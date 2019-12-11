Вседозволенность развращает? Тренер Семак деградировал

вчера, 13:00

«Соккер.ру» изучает неудачу человека и профессионала, ведь ключевые поражения «Зенита» - тренерские.

Неприятно наблюдать, что чем выше Семак забирается в РПЛ – тем хуже становится. И как наставник, и как воспитанный, выдержанный, скромный на людях человек. Возможно, раньше лишь хорошо прятал на публике своих демонов?

Скорее всего, вседозволенность повлияла. Возьмите хотя бы трансфер за 50 000 рублей. Сделку инициировал Семак в обход Рибалты. Бывший капитан «Рубина» сам унизил не совсем чужих людей, хотя должен был устроить скандал: «В таком не участвую, у меня – репутация».

А новый Семак сказал: «Ситуация простая. Не вижу никаких проблем». Из таких штрихов складываются портреты лидеров команды, объясняя результаты и качество футбола. Дзюба – лев из Изумрудного города, если нужна смелость и мудрость (примеры сами знаете), а Семак пародирует Страшилу.

Отсутствие тренерского мегамозга, чутья и уверенности бьет по команде. Тяжело обыграть «Лейпциг», если дома «Оренбург» и «Сочи»? Да нет, дело в самом Сергее Богдановиче – медленный и безыдейный тренер. «Зенит» не вылетел, сыграв на пике. И наставник – ключевая фигура, особенно если команда не совсем интеллектуальная по структуре.

Гарай, Кришито, Анюков, Витсель, Данни и Халк, как и хулиганы из прошлого – Аршавин, Денисов, Широков и Зырянов, по футбольной смекалистости выше Смольникова, Сантоса, Оздоева, Шатова, Дриусси или Ерохина. «Зениту» невероятно важна работа тренера, раз стиль держится на забросе Ракицкого на Дзюбу и ставке, что Артем найдет Азмуна.

Схемы «4-4-2» хватает для побед в РПЛ , где все соперники дружно провалились. Но в Европе-то правила другие. Семак проиграл минскому «Динамо» 0:4, но даже ответный поединок, хотя выжали 8:1 в овертайме, не был крутым по качеству. Если возьмете все матчи тренера в ЛЧ и ЛЕ , то увидите одну победу, которой можно гордиться. Домашние три очка против «Бенфики» - пример чистой работы.

Но вчера убедились, что успех в Санкт-Петербурге не поднял уровень «Зенита» до плей-офф ЛЧ . Проблема команды – чаще переигрывает только тех, кто сам нарвался. Как только любой соперник действуют неудобно для Семака – сразу большие проблемы. Не важно, «Динамо» Минск, «Мольде», «Уфа» или «Локомотив». При провалах «Зенит» играет одинаково примитивно.

Даже проблемный ЦСКА заставил чемпиона работать плохо, а нынешнему «Спартаку» пришлось самому тактически ошибаться, чтобы хватило удара Дзюбы. Конечно, также виноваты футболисты – стыдно не уйти в плей-офф ЛЧ из средней группы, имея опыт. В составе «Зенита» на «Бенфику» не было ни одного футболиста моложе 24 лет. Состав не такой юный, если это их пик – беда.

«Зенит» на выезде последний раз в ЛЧ побеждал пять лет назад. Но кто готовит игроков и ломает неудачные серии? Главный тренер. Семака вряд ли отправят в отставку, поставят на «золотой дубль», довольствуясь синицей в руке. Но лидируют в самом скандальном сезоне последних лет, а лидируют по принципу «остальные еще хуже».

Пора оценивать сам «Зенит» без привязки «все такие». Команда Сергея Богдановича без вариантов влетела «Лейпцигу» и «Бенфике», а победа над португальцами стала исключением. Повторить тот успех ни разу в ЛЧ не смогли, ведь три очка с «Лионом» взяли в ином по качеству футбола матче, а точку в Лиссабоне поставили такую, как много лет тому назад, когда последний раз играли в престижном турнире.

Российский чемпион проиграл клубу не из топ-5 без вариантов, безвольно, уныло. Понятно, почему теперь Португалия выше в таблице УЕФА . А вот что удивляет – Семак не прогрессирует в идеальных для российского футбола условиях. Четвертое место в крепкой группе без непобедимых соперников расскажет о готовности тренера больше, чем очередная победа в РПЛ .

Чемпионаты России «Зенит» и при Луческу с Манчини должен был выигрывать, исходя из изначальных раскладов. Возможно, Семак просто оказался в нужном месте и в нужное время? Чемпионскую весну ведь обеспечили скорее трансферы Ракицкого, Барриоса и Азмуна, чем строго работа наставника. Не исключено, что сейчас Рибалта, даже не получив задание, подыскивает тренера на всякий случай.

