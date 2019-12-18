Топ невероятных трансферных успехов клубов РПЛ 

вчера, 15:00

Данни принял окончательное решение – завершил карьеру, а «Соккер.ру» вспоминает особых иностранцев для российского футбола.

Подписать Промеса за рекордные для «Спартака» на тот момент деньги, взять Фернандеса за огромную для «армейцев» сумму, или заполучить Халка с Витселем с португальской наценкой – много ума не надо.

А вот пригласить в Россию Данни за смешные по нынешним меркам деньги – куда более интересный ход. Особенно с учетом суммы его следующего трансфера и качества игры в России. Находим Мигелю коллег из ценовой категории в годовую зарплату Дзюбы, а часто – намного дешевле.

Джейкоб Лекхето («Свэллоуз» - «Локомотив», св. агент)

К сожалению, умер еще в 2008 году – называли разные причины, но сейчас уже значения не имеют. Зато фанатам «Локомотива» Яша запомнился – четко играл на фланге защиты, был одним из легионеров-любимцев, дважды выиграл чемпионат России. Как его вообще нашли в ЮАР ? Большая удача, и очень жаль, что так рано ушел из жизни.

Кевин Кураньи («Шальке» - «Динамо», св. агент)

Один из лучших свободных агентов в истории российского футбола. «Динамо» повезло, что жена у Кевина хорватка, которая говорит на русском – согласилась на Москву, сам форвард – бразило-панамо-венгро-немец, расположен к путешествиям. Кураньи попал в Россию в зрелом возрасте, но выжал 56 голов в 145 матчах.

Элвер Рахимич («Форвертс» - «Анжи», 175 тысяч евро)

До того, как стать легендой ЦСКА – кстати, и тот трансфер Элвера подходит в список, ведь обошелся москвичам в 400 тысяч евро, Рахимич играл в Махачкале. Затем долго выступал за ЦСКА , став одним из самых главных легионеров в истории чемпионата России. И одним из самых жестких!

Мартин Шкртел («Тренчин» - «Зенит», 300 тысяч евро)

Недолго был в «Зените» и не всегда играл шикарно, но затем девять лет был основным игроком «Ливерпуля» в АПЛ . Селекционеры петербуржцев за копейки даже по ценам 2004 года откопали в скромном и молодом словацком клубе футболиста международного уровня. В «Зените» Мартин застал только чемпионство, зато принес деньги при трансфере!

Радек Ширл («Спарта» - «Зенит», 500 тысяч евро)

Стал соавтором «золотого гола», поэтому у Ширла особое место в списке любимцев фанатов «Зенита». Радек не самый яркий, не самый сильный, не самый пафосный легионер в истории «Зенита», однако когда Ширл прощался с «Петровским», то чеху искреннее аплодировали – заслужил! Взять такого игрока за 500 тысяч – удача.

Бранислав Иванович (ОФК - «Локомотив», 1 млн евро)

Снова история перехода Шкртела – Бранислав не задержался в «Локомотиве» на десятилетие, сыграл всего в двух чемпионатах, но при этом перешел в «Челси», где выиграл буквально все, вернулся в «Зенит», где помог вернуть чемпионство, а теперь является капитаном. Селекционерам, которые заметили серба и убедили выбрать Москву – большой плюс, ведь пришел за миллион евро – ушел за 10 млн фунтов.

Гильерме («Атлетико Паранаэнсе» - «Локомотив», 1.25 млн евро)

И все-таки это удачная сделка для «Локомотива», невзирая на годы ожиданий, травмы Маринато или его ошибки. Гильерме сейчас стал первым номером сборной России – спорная часть истории, но взять такого вратаря за 1.25 млн евро, когда скауты поехали в Бразилию вообще за другим игроком – селекционная находка.

Кристиан Нобоа («Эмелек» - «Рубин», 1.5 млн евро)

По тому, как Нобоа играл в Казани нет вопросов – один из главных легионеров в истории «Рубина», человек из списка лучших вообще в РПЛ . В «Зените» не искрил, конечно, разве что на коротком отрезке. В «Динамо» не все получалось. Но в «Ростове» Нобоа был хорош. Кристиану важно, чтобы с ним работал правильный тренер, тогда он покажет и удар, и отбор, и перехват, и пас.

