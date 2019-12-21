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«Эвертон» - «Бернли»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:51

«Эвертон»

«Ириски» пока не дождались приезда Карло Анчелотти и работают под руководством Данкана Фергюсона. За счет победы над «Челси» (3:1) и ничьи в матче с «МЮ», коллектив из Ливерпуля отдалился от зоны вылета на три зачетных пункта.

К зимней серии матчей «Эвертон» подходит с существенным кадровыми дефицитом. В лазарете команды находится Тео Уолкотт, Морга Шнайдерлин, Фабиан Делф, Андре Гомеш и Люка Динь.

«Бернли»

«Вишни» идут на привычном для себя уровне, находясь в середине турнирной таблице АПЛ. При шести победах и трех ничьих, команда проиграла восемь встреч в текущем сезоне.

После трех поражений кряду, подопечным Шона Дайча удалось обыграть дома «Ньюкасл» (1:0). Из-за травм гостям в предстоящем матче не помогут полузащитники Йохан Гудмундссон и Эшли Вествуд.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Эвертон» - 1.72
  • Ничья – 3.90
  • Победит «Бернли» - 5.35

Интересные факты

  • «Эвертон» выиграл 4 из 5 домашних матча против «Бернли»
  • «Бернли» не забивал голов в 3 из 5 последних матчах на «Гудисон Парк»
  • В прошлом сезоне АПЛ «Эвертон» обыграл дома «Бернли» со счетом 2:0

Прогноз

Несмотря на отсутствие ключевых игроков, «Ириски» все равно превосходят «Вишен» по кадровому потенциалу. В домашних матчах с «Бернли», «Эвертон» имеет положительную статистику и имеет отличную возможность обыграть удобного соперника.

Учитывая мотивацию хозяев и необходимость набирать три очка, предлагаем заиграть их победу с коэффициентом 1.72 от БК Pinnacle.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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