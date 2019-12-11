Самые именитые футболисты мира

вчера, 21:04

Современный футбол невозможно рассматривать в свете достижений одного футболиста. Можно иметь в составе команды самых ярких футбольных звезд, однако общий успех зависит от сыгранности игроков, от общих усилий. Несмотря на это, значимость индивидуальных футбольных наград в футбольном мире по-прежнему остается определяющим фактором успешности и известности спортсмена. А в новой истории футбола спортсменов, сумевших завоевать наибольшее количество наград и титулов не так уж много. Кто они - футбольные звезды с целым мешком наград за спиной?

Предлагаем вашему вниманию рейтинг самых титулованных футболистов последних 50 лет. Естественно, список спортсменов субъективный.

Рейтинг футболистов, заслуживших наибольшее количество титулов и наград

Нет необходимости спорить о том, что «Золотой мяч» и «Золотая Бутса» являются самыми желанными наградами в карьере любого профессионального футболиста. К этим двум наградам можно добавить титул «Лучший игрок года по версии ФИФА ». В качестве бонуса можно к почетным призам добавить и Премию Пушкаша, которой оцениваются самые красивые забитые мячи. Кто и сколько раз становился обладателем этих почетных трофеев? Обо всем по порядку и по годам?

На 10 строчке рейтинга разместился бразилец Роналдиньо. В активе футболиста не только титул чемпиона мира и титул обладателя Кубка Европейских Чемпионов. Своей феноменальной игрой бразилец заслужил самые почетные трофеи, вручаемые футболистам. Триумф бразильца пришелся на 2004-05 года, когда Рональдиньо получил «Золотой мяч» и дважды становился лучшим по версии ФИФА .

На 9 строчке рейтинга расположился лучший немецкий футболист середины 70-х годов прошлого века. Речь идет о Герде Мюллере. Этот немецкий нападающий сыграл за мюнхенскую «Баварию» 605 матчей, поразив ворота соперников 564 раза. Четырежды Мюллер становился чемпионом Германии и трижды выигрывал Кубок ЕЧ и вместе со сборной Германии Герд Мюллер становится чемпионом Европы 1972 года, выигрывает звание чемпиона мира 1974 года. Успехи футболиста были отмечены двумя призами, в 1970 году Мюллер получил сразу два трофея «Золотые мяч и бутса». Через четыре гола, уже в 1974, немец стал обладателем еще одной «Золотой Бутсы».

На восьмой строчке рейтинга футболист, блиставший на футбольных полях Европы в 60-е годы XX века. Великий Эйсебио сыграл 580 матчей за свою футбольную карьеру и забил 575 гола. Для португальской «Бенфики» рекорды Эйсебио остаются самой большой ценностью. В 1965 году португальский футболист африканского происхождения впервые в истории стал обладателем «Золотого Мяча». Спустя три года, уже в 1968 году успехи Эйсебио отметили вручением «Золотой Бутсы». В 1971 году португальский нападающий дополнил свою коллекцию наград третьим призом - «Золотая Бутса».

Седьмую позицию в рейтинге лучших игроков мира с наибольшим количеством индивидуальных наград занимает француз, капитан сборной Франции Мишель Платини. Пик его футбольной карьеры пришелся на начало 80-х годов прошлого века. Чемпион Европы 1984 года, чемпион Франции, Италии, обладатель Кубка Европейских чемпионов. Известное французское издание, создатель премии «Золотой Мяч», «France football» назвало Платини самым достойным французским футболистом всех времен. Именно Мишелю Платини принадлежит рекорд - три года подряд (1983,1984,1985) француз становился обладателем «Золотого Мяча».

Успехам француза вторит Великий голландец Йохан Кройфф, занявший со своими тремя индивидуальными наградами 6 строчку нашего рейтинга. Основная заслуга Кройффа - это превращение сборной Голландии в одну из сильнейших сборных мира. Кройфф за свой футбольный век футболиста сыграл в 716 матчах и забил 416 голов. Трижды в футболке родного «Аякса» Кройфф становился обладателем КЕЧ . Эти успехи принесли голландцу «Золотой мяч», первый раз в 1971, а спустя два года, уже в 1973 году. Третий приз «Золотой мяч» Йохан Кройфф заработал уже, будучи игроком каталонской «Барселоны».

