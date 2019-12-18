Чемпионский фактор. Влияние Месси на «Барселону»

вчера, 18:09

Игра Лионеля добавляет слогану каталонцев подтекст. «Соккер.ру» изучает теорию о «команде одного человека».

Раньше в разговорах о Месси часто упоминали важность окружения. Даже его учителя из «Ла Массии» соглашались - Хави и Иньеста, Гвардиола и Неймар, Пуйоль и Алвеш создали легенду футбола общими усилиями.

Не значит ли нынешнее положение «Барселоны», когда самому Месси явно не хватает названных выше людей для новых финалов ЛЧ , что каталонский клуб стал слабее? Пожалуй, ведь раньше говорили «больше, чем клуб», подразумевая политику – борьбу за независимость.

Сейчас можно сказать буквально: Месси больше, чем его клуб. Лионель назначал и увольнял тренеров, Бартомеу и многие другие называют его величайшим всех времен. Выиграла «Барселона», что теперь их на плаву держит один человек? Лионелю ведь 32 – на пороге футбольной старости.

При этом аргентинец по-прежнему хорош на поле. Месси даже тягается с Левандовски по мячам за год в клубе – пока поляк ведет 47:44, но если добавить голевые передачи, то Лионель выходит вперед – 62:57. По созданию голов Месси по-прежнему нет равных, а счет с тем же Роналду – 62:29, преимущество получается двукратным. Все-таки в Серии А оборона плотнее, чем в Ла Лиге.

А как Лионель влияет на результаты «Барселоны»? Можно посчитать для этого сезона, чтобы оценить масштабы зависимости. Без его прямого участия в Примере чемпионская команда могла потерять 13 пунктов. Причем учтите, что речь именно о действиях, прямо повлиявших на результат. А где без Месси была чистая победа – такой голевой вклад не учитываем. Лионель сам притащил 13 дополнительных пунктов, хотя скорее даже больше.

Когда капитана «Барселоны» нет на поле, соперники сами по себе играют смелее – на свежем отрезке собрали 4 поражения, 2 ничьи и всего 1 победу каталонцев без Лионеля. Четыре-пять лет назад статистика была противоположной – без него выигрывали даже чаще. Но и причины, по которым Месси пропускал матчи, были иными. Например, не играл, когда матчи не имели турнирного значения, или против слабых оппонентов, когда отдыхал. А сейчас «Барселона» без Месси не обыгрывала «Уэску», проигрывала «Леванте» и «Атлетику».

Влияние колоссальное, хотя Лионель сыграл всего в 11 турах чемпионата. Но если отнять 13 пунктов в Примере, которые принес лично капитан, то останется всего 22 очка. Это всего 13-е место в чемпионате Испании этого сезона. Как же везет каталонцам, что Месси – железный футболист, почти никогда не вылетает надолго из-за травм. Но как назвать команду, которая так сильно полагается на капитана и его действия, что за весь чемпионат их хватило на две эмоциональные победы со счетом 5:2 над «Бетисом» и «Валенсией» без Месси?

Даже с лидером нередко фанаты наблюдают муки творчества, ничьи и минимальные победы – отсюда острая реакция на Вальверде и критическая оценка его перспектив. А если видите, что «Барселона» выиграла 5:1, 4:1 или 5:2, то можете смело делать ставку – Месси приложился, если был здоров. Три последних разгрома каталонцев на отрезке в семь матчей случились, когда Лионель организовал 10 голов из 14 командных. Причем учтите еще один важный момент: у Месси уже 12 голов в Ла Лиге, но очень мало качественных моментов.

Эти наглецы с Вальверде в качестве виновника тактических огрехов – не поставил командный футбол, еще и умудряются уменьшать шансы обладателя «Золотого мяча» на голевой успех! Месси тащит «Барселону», которая без него шла бы на тринадцатом месте, отставая от «Реала» на тринадцать пунктов, на самую вершину. Но при этом даже у нападающих «Алавеса», «Реал Сосьедада» и «Сельты» больше легких моментов, чем у аргентинца.

