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Вседозволенность развращает? Тренер Семак деградировал

вчера, 13:00

«Соккер.ру» изучает неудачу человека и профессионала, ведь ключевые поражения «Зенита» - тренерские. 

Неприятно наблюдать, что чем выше Семак забирается в РПЛ – тем хуже становится. И как наставник, и как воспитанный, выдержанный, скромный на людях человек. Возможно, раньше лишь хорошо прятал на публике своих демонов? 

Скорее всего, вседозволенность повлияла. Возьмите хотя бы трансфер за 50 000 рублей. Сделку инициировал Семак в обход Рибалты. Бывший капитан «Рубина» сам унизил не совсем чужих людей, хотя должен был устроить скандал: «В таком не участвую, у меня – репутация». 

А новый Семак сказал: «Ситуация простая. Не вижу никаких проблем». Из таких штрихов складываются портреты лидеров команды, объясняя результаты и качество футбола. Дзюба – лев из Изумрудного города, если нужна смелость и мудрость (примеры сами знаете), а Семак пародирует Страшилу. 

Отсутствие тренерского мегамозга, чутья и уверенности бьет по команде. Тяжело обыграть «Лейпциг», если дома «Оренбург» и «Сочи»? Да нет, дело в самом Сергее Богдановиче – медленный и безыдейный тренер. «Зенит» не вылетел, сыграв на пике. И наставник – ключевая фигура, особенно если команда не совсем интеллектуальная по структуре. 

Гарай, Кришито, Анюков, Витсель, Данни и Халк, как и хулиганы из прошлого – Аршавин, Денисов, Широков и Зырянов, по футбольной смекалистости выше Смольникова, Сантоса, Оздоева, Шатова, Дриусси или Ерохина. «Зениту» невероятно важна работа тренера, раз стиль держится на забросе Ракицкого на Дзюбу и ставке, что Артем найдет Азмуна. 

Схемы «4-4-2» хватает для побед в РПЛ, где все соперники дружно провалились. Но в Европе-то правила другие. Семак проиграл минскому «Динамо» 0:4, но даже ответный поединок, хотя выжали 8:1 в овертайме, не был крутым по качеству. Если возьмете все матчи тренера в ЛЧ и ЛЕ, то увидите одну победу, которой можно гордиться. Домашние три очка против «Бенфики» - пример чистой работы. 

Но вчера убедились, что успех в Санкт-Петербурге не поднял уровень «Зенита» до плей-офф ЛЧ. Проблема команды – чаще переигрывает только тех, кто сам нарвался. Как только любой соперник действуют неудобно для Семака – сразу большие проблемы. Не важно, «Динамо» Минск, «Мольде», «Уфа» или «Локомотив». При провалах «Зенит» играет одинаково примитивно. 

Даже проблемный ЦСКА заставил чемпиона работать плохо, а нынешнему «Спартаку» пришлось самому тактически ошибаться, чтобы хватило удара Дзюбы. Конечно, также виноваты футболисты – стыдно не уйти в плей-офф ЛЧ из средней группы, имея опыт. В составе «Зенита» на «Бенфику» не было ни одного футболиста моложе 24 лет. Состав не такой юный, если это их пик – беда. 

«Зенит» на выезде последний раз в ЛЧ побеждал пять лет назад. Но кто готовит игроков и ломает неудачные серии? Главный тренер. Семака вряд ли отправят в отставку, поставят на «золотой дубль», довольствуясь синицей в руке. Но лидируют в самом скандальном сезоне последних лет, а лидируют по принципу «остальные еще хуже». 

Пора оценивать сам «Зенит» без привязки «все такие». Команда Сергея Богдановича без вариантов влетела «Лейпцигу» и «Бенфике», а победа над португальцами стала исключением. Повторить тот успех ни разу в ЛЧ не смогли, ведь три очка с «Лионом» взяли в ином по качеству футбола матче, а точку в Лиссабоне поставили такую, как много лет тому назад, когда последний раз играли в престижном турнире. 

