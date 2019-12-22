Эспозито не успел. Кто самые молодые авторы голов топ-клубов?

Нападающий «Интера» Себа Эспозито не смог побить рекорд Марио Корсо. «Соккер.ру» - о тех, кто вошел в историю больших команд благодаря юности.
«Интер»: Марио Корсо (Италия) — 17 лет и 97 дней
В матче с «Дженоа» добряк Ромелу Лукаку передоверил право исполнения пенальти юному Себастьяно Эспозито, который своим шансом воспользовался и забил свой первый гол за «Интер» в возрасте 17 лет и 172 дней. Это второй результат в истории «нерадзурри», а лидером остается легендарный полузащитник Марио Корсо, отличившийся в 17 лет и 97 дней. Уроженец «Вероны» запомнился тифози «Интера» не только этим: Корсо провел в составе итальянского гранда 503 матча (6-й результат в истории клуба) и отличился более 94 голами.
«Барселона»: Паулино Алькантара (Филиппины/Испания) — 15 лет и 138 дней
Этот удивительный футболист появился на свет на Филиппинах, в то время испанской колонии, в семье каталонца и филиппинки. Паулино на судьбе было написано стать первым из великих футболистов «Барселоны», за которую он забил 369 голов в период с 1912-го по 1927-й. Алькантара навеки вошел в историю «сине-гранатовых» как самый молодой дебютант и самый юный автор гола: собственно, отличился он в первом же своем матче. По окончании карьеры десятикратный чемпион Каталонии стал врачом, ведь медицина с детства волновала его не меньше, чем футбол.
«Реал»: Альберто Ривера Писарро (Испания) — 17 лет и 115 дней
Рекордсмен «Реала» сыграл за главную команду «сливочных» всего лишь три матча, хотя во второй и третьей командах «Мадрида» набегал в общей сложности полторы сотни встреч. Альберто отличился в первой же встрече с «Сельтой» в конце сезона 1993/94, когда «Реал» практически выиграл чемпионат. Писарро оставался в «Реале» до 2002 года, но так и не заиграл в основе, после чего играл в средних испанских командах: «Леванте», «Бетисе», хихонском «Спортинге» и «Эльче».
«Манчестер Юнайтед»: Федерико Македа (Италия) — 17 лет и 225 дней
Этот особенный гол некогда подающий большие надежды форвард Македа забил в ворота «Астон Виллы» при счете 2:2 в добавленное время матча на «Олд Траффорд» в разгар чемпионской гонки с «Ливерпулем» в сезоне 2008/09. Как знать, кто выиграл бы тот сезон АПЛ, если бы не гол Македы. Однако большого футболиста из Феде не получилось. Итальянец долго катался по арендам из МЮ, провел большую часть карьеры во вторых дивизионах, а сейчас выступает в Греции.
«Манчестер Сити»: Майка Ричардс (Англия) — 18 лет и 98 дней
Майка Ричардс не только самый молодой капитан в истории «Сити», но и самый молодой бомбардир «горожан». Защитник вписал себя в историю точным ударом головой на 94-й минуте матча Кубка Англии против «Астон Виллы». Этот гол оказался победным и вывел «Сити» в четвертьфинал старейшего футбольного турнира на планете.
ПСЖ: Бартоломью Огбече (Нигерия) — 17 лет и 55 дней
Самый молодой снайпер ПСЖ выполнил рекордный норматив, когда парижский клуб мог только мечтать о статусе гранда и влачил существование посредственности в Лиге 1. Бартоломью, сменивший