«Арсенал» - «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Арсенал»
Многострадальные «Канониры» наконец-то прервали свою серию без побед в АПЛ. В прошлом туре команда из Лондона в волевом стиле одолела в гостях Вест Хэм (3:1). Набрав 22 очка, «Арсенал» поднялся на девятую позицию, а отставание от первой пятерки составляет три зачетных пункта.
Среди недели «Пушкари» завершили групповой раунд Лиги Европы гостевой ничьей со Стандартом (2:2). Набранный пункт в Бельгии, позволил команде выйти в плей-офф турнира с первой строчки.
Из-за травм Фредрик Юнгберг пока не может рассчитывать на Гранита Джаку, Роба Холдинка и Дани Себальоса.
«Манчестер Сити»
Действующий чемпион АПЛ находится в кризисе, который негативно сказывается на его игре во внутреннем чемпионате. Команда Хосепа Гвардиолы стабильно теряет очки и уже отпустила от себя «Ливерпуль» на неприличные 17 очков. Но этот гандикап можно сократить сегодня за счет победы.
На минувших выходных «Сити» вопреки всем ожиданиям оказался слабей «Юнайтед» в дерби Манчестера (1:2). До этого «Горожане» позволили себе потерять очки в гостевой встрече с «Ньюкаслом (2:2), после чего обыграли Бернли (4:1).
Используя полу резервный состав, „Манчестер Сити“ в среду обыграл в гостях Динамо Загреб (3:1) благодаря хет-трику Габриэла Жезуса. В 1/8 финала Лиги Чемпионов команда Хосепа Гвардиолы вышла с первой строчки.
По-прежнему в лазарете команды остается Серхио Агуэро. Компанию аргентинскому форварду составляют Джон Стоунз, Лерой Сане и Эмерик Ляпорт.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Арсенал – 6.410
- Ничья – 5.570
- Победит Манчестер Сити – 1.438
Интересные факты
- „Сити“ побеждал «Арсенл в последних 5 очных встречах
- В 7 последних матчах «Сити в АПЛ проходила ставка на ТБ(2,5)
- В 4 предыдущих матчах „Арсенала“ в АПЛ было забито больше (2,5) голов
Прогноз
Трудно представить, что Юнберг за столь короткий срок сумел сплотить и настроить „Арсенал“ на нужный лад. У „Канониров“ чудовищные проблемы с обороной, которую вскрывают даже посредственные соперники.
„Сити“ отступать уже некуда в АПЛ, поэтому команде Гвардиолы необходимо выдавать победную серию, дабы сократить отставание от лидеров в лице „Лестера“ и „Ливерпуля“. Предполагаем, что гости сегодня возьмут закономерную победу на классе с разницей в два гола и больше. В букмекерской конторе Pinnacle ставка на Ф2(-1) принимается с коэффициентом 1.653.