Ведь давайте вспомним 28 матчей Семака в этом сезоне. Там сразу семь под грифом «ужасный футбол», как в Лиссабоне - многовато. Есть также матчи, в которых соперники словно не сопротивлялись. «Зениту» не пришлось показывать нечто невероятное, чтобы обыграть «Сочи», «Оренбург» или дважды «Арсенал». Но всего в 4 поединках из 28 у «Зенита» абсолютно все получалось!

А если перейти к рассмотрению именно тренерских побед Семака, то останутся, пожалуй, успехи со «Спартаком» - не самые яркие, соперник сейчас слаб, но Кононова и Тедеско связали. А еще победа над «Бенфикой» дома. Не густо для 28 поединков. Семак в новый сезон вступил в ранге чемпиона, но потерял очки в десяти играх! Мог чаще, но «Краснодар», «Ростов» и «Спартак» сами провалились против лидера РПЛ .

Семаку объективно нечем хвастаться как главному тренеру клуба с амбициями и деньгами. У чемпиона России красивый, легкий, атакующий, результативный и мощный футбол случается раз в семь поединков. Дзюба лично покусал многих средних соперников, на совести пасов и ударов Артема много очков в РПЛ и ЛЧ . Но где Артема мало – там «Зенит» или выгрызает серые победы, или ломает зубы.

Предупреждали от повторения еврокубковых ошибок – удивительных вылетов много, но последнее место в группе ЛЧ у петербургских «львов» впервые в истории. И очевидно, что значительная часть вины на главном тренере, ведь с первого матча сезона не переворачивает игру. «Локомотив» уступал 1:2, но взял Суперкубок, а в ЛЧ обе победы «Зенит» получил, когда повел и развил успех.

Семака небезосновательно считали неплохим дядькой, но не исключено, что он не сможет сделать «Зенит» командой, которая не вымучивает победы, а забирает их с позиции силы, которая у клуба и команды однозначно есть. Не могут пролетарии от футбола, как Ракицкий, Смольников, Жирков, Шатов, Кержаков, Лунев, Ерохин или Осорио, идти в бой за человеком, который струсил в Лиссабоне.

Сергею Богдановичу было больно и обидно, но на лице читалась растерянность, чуть ли не слезы в глазах. Показал слабость вместо настроя на камбэк. Лидеры команд, где защитник стесняется, чтобы его на удачу целовали в голову перед штрафными, так не поступают. Не сможет Азмун после таких результатов поверить, что его связка с Дзюбой – задумка Сергея Богдановича, а не счастливая случайность, вроде покупки Барриоса.

У тренера Семака маловато фантазии и умения подстроиться под соперника. Сергей Богданович в футболе разбирается, но это не тонкий тренер, а скорее примитивный. И не вожак, хотя команда нуждается в лидере. Если забрать Дзюбу и его попытки завести «Зенит», то чемпион России – коллектив тягучий, унылый. На классе могут задавить, если соперник подставится, но без искрометности.

Семак второй год подряд провалился в Европе. «Вильярреал» не был соперником, которому можно проигрывать дважды подряд – вылетели от 14-й команды Примеры. А сейчас пропустили в плей-офф коллектив, которому дважды не проиграли. Все упирается в качество футбола «Зенита» и тонкость тренерской работы. Семака хватило на один сильный матч из шести, еще разок ему повезло. Этого мало, чемпион России снова лишь четвертая команда в группе ЛЧ .

Дзюба резюмировал свежее выступление коротко: «Обо*****сь». Но это не случайное отравление проверенной шавермой, сами пришли к провалу. «Зенит», если переходить на лексику Артема, «потерял берега». Не будь у Семака, Дзюбы, Лунева и многих других в клубе чувства, что им нет равных – наследие легкого для команды года в РПЛ , могли бы не опозориться. Хватало одной ничьей с «Лейпцигом», но Семак дважды показательно именно как тренер влетел человеку, который моложе Лионеля Месси.

Богатейший клуб России впервые за 15 лет не вышел из группы, если в ней играл, и впервые за 10 лет не оказался в плей-офф – тогда сразу не прошли в квартет. Семак не может быть вне подозрений, ведь его критиковали за грубые и очевидные тренерские ошибки с августа 2018-го, когда умудрился влететь 0:4 в Минске. Разгром в Лиссабоне ничем не лучше, а сила «Бенфики» российского чемпиона не оправдывает. «Зенит» остался командой среднего уровня Лиги Европы.