Российский чемпион проиграл клубу не из топ-5 без вариантов, безвольно, уныло. Понятно, почему теперь Португалия выше в таблице УЕФА. А вот что удивляет – Семак не прогрессирует в идеальных для российского футбола условиях. Четвертое место в крепкой группе без непобедимых соперников расскажет о готовности тренера больше, чем очередная победа в РПЛ

Чемпионаты России «Зенит» и при Луческу с Манчини должен был выигрывать, исходя из изначальных раскладов. Возможно, Семак просто оказался в нужном месте и в нужное время? Чемпионскую весну ведь обеспечили скорее трансферы Ракицкого, Барриоса и Азмуна, чем строго работа наставника. Не исключено, что сейчас Рибалта, даже не получив задание, подыскивает тренера на всякий случай. 

Ведь давайте вспомним 28 матчей Семака в этом сезоне. Там сразу семь под грифом «ужасный футбол», как в Лиссабоне - многовато. Есть также матчи, в которых соперники словно не сопротивлялись. «Зениту» не пришлось показывать нечто невероятное, чтобы обыграть «Сочи», «Оренбург» или дважды «Арсенал». Но всего в 4 поединках из 28 у «Зенита» абсолютно все получалось! 

А если перейти к рассмотрению именно тренерских побед Семака, то останутся, пожалуй, успехи со «Спартаком» - не самые яркие, соперник сейчас слаб, но Кононова и Тедеско связали. А еще победа над «Бенфикой» дома. Не густо для 28 поединков. Семак в новый сезон вступил в ранге чемпиона, но потерял очки в десяти играх! Мог чаще, но «Краснодар», «Ростов» и «Спартак» сами провалились против лидера РПЛ

Семаку объективно нечем хвастаться как главному тренеру клуба с амбициями и деньгами. У чемпиона России красивый, легкий, атакующий, результативный и мощный футбол случается раз в семь поединков. Дзюба лично покусал многих средних соперников, на совести пасов и ударов Артема много очков в РПЛ и ЛЧ. Но где Артема мало – там «Зенит» или выгрызает серые победы, или ломает зубы. 

Предупреждали от повторения еврокубковых ошибок – удивительных вылетов много, но последнее место в группе ЛЧ у петербургских «львов» впервые в истории. И очевидно, что значительная часть вины на главном тренере, ведь с первого матча сезона не переворачивает игру. «Локомотив» уступал 1:2, но взял Суперкубок, а в ЛЧ обе победы «Зенит» получил, когда повел и развил успех. 

Семака небезосновательно считали неплохим дядькой, но не исключено, что он не сможет сделать «Зенит» командой, которая не вымучивает победы, а забирает их с позиции силы, которая у клуба и команды однозначно есть. Не могут пролетарии от футбола, как Ракицкий, Смольников, Жирков, Шатов, Кержаков, Лунев, Ерохин или Осорио, идти в бой за человеком, который струсил в Лиссабоне. 

Сергею Богдановичу было больно и обидно, но на лице читалась растерянность, чуть ли не слезы в глазах. Показал слабость вместо настроя на камбэк. Лидеры команд, где защитник стесняется, чтобы его на удачу целовали в голову перед штрафными, так не поступают. Не сможет Азмун после таких результатов поверить, что его связка с Дзюбой – задумка Сергея Богдановича, а не счастливая случайность, вроде покупки Барриоса. 

У тренера Семака маловато фантазии и умения подстроиться под соперника. Сергей Богданович в футболе разбирается, но это не тонкий тренер, а скорее примитивный. И не вожак, хотя команда нуждается в лидере. Если забрать Дзюбу и его попытки завести «Зенит», то чемпион России – коллектив тягучий, унылый. На классе могут задавить, если соперник подставится, но без искрометности. 

