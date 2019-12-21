«Астон Вилла» - «Норвич»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:02

«Астон Вилла»

После возвращения в элиту английской футбола легендарный клуб из Бирмингема не радует своих болельщиков стабильными результатами. Проиграв три матча кряду в ноябре – декабре «Астон Вилла» вновь оказалась в зоне риска.

Неудачными оказались встречи с «Шеффилдом», «Лестером» и «Челси». У подопечных Дина Смита заметные проблемы в обороне, которая в среднем пропускает по два гола за матч. Пока «Вилла» не может рассчитывать на защитника Тайрона Мингса и форварда Кейнана Дэвиса.

«Норвич»

У «Канареек» дела обстоят еще хуже, нежели у их ближайшего соперника. «Норвич» наиграл лишь на три победы в этом сезоне и в турнирной таблице АПЛ обходит только безнадежный «Уотфорд».

Гостевая ничья с «Лестером» вселяет надежды в сердца болельщиков команды на то, что в зимней серии матчей «Норвич» будет набирать очки.

В лазарете команды находится основной форвард Йосип Дрмич и защитник Грант Хэнли.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Астон Вилла» - 1.96.

Ничья – 4.75.

Победит «Норвич» - 7.60.

Интересные факты

В первом матче текущего сезона «Астон Вилла» разбила «Норвич» в гостях (5:1).

В 5 последних очных встречах команд проходила ставка на ТБ (2,5).

(2,5). «Астон Вилла» выиграла 4 из 5 последних домашних матчах у «Норвича».

Прогноз

«Львы» всегда заряжены на победу в Бирмингеме, где команду мощно поддерживают болельщики. Именно этот фактор может стать основополагающим в определении победителя данной пары.

«Норвич» выиграл только 1 гостевой матч в этом сезоне, и противостоять на равных в логове прямого конкурента «Канарейкам» будет очень трудно. В этой встрече предлагаем заиграть чистую победу хозяев с котировкой 1.96 по линии БК Pinnacle.