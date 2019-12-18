Какие итоги в гонке бомбардиров АПЛ после 17 туров

вчера, 18:57

Лидерство клуба «Лестер Сити» в нынешнем сезоне проходит под двумя знаковыми показателями. Во-первых, команда после долгих лет забвения сегодня снова в числе лидеров чемпионата Английской Премьер Лиги, борясь за высокие места в зоне еврокубков.

Во-вторых, нападающий команды Джейми Варди пока возглавляет список бомбардиров АПЛ , имея в активе 16 забитых мячей после сыгранных 17 матчей. Показатель не ахти какой высокий, однако, результативность форварда «лис» впечатляет. Средний показатель 1.06 гола за игру. Т.е., по сути, игрок умудряется забивать в каждом матче.

Статистические показатели футболиста выглядят следующим образом:

из 16 забитых голов, Джейми Варди трижды забивал с пенальти;

трижды игрок в матчах АПЛ делал дубли;

делал дубли; один раз форвард сделал хет-трик.

Для первого круга чемпионата Английской Премьер Лиги результат хороший. Если так пойдет и дальше, то у Варди есть все шансы стать лучшим в списке бомбардиров английского чемпионов. Предпосылки для этого достижения есть. Команда «Лестер» пока не сбавляет оборотов и играет уверенно. Сам Джейми Варди пребывает в хорошей игровой форме. Отсутствие игр на международной арене позволяет клубу из Лестера и самому форварду целиком и полностью сосредоточиться на игре во внутреннем чемпионате.

Второе и третье место в рейтинге бомбардиров АПЛ

На втором и третьем месте расположились форварды двух лондонских клубов, Тэмми Абрахам из лондонского «Челси» и Пьер-Эмерик Обамеянг, представляющий лондонский «Арсенал». В активе обоих футболистов по 11 забитых мячей. Разница только в том, что игрок команды «аристократов» провел на одну игру меньше. Это и дает ему право занимать вторую строчку рейтинга бомбардиров.

Тэмми Абрахам сыграл в 16 матчах и провел на поле в общей сложности 1233 минуты. В активе футболиста 2 дубля и один хет-трик.

Что касается форварда лондонского «Арсенала», то в Обамеянг сыграл 17 матчей. Провел на поле более полутора тысяч минут. Из 11 забитых мячей форварда «канониров», один гол - успешно пробитый пенальти. Игрок сделал два дубля. Хет-триками игра футболиста пока не отмечена.

Как видно из достижений этих двух футболистов, их отставание от Джейми Варди существенное. Нападающий «Лестера» по всем параметрам сегодня является лучшим бомбардиром. Единственный кто мог составить конкуренцию форварду «лис», сегодня находится в лазарете. Речь идет о нападающем клуба «Манчестер Сити», аргентинце Серхио Агуэро. Его серьезная травма поставила в этом сезоне крест на бомбардирских амбициях футболиста. Травма остановился игрока с результатом 9 мячей в 12 матчах. С этим показателем аргентинец пока занимает пятую строчку рейтинга, пропустив вперед с 10 забитыми голами форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

Кто может проявить себя в рейтинге бомбардиров

Кроме травмированного Серхио Агуэро по 9 мячей в своей копилке имеют еще 6 футболистов, представляющих разные клубы Английской Премьер Лиги. В этой компании и два футболиста, которые в минувшие сезоны сами боролись за титул лучшего голеодора Мохаммел Салах и Харри Кейн. Форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах тоже имеет 9 забитых мячей, однако сыграл всего в 14 матчах. Из-за количества минут, проведенных на поле, нападающий мерсисайдцев пропустил вперед нападающего клуба «Саутгемптон» Данни Ингса.

На восьмом месте в списке бомбардиров с 9 голами числиться еще один нападающий команды «Ливерпуль» камерунец Садио Мане. Футболист сыграл 16 матчей, однако провел на поле больше минут, чем его одноклубник.

Девятая строчка рейтинга за форвардом клуба «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом. Футболист в 16 сыгранных матчах забил 9 мячей, однако провел на поле большее количество минут, чем его оппоненты.