Семак второй год подряд провалился в Европе. «Вильярреал» не был соперником, которому можно проигрывать дважды подряд – вылетели от 14-й команды Примеры. А сейчас пропустили в плей-офф коллектив, которому дважды не проиграли. Все упирается в качество футбола «Зенита» и тонкость тренерской работы. Семака хватило на один сильный матч из шести, еще разок ему повезло. Этого мало, чемпион России снова лишь четвертая команда в группе ЛЧ

Дзюба резюмировал свежее выступление коротко: «Обо*****сь». Но это не случайное отравление проверенной шавермой, сами пришли к провалу. «Зенит», если переходить на лексику Артема, «потерял берега». Не будь у Семака, Дзюбы, Лунева и многих других в клубе чувства, что им нет равных – наследие легкого для команды года в РПЛ, могли бы не опозориться. Хватало одной ничьей с «Лейпцигом», но Семак дважды показательно именно как тренер влетел человеку, который моложе Лионеля Месси. 

Богатейший клуб России впервые за 15 лет не вышел из группы, если в ней играл, и впервые за 10 лет не оказался в плей-офф – тогда сразу не прошли в квартет. Семак не может быть вне подозрений, ведь его критиковали за грубые и очевидные тренерские ошибки с августа 2018-го, когда умудрился влететь 0:4 в Минске. Разгром в Лиссабоне ничем не лучше, а сила «Бенфики» российского чемпиона не оправдывает. «Зенит» остался командой среднего уровня Лиги Европы.  

Страшно представить, что с тухлой обороной и структурой игры могли сделать сильнейшие команды ЛЧ. Но и без матчей с фаворитами Семак финишировал последним. 

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Все комментарии
sn_spb
sn_spb ответил Stormtrooper-26
   97 / 1036
сегодня в 10:43
Снимите уже наконец-то розовые очки уважаемый... Зенит при его возможностях уже который год, уже наверное с момента победы в кубке УЕФА топчется на месте, никакого качественного рывка вперёд не происходит...а вам всё нипочём - кормитесь завтраками и вечными ожиданиями светлого будущего...надоело уже подобную бредятину слушать.
Согласен, хоть я и болельщик Зенита.

