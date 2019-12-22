Эспозито не успел. Кто самые молодые авторы голов топ-клубов?

вчера, 13:30

Нападающий «Интера» Себа Эспозито не смог побить рекорд Марио Корсо. «Соккер.ру» - о тех, кто вошел в историю больших команд благодаря юности.

«Интер»: Марио Корсо (Италия) — 17 лет и 97 дней

В матче с «Дженоа» добряк Ромелу Лукаку передоверил право исполнения пенальти юному Себастьяно Эспозито, который своим шансом воспользовался и забил свой первый гол за «Интер» в возрасте 17 лет и 172 дней. Это второй результат в истории «нерадзурри», а лидером остается легендарный полузащитник Марио Корсо, отличившийся в 17 лет и 97 дней. Уроженец «Вероны» запомнился тифози «Интера» не только этим: Корсо провел в составе итальянского гранда 503 матча (6-й результат в истории клуба) и отличился более 94 голами.

«Барселона»: Паулино Алькантара (Филиппины/Испания) — 15 лет и 138 дней

Этот удивительный футболист появился на свет на Филиппинах, в то время испанской колонии, в семье каталонца и филиппинки. Паулино на судьбе было написано стать первым из великих футболистов «Барселоны», за которую он забил 369 голов в период с 1912-го по 1927-й. Алькантара навеки вошел в историю «сине-гранатовых» как самый молодой дебютант и самый юный автор гола: собственно, отличился он в первом же своем матче. По окончании карьеры десятикратный чемпион Каталонии стал врачом, ведь медицина с детства волновала его не меньше, чем футбол.

«Реал»: Альберто Ривера Писарро (Испания) — 17 лет и 115 дней

Рекордсмен «Реала» сыграл за главную команду «сливочных» всего лишь три матча, хотя во второй и третьей командах «Мадрида» набегал в общей сложности полторы сотни встреч. Альберто отличился в первой же встрече с «Сельтой» в конце сезона 1993/94, когда «Реал» практически выиграл чемпионат. Писарро оставался в «Реале» до 2002 года, но так и не заиграл в основе, после чего играл в средних испанских командах: «Леванте», «Бетисе», хихонском «Спортинге» и «Эльче».

«Манчестер Юнайтед»: Федерико Македа (Италия) — 17 лет и 225 дней

Этот особенный гол некогда подающий большие надежды форвард Македа забил в ворота «Астон Виллы» при счете 2:2 в добавленное время матча на «Олд Траффорд» в разгар чемпионской гонки с «Ливерпулем» в сезоне 2008/09. Как знать, кто выиграл бы тот сезон АПЛ , если бы не гол Македы. Однако большого футболиста из Феде не получилось. Итальянец долго катался по арендам из МЮ , провел большую часть карьеры во вторых дивизионах, а сейчас выступает в Греции.

«Манчестер Сити»: Майка Ричардс (Англия) — 18 лет и 98 дней

Майка Ричардс не только самый молодой капитан в истории «Сити», но и самый молодой бомбардир «горожан». Защитник вписал себя в историю точным ударом головой на 94-й минуте матча Кубка Англии против «Астон Виллы». Этот гол оказался победным и вывел «Сити» в четвертьфинал старейшего футбольного турнира на планете.

ПСЖ : Бартоломью Огбече (Нигерия) — 17 лет и 55 дней

Самый молодой снайпер ПСЖ выполнил рекордный норматив, когда парижский клуб мог только мечтать о статусе гранда и влачил существование посредственности в Лиге 1. Бартоломью, сменивший за карьеру десяток клубов и нигде толком не заигравший, в 2001 году принес ПСЖ победу над «Нантом» (2:1), когда был еще совсем ребенком. Тогда казалось, что у него впереди большое футбольное будущее.

«Бавария»: Роке Санта Крус (Парагвай) — 18 лет и 12 дней

В августе 1999-го, всего лишь через три месяца после того самого поражения от МЮ в финале Лиги чемпионов, «Бавария» обыграла в матче Бундеслиги «Унтерхахинг», а победу мюнхенцам принес парагвайский форвард Санта Крус, за 12 дней до этого отметивший свое совершеннолетие. Роке провел в «Баварии» восемь сезонов, выиграл в общей сложности 13 трофеев, в том числе Лигу чемпионов.

«Арсенал»: Сеск Фабрегас (Англия) — 16 лет и 212 дней

Прежде чем назвать «Арсенал» топ-клубом, нужно дважды подумать, но достижение Сеска Фабрегаса не будем обходить стороной. Свой первый гол в профессиональном футболе испанский полузащитник забил еще в 2003 году в ворота «Вулверхэмптона», благодаря ему вписал себя в историю «канониров».

«Тоттенхэм»: Энди Тернер (Англия) — 17 лет и 162 дня

Этого полузащитника, сыгравшего пару десятков матчей за «шпор» в начале 90-х, впоследствии пытались согнать с первой строчки Гарет Бэйл и Сол Кэмпбелл, но они оказались старше Тернера, когда забивали свои первые голы за «Тоттенхэм». Энди сделал свое дело, Энди ушел из «Тоттенхэма», чтобы поиграть за 20+ английских клубов по ходу своей карьеры.

«Челси»: Иан Гамильтон (Англия) — 16 лет и 138 дней

Иан Гамильтон выступал за «синих» во второй половине XX века. Впрочем, «выступал» - слишком громко сказано. Сыграл 5 матчей, забил 2 гола. Один из них вошел в историю «Челси» как «самый юный гол».

«Ливерпуль»: Бенджамин Вудберн (Англия) — 17 лет и 45 дней

В «Ливерпуле» этот рекорд был переписан совсем недавно: валлийский нападающий Бен Вудберн в матче Кубка лиги с «Лидсом» перебил достижение Майкла Оуэна, державшееся два десятка лет, почти на 100 дней. Вот только не похоже, чтобы Бену светило стать столь же известным футболистом, как Майкл Оуэн.

«Ювентус»: Моизе Кин (Италия) — 17 лет и 88 дней

В мае 2017-го Моизе Кин стал первым футболистом 2000 года, которому удалось отличиться в матче Серии A, одновременно он стал самым молодым бомбардиром в истории «Ювентуса». В том матче Моизе поразил ворота «Болоньи», а его гол помог «Старой Синьоре» вырвать победу со счетом 2:1 в самой концовке матча.

«Милан»: Джанни Ривера (Франция) — 16 лет и 68 дней

Джанни Ривера запомнился болельщикам «Милана» не только ярким дебютом: впервые забил гол за «россонери» через пару месяцев после 16-го дня рождения. На счету атакующего итальянского полузащитника более 500 матчей за «Милан» и 122 гола, а мы включили Джанни в символическую сборную великого итальянского клуба всех времен.

«Аякс»: Кларенс Зеедорф (Нидерланды) — 16 лет и 361 день

За «Аякс» постоянно играют молодые футболисты, так что здесь конкуренция высочайшая, а на первом месте большой и уникальный во многом футболист Кларенс Зеедорф, забивший первый гол за амстердамский клуб за четыре дня до своего 17-летия. Это случилось в 1993 году, когда «Аякс» сыграл вничью с «Витессом». Зеедорф играл в футбол на высоком уровне до 2013-го и повесил бутсы на гвоздь, потому что «Милан» пригласил на должность главного тренера.