Алехандро Домингес («Ривер Плейт» - «Рубин», 1.5 млн евро)

В Казани зажег и взял титул уже после второго захода – после трансфера в «Зенит» и возвращения. Однако сам факт, что футболиста такого класса смогли найти в составе «Ривер Плейт» и убедили перебраться в далекую и незнакомую Казань – поражает. Доменгес любит родной клуб, как-то даже ездил его спасать из нижней лиги, но и о России вспомнит не без удовольствия. Не все получалось, но многое.

Андрей Воронин («Ливерпуль» - «Динамо», 2 млн евро)

Такие игроки важны для коллектива – язык без костей, гуляка, весельчак. Воронин, хотя как футболист воспитан в Германии, оставался и остается классическим одесситом. В Москве, когда легионер, прошедший школу конкуренции в «Ливерпуле», не ленился, мог выдать сказочные поединки. Андрей – хороший футболист, и 2 млн евро за его трансфер – копейки.

Сесар Навас («Расинг» - «Рубин», 2 млн евро)

Цезарь – один из главных императоров защиты в истории РПЛ , ключевой легионер в «Рубине», очень важный человек для «Ростова» с учетом, что вместе с Бердыевым и компанией сумели выйти в ЛЧ и ЛЕ . С воспитанником «Реала» Навасом в центре защиты южане сумели обыграть «Баварию» в главном турнире – такую победу долго не забудут. И испанца будут помнить, ведь это очень крутой легионер.

Милош Красич («Войводина» - ЦСКА , 2.25 млн евро)

Красич был настолько хорош, что забивал в еврокубках, отдавал передачи и радовал точными ударами в чемпионате – стал двукратным чемпионом России. Жаль, что после довольно яркого дебюта не смог задержаться в «Ювентусе», не поладил с Конте, но класс серба не обсуждается. ЦСКА подписал очень яркого игрока за скромные деньги.

Стипе Плетикоса («Шахтер» - «Спартак», 2.5 млн евро)

Плетикоса был голкипером очень высокого уровня, котировался в свое время даже на международном уровне. И хотя у «Спартака» бывают вратарские озарения – например, Диканя взяли свободным агентом, трансфер Стипе тоже можно занести в список не самых дорогих, но невероятно удачных. В России за вратарей огромные деньги обычно не платят, но и не все играют так, как хорват в «Спартаке» и «Ростове».

Ари ( АЗ – «Спартак», 3 млн евро)

Хулиган, конечно, но и мастер. Ари в России с 2010 года, успел поиграть за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив», забил 85 мячей, некоторые были решающими – умеет, если захочет. Будь Арикленес да Силва Феррейра примерным профессионалом, то достиг бы большего. Но и так – сильный легионер, отработавший вложенные «Спартаком» 3 миллиона евро.

Понтус Вернблум ( АЗ – ЦСКА , 3 млн евро)

Такое ощущение, что голландцы сами себя обманули. ЦСКА взял Вернблума, чтобы его друг-домосед Эльм не скучал в Москве, но поскольку Расмусу раскрыться мешали проблемы со здоровьем, то на первый план в итоге вышел Понтус. Вернблум – Бускетс из РПЛ , ведь такой же противоречивый, но при этом важный и разноплановый. Даже форвардом бывал!

Мигель Данни («Спортинг» - «Динамо», 3 млн евро)

Многие из этого списка легко попадают в разряд легенд российского чемпионата, и Данни – не исключение. Понятно, что основные подвиги совершил в «Зените», но в Россию попал через Москву. Оказался в «Динамо» за 3 млн евро – взяли на сдачу от неудачных португальских сделок. И талант вырос в цене в десять раз. Мигель играл шикарно, вел себя с клубами достойно, но получил из РПЛ только одно предложение – не от «Зенита», и отказался.