Семак хороший мужик, и был отличным футболистом, но как тренер он пока не состоялся. Слишком мало опыта. Зенит со своими возможностями должен каждый год брать чемпионства, Причем не вымучивать победы, а у нас сейчас происходит именно так. я Уже с удовольствием начал посматривать матчи Краснодара, эти хоть носятся как угарелые.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил oFANATo
   909 / 1036
сегодня в 09:54
В следующем сезоне опять намутят им средненькую группу, без грандов. К гадалке не ходи.
Хуже вашей нынешней группы в ЛЕ сложно будет что-то намутить...но ЦСКА и в такой группе умудрился опозорить страну. Так что чья бы корова мычала...
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил Владимир Немченков
   909 / 1036
сегодня в 09:50
господи, какая чушь!!!!!Семак пришел в Зенит надолго,его долго готовили,сначала помошник спалетти,потом боаша,потом у луческу,в сборной- помошник капелло,слуцкого,уже потом при манчине отпустили главным в уфу-получилось-сходу вывел команду в еврокубки,и уже после этого вернули в зенит-сходу чемпионство,по ходу и второе будет,в европе пока не всё ладно,но все наладится,востановится малком,вернется кокорин,и это будет уже совсем другая команда,и всё равно в европе зенит выступил лучше всех московских клубов,так,что генич оставь своб желчь при себе,и пиши лучше о спартаке,а у зенита всё будет ровно...
Снимите уже наконец-то розовые очки уважаемый... Зенит при его возможностях уже который год, уже наверное с момента победы в кубке УЕФА топчется на месте, никакого качественного рывка вперёд не происходит...а вам всё нипочём - кормитесь завтраками и вечными ожиданиями светлого будущего...надоело уже подобную бредятину слушать.
JackNorz
JackNorz ответил Владимир Немченков
   558 / 1036
сегодня в 09:05
Пытались честно выйграть. Когда поняли, что не смогут подключили админ. ресурс, фарм. клубы и т.п.
Геннадий Ларионов
Геннадий Ларионов ответил Leningrad 84
   845 / 1036
сегодня в 01:18
"Отсутствие тренерского мегамозга" - это надо же такое брякнуть? Такое ощущение, что это автор статьи совсем деградировал и у него не только мега-, но просто-мозгов не осталось... А Сергей Богданович как был профессионалом высокого класса, так им и остался. Все победы Зенита (а не только 4?) и все поражения - тренерские...
да,впечатление что все статьи пишутся по методичкам-5-6 заготовленных "болванок"-меняют только фамилии,команды, даты...
Геннадий Ларионов
Геннадий Ларионов ответил Grey33
   845 / 1036
сегодня в 01:07
Давно не читал так много глупостей в одной статье.
В самую точку!
Миша Вилков
Миша Вилков
   27 / 1036
вчера в 23:48
Тепличные кабинетные условия у Семака в чемпионате газпрома.
kolkor58
kolkor58 ответил Владимир Немченков
вчера в 23:38
всё схвачено,всё куплено....чушь собачья,почему ж тогда,при луческу и при манчини чемпионами не стали?три года в Л.Ч.не играли?денег не хватило?
    mortid
    mortid ответил ЦСКА 06
       328 / 1036
    вчера в 23:35
    Если бы проблемы зенита начались после назначения Семака то можно было бы обвинить его. Но это не так. Я считаю что у них в основном виновато руководство. Семак наоборот избавил зенит от всех игроков которые не соответствали их уровню. Семак купил 3 очень хороших игроков это азмун бариос и ракицкий. А вот с малкомом прогадали. Полгода не играет а на 11 игр весной он им и не нужен. Может со следующего начнет играть и оправдывать 40 мил
    Что-то от Дзюбы не избавил. Я видел вчера его игру, тупо тюфяк бегает и прёт на таран, ни ума, ни фантазии. Ни с одной сильной командой не умеет играть, а ещё в Англию собирался, юморист блин.
    ZA POROGA
    ZA POROGA
    вчера в 22:26
    ага, тренер виноват )))
    на кол его- это первейшее средство ))
    zenitovets61
    zenitovets61
       357 / 1036
    вчера в 22:24
    У меня тоже стали закрадываться сомнения,а не нужен ли Зениту другой тренер?
    В ЧР мы выиграем (если не проиграем сами себе),а дальше что?В Европе с такой игрой ловить нечего,кроме люлей!Значит нужны кардинальные перемены...
    Mi6
    Mi6
       333 / 1036
    вчера в 21:10
    А был ли тренер?
    Владимир Немченков
    Владимир Немченков ответил Т34
       336 / 1036
    вчера в 20:58
