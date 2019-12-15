«Арсенал» - «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 08:34

«Арсенал»

Многострадальные «Канониры» наконец-то прервали свою серию без побед в АПЛ . В прошлом туре команда из Лондона в волевом стиле одолела в гостях Вест Хэм (3:1). Набрав 22 очка, «Арсенал» поднялся на девятую позицию, а отставание от первой пятерки составляет три зачетных пункта.

Среди недели «Пушкари» завершили групповой раунд Лиги Европы гостевой ничьей со Стандартом (2:2). Набранный пункт в Бельгии, позволил команде выйти в плей-офф турнира с первой строчки.

Из-за травм Фредрик Юнгберг пока не может рассчитывать на Гранита Джаку, Роба Холдинка и Дани Себальоса.

«Манчестер Сити»

Действующий чемпион АПЛ находится в кризисе, который негативно сказывается на его игре во внутреннем чемпионате. Команда Хосепа Гвардиолы стабильно теряет очки и уже отпустила от себя «Ливерпуль» на неприличные 17 очков. Но этот гандикап можно сократить сегодня за счет победы.

На минувших выходных «Сити» вопреки всем ожиданиям оказался слабей «Юнайтед» в дерби Манчестера (1:2). До этого «Горожане» позволили себе потерять очки в гостевой встрече с «Ньюкаслом (2:2), после чего обыграли Бернли (4:1).

Используя полу резервный состав, „Манчестер Сити“ в среду обыграл в гостях Динамо Загреб (3:1) благодаря хет-трику Габриэла Жезуса. В 1/8 финала Лиги Чемпионов команда Хосепа Гвардиолы вышла с первой строчки.

По-прежнему в лазарете команды остается Серхио Агуэро. Компанию аргентинскому форварду составляют Джон Стоунз, Лерой Сане и Эмерик Ляпорт.

Котировки БК Pinnacle

Победит Арсенал – 6.410

Ничья – 5.570

Победит Манчестер Сити – 1.438

Интересные факты

„Сити“ побеждал «Арсенл в последних 5 очных встречах

В 7 последних матчах «Сити в АПЛ проходила ставка на ТБ (2,5)

проходила ставка на (2,5) В 4 предыдущих матчах „Арсенала“ в АПЛ было забито больше (2,5) голов

Прогноз

Трудно представить, что Юнберг за столь короткий срок сумел сплотить и настроить „Арсенал“ на нужный лад. У „Канониров“ чудовищные проблемы с обороной, которую вскрывают даже посредственные соперники.