«Барселона» словно издевается над Месси, заставляя его получать половину от шансов Бензема, но требуют равенство по голам. Лионель справился с задачей – счет 12:12 накануне Эль Класико. Добавьте также Лигу чемпионов, где Месси сделал три гола из трех против «Боруссии» Д, где забил «Славии» в гостях в сложном поединке, а еще отдал на 84-й минуте победную голевую передачу на Суареса против «Интера».

В ЛЧ у каталонцев без Месси могло быть минимум на 7 пунктов меньше. Проще говоря, «Барселона» рисковала или вообще вылететь в Лигу Европы, или вместо «Наполи» получить в соперники сразу ПСЖ , как «Боруссия» Д. В принципе, Месси сейчас даже недополучил комплиментов. Все из-за хейта. Опередил Ван Дейка на 7 баллов в опросе на «Золотой мяч 2019», и победу ему отдали «специалисты» стран, которые не найти на карте. В результате Лионелю припомнили его прошлые спорные победы, отвлекаясь от текущей формы.

Европейские эксперты выбрали Ван Дейка – что в целом логично, ведь Лионель не выиграл Кубок Америки, не выиграл ЛЧ , пропускал матчи, и «Барселона» по уровню формы не «Ливерпуль». Но сам Месси ведь снова в ударе! Без него «блаугранас»» светила борьба за четвертое место, четкой игрой не балуют. Но в различных опросах и прогнозах на Эль Класико много ставок на победу именно каталонцев. Судя по всему, как раз именно из-за формы Месси, ведь с 24 сентября он в 16 играх за Аргентину и «Барселоны» отличился в пятнадцати.

Только «Славии» забить не смог в домашнем поединке, но собрал 16 голов и 9 ассистов на небольшом отрезке. Вот что Месси и Роналду умели лучше всех на протяжении последних пятнадцати лет – возвращаться на пик формы после мелких травм, неудачных периодов, сложных стартов сезонов, отвлечений на новорожденных детей, переговоры по контрактам и суды. Большие профессионалы, но португалец теперь живет в Турине, так что только аргентинец влияет сегодня на судьбу Эль Класико, к которому «Реал» и «Барселона» подошли нос к носу.

Но лишь благодаря Лионелю такое равенство! Месси тащит на опыте и классе команду, которая очень редко разрешает нападающему, отошедшему в глубину поля, отдыхать в сложных матчах без последствий для результатов. Лионель не сделал покер в ворота «Леванте», забил всего один раз – проиграли 3:1, не забил «Славии» - была нулевая ничья дома, а где вел за собой – там в основном победы. Теория, что прямо сейчас «Барселона» полностью зависит от Месси, подтверждается фактами.

Удивительно, как сильно влияет один человек со знакомым стилем в настолько мощной и звездной по составу команде. Влияет, хотя пропустил старт сезона из-за травмы. Здесь важно отметить, что у «Реала» свой спаситель – Бензема, без голов француза «сливочные» могли недосчитаться 14 пунктов. Но говорим ведь о каталонцах, чемпионах Испании, которые тренеров в последнее время не меняли, своего Роналду не теряли, и победами в ЛЧ не объедались. У «Барселоны» нет причин быть такой беспомощной командой, которая ставит на надежность вратаря, голы Суареса – Луис вместе с Месси забили 50 % мячей команды в Примере, и на вспышки гениальности от аргентинца.

Раньше голевые действия Лионеля и Криштиану у «Барселоны» и «Реала» были излишеством, десертом, роскошью на фоне роскоши, если хотите – персональным бзиком двух людей, одержимых забитыми мячами. А теперь как «Реал» ждет, что спасет Бензема – так «Барселона» зависима от Месси. Интересно, кто из них лучше сыграет в Эль Класико?