    Надолго в зените только Дзюба. Больше надолго никого быть не может. А Семак обычный физрук. Чемпионство? С тем составом, который у зенита, каждый год чемпионство может брать даже шляпа Боярского. В зените рулят не тренеры, а Газпром. Все схвачено и все куплено. Начиная с РФС и кончая продажной прессой и телеканалами, которые купаются в газпромовском мешке с баблом. Благодаря зениту чемпионат России по футболу умер. Спортивной составляющей, как таковой, больше нет. У нас победил кабинетный футбол с позиции богатства, силы и власти.
    всё схвачено,всё куплено....чушь собачья,почему ж тогда,при луческу и при манчини чемпионами не стали?три года в Л.Ч.не играли?денег не хватило?
    Морозовский
    Морозовский ответил viv
       7 / 1036
    вчера в 19:57
    Жаль по человечески Багданыча..,был нормальный конь.....пока не связался с проектом....
    НЕ ЖАЛЬ!!! Семак сознательно, по собственному желанию так низко пал в футболе, и за его пределами.
    Т34
    Т34 ответил Владимир Немченков
       38 / 1036
    вчера в 19:55
    господи, какая чушь!!!!!Семак пришел в Зенит надолго,его долго готовили,сначала помошник спалетти,потом боаша,потом у луческу,в сборной- помошник капелло,слуцкого,уже потом при манчине отпустили главным в уфу-получилось-сходу вывел команду в еврокубки,и уже после этого вернули в зенит-сходу чемпионство,по ходу и второе будет,в европе пока не всё ладно,но все наладится,востановится малком,вернется кокорин,и это будет уже совсем другая команда,и всё равно в европе зенит выступил лучше всех московских клубов,так,что генич оставь своб желчь при себе,и пиши лучше о спартаке,а у зенита всё будет ровно...
    Надолго в зените только Дзюба. Больше надолго никого быть не может. А Семак обычный физрук. Чемпионство? С тем составом, который у зенита, каждый год чемпионство может брать даже шляпа Боярского. В зените рулят не тренеры, а Газпром. Все схвачено и все куплено. Начиная с РФС и кончая продажной прессой и телеканалами, которые купаются в газпромовском мешке с баблом. Благодаря зениту чемпионат России по футболу умер. Спортивной составляющей, как таковой, больше нет. У нас победил кабинетный футбол с позиции богатства, силы и власти.
    yasukuni
    yasukuni ответил SVON
       158 / 1036
    вчера в 19:51
    Семак - это лучшее, что для Зенита сейчас может быть. Выиграл чемпионат после трех неудачных сезонов, придя в разобранную команду, сейчас везет 10 очков абсолютно по делу. А в ЛЧ в следующем году команда выступит лучше - тренер развивается.
    А я почему-то считал, что чемпионат Дюков выиграл, а Самака там рядом не стояло.
    yasukuni
    yasukuni ответил Владимир Немченков
       158 / 1036
    вчера в 19:49
    господи, какая чушь!!!!!Семак пришел в Зенит надолго,его долго готовили,сначала помошник спалетти,потом боаша,потом у луческу,в сборной- помошник капелло,слуцкого,уже потом при манчине отпустили главным в уфу-получилось-сходу вывел команду в еврокубки,и уже после этого вернули в зенит-сходу чемпионство,по ходу и второе будет,в европе пока не всё ладно,но все наладится,востановится малком,вернется кокорин,и это будет уже совсем другая команда,и всё равно в европе зенит выступил лучше всех московских клубов,так,что генич оставь своб желчь при себе,и пиши лучше о спартаке,а у зенита всё будет ровно...
    Конечно все будет ровно. Мешков и Вилков никуда не денутся, продолжат судить.
    viv
    viv
       155 / 1036
    вчера в 19:22
    Жаль по человечески Багданыча..,был нормальный конь.....пока не связался с проектом....
    Бамбихрюк
    Бамбихрюк
       751 / 1036
    вчера в 19:21
    Чтобы деградировать нужно чего то сначала достичь или научиться)
    alex-dsi
    alex-dsi
       984 / 1036
    вчера в 19:19
    Блин у нас я смотрю столько великих тренеров в стране.... а тут какойто школьник Семак место занимает и всем мешает плохой игрой Зенита. Зенит просто слаб! Стоимость игроков и это с учетом "дорогих" россиян далека до стоимости середняков из топ5. С лимитом мы варимся сами в себе.... хороший игрок не будет прогрессировать в окружении неумех.... это проверено десятилетиями.... надо убирать лимит вообще....
    Admin_soccera
    Admin_soccera ответил Ген Геныч
       429 / 1036
    вчера в 19:17
    Нет не обсуждали!!!!!!По крайней мере так как сейчас уж точно!!!!!
    естественно, интернет появился в масса только 9 -10 лет назад, а обсуждения судейства были на стадионах и пивнушках
    atur72
    atur72
       513 / 1036
    вчера в 19:03
    Автор конечно перегнул палку , занялся банальным троллингом . Зенит в этом году возмёт кубок и чемпионство . Неудачи бывают , от этого никто не застрахован .
    Вон Цска вообще запрограмирован на плановый слив еврокубков и ничего . Его даже хвалят
    Всё зависит от симпатий . Любишь Зенит это одно .
    Ненавидишь - начинаешь истекать желчью !
    Grey33
    Grey33
       152 / 1036
    вчера в 19:01
    Давно не читал так много глупостей в одной статье.
    Владимир Немченков
    Владимир Немченков
       336 / 1036
    вчера в 18:11
    господи, какая чушь!!!!!Семак пришел в Зенит надолго,его долго готовили,сначала помошник спалетти,потом боаша,потом у луческу,в сборной- помошник капелло,слуцкого,уже потом при манчине отпустили главным в уфу-получилось-сходу вывел команду в еврокубки,и уже после этого вернули в зенит-сходу чемпионство,по ходу и второе будет,в европе пока не всё ладно,но все наладится,востановится малком,вернется кокорин,и это будет уже совсем другая команда,и всё равно в европе зенит выступил лучше всех московских клубов,так,что генич оставь своб желчь при себе,и пиши лучше о спартаке,а у зенита всё будет ровно...
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответил mortid
       141 / 1036
    вчера в 18:03
    Если бы проблемы зенита начались после назначения Семака то можно было бы обвинить его. Но это не так. Я считаю что у них в основном виновато руководство. Семак наоборот избавил зенит от всех игроков которые не соответствали их уровню. Семак купил 3 очень хороших игроков это азмун бариос и ракицкий. А вот с малкомом прогадали. Полгода не играет а на 11 игр весной он им и не нужен. Может со следующего начнет играть и оправдывать 40 мил
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответил Крутой камерунец
       141 / 1036
    вчера в 17:59
    Вот и я об этом. Когда они проиграли Лейпцигу они говорили что их состав дороже в два раза. Но Лейпциг как ты говоришь выращивает своих и покупает точечных перспективных игроков за небольшие суммы по меркам Европы.
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответил ПерекатиПоле
       141 / 1036
    вчера в 17:55
    Перспективных вы не покупаете. Вы покупаете в основном готовых игроков. Перспективных вы покупать не умеете. Раньше ЦСКА этим славился но сейчас и мы ошибаемся. Но если бы у ЦСКА были деньги то наверное смогли находить такие таланты как Вагнер думбия Муса и т д и т п
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       56 / 1036
    вчера в 17:52
    "Отсутствие тренерского мегамозга" - это надо же такое брякнуть?
    Такое ощущение, что это автор статьи совсем деградировал и у него не только мега-, но просто-мозгов не осталось...
    А Сергей Богданович как был профессионалом высокого класса, так им и остался.
    Все победы Зенита (а не только 4?) и все поражения - тренерские...
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответил ЦСКА 06
       34 / 1036
    вчера в 17:52
    А я напомню тебе, что перспективные игроки между Португалией и Россией выбирают первых. Так как тепло, чемпионат играбельней, уровень жизни выше и на скамейке сидеть не будешь, потому что паспорта нужного нет.
    Крутой камерунец
    Крутой камерунец ответил ЦСКА 06
       196 / 1036
    вчера в 17:52
    Я тебе напомню что Бенфика не покупает игроков за 40 мил. Они покупают за копейки и продают дороже. 2 или 3 года назад Бенфика в группе с ЦСКА проиграла все 6 матчей. Бенфика и лион это не те клубы которых зенит должен бояться.
    у них голова в этом направлении не работает.сбг фан сравнивает составы по деньгам,однако и думать не думает,что та же бенфика выращивает кадры или из молодежки,или из средненького игрока делает очень крепкого футболера,на которого растет цена.у них одна логика - если состав дороже - значит могут себе позволить дорогих игроков,о системе взращивания и мысли нет.
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