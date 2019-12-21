«Астон Вилла» - «Норвич»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Астон Вилла»
После возвращения в элиту английской футбола легендарный клуб из Бирмингема не радует своих болельщиков стабильными результатами. Проиграв три матча кряду в ноябре – декабре «Астон Вилла» вновь оказалась в зоне риска.
Неудачными оказались встречи с «Шеффилдом», «Лестером» и «Челси». У подопечных Дина Смита заметные проблемы в обороне, которая в среднем пропускает по два гола за матч. Пока «Вилла» не может рассчитывать на защитника Тайрона Мингса и форварда Кейнана Дэвиса.
«Норвич»
У «Канареек» дела обстоят еще хуже, нежели у их ближайшего соперника. «Норвич» наиграл лишь на три победы в этом сезоне и в турнирной таблице АПЛ обходит только безнадежный «Уотфорд».
Гостевая ничья с «Лестером» вселяет надежды в сердца болельщиков команды на то, что в зимней серии матчей «Норвич» будет набирать очки.
В лазарете команды находится основной форвард Йосип Дрмич и защитник Грант Хэнли.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Астон Вилла» - 1.96.
- Ничья – 4.75.
- Победит «Норвич» - 7.60.
Интересные факты
- В первом матче текущего сезона «Астон Вилла» разбила «Норвич» в гостях (5:1).
- В 5 последних очных встречах команд проходила ставка на ТБ(2,5).
- «Астон Вилла» выиграла 4 из 5 последних домашних матчах у «Норвича».
Прогноз
«Львы» всегда заряжены на победу в Бирмингеме, где команду мощно поддерживают болельщики. Именно этот фактор может стать основополагающим в определении победителя данной пары.
«Норвич» выиграл только 1 гостевой матч в этом сезоне, и противостоять на равных в логове прямого конкурента «Канарейкам» будет очень трудно. В этой встрече предлагаем заиграть чистую победу хозяев с котировкой 1.96 по линии БК Pinnacle.