Великолепная пятерка и вратарь

Почетное пятое место в нашем рейтинге отведено французу Зинедину Зидану. По количеству заработанных титулов Зизу превосходит великого Платини. Вероятно, это и дает ему более высокое место в рейтинге. Чемпион серии «А» в футболке «Ювентуса», капитан сборной Франции и чемпион мира 1998. В это же время французский форвард становится обладателем золотого мячика, получает титул лучшего футболиста года по версии Международной Федерации Футбола ( ФИФА ). Через два года в 2000 году Зидан со сборной Франции выигрывает чемпионат Европы и снова был отмечен трофеем ФИФА .

В составе мадридского «Реала» футболист выигрывает Ла Лигу, становится победителем вместе со «сливочными» в Лиге Чемпионов сезона 2003. Очередная, третья по счету премия лучшего футболиста года, снова в его коллекции.

Четвертое место за голландцем Марко Ваг Бастеном. Голландский нападающий за свою карьеру забил 301 мяч в 431 матче. В 1986 году Ван Бастен получил первый свой приз - «Золотая Бутса». В последующее время голландец стал обладателем почетного трофея - премии «Золотой мяч», в 1988 и 1989 году.

Через три года эта же премия снова досталась голландскому нападающему. В этом же 1992 году игрок заслуживает признание ФИФА , как лучший футболист сезона.

Тройку футболистов с наибольшим количеством индивидуальных наград и титулов открывает бразильский форвард Роналду. Зубастик сыграл 616 матчей и отметился 414 голами. За свою футбольную карьеру Роналду выступал за 4 клуба, бразильский «Крузейро», «Барселона», миланский «Интер» и мадридский «Реал».

В 1996 году 20-ти летний бразилец, играя в составе «Барселоны» получил свой первый трофей, награду от ФИФА . В сезоне 1996/97 Роналду снова отмечен этой же наградой. Однако в копилку нападающего добавился «Золотой Мяч» за игры в сезоне 1997 года. Выступая уже в составе каталонской «Барселоны», зубастик единственную «Золотую Бутсу».

В 2002 году бразильский форвард выигрывает со своей сборной звание чемпионов мира, параллельно с этим выиграв соревнование бомбардиров. Успех бразильца был отмечен сразу двумя призами. Издание «Франс Футбол» присуждает ему «Золотой мяч, а ФИФА награждает футболиста своей премией.

Два первых и самых почетных места

Вторая позиция и первая стрчока в рейтинге делится между двумя великими футболистами, игру которых и творимые на поле чудеса, мы можем наблюдать и сейчас. Речь идет об аргентинце Лионели Месси и португальце Криштиану Роналду.

На сегодняшний день в активе Лионеля Мессии 12 индивидуальных призов. В его активе 6(!) премий „Золотой мяч“. Четыре из которых аргентинец получил подряд.

В сезоне 2008/09 году ФИФА отметила великого Мессии титул лучший футболист года. К этим наградам следует добавить пять(!) наград „Золотая Бутса“ за лучшие бомбардирские способности в чемпионате Ла Лиги. Этот рекорд до сих пор остается не побитым. В 2019 году аргентинцу снова вручили „Золотой мяч“. Выходит, что в карьере Месси уже 12 почетных наград. Вероятно, будут и еще!

Криштиану Роналду. Игрок мадридского „Спортинга“ „, Манчестер Юнайтед“, мадридского „Реала“ и „Ювентуса“ заработал за свою футбольную карьеру 13 индивидуальных титулов.

Первый свой золотой мячик португалец честно заработал в 2008 году. Этот же сезон в его коллекции пополнился призом от Международной Федерации Футбола и очередным Golden boot Роналду в 2009 году становится обладателем приза за самый красивый гол. Премия Пушкаша пока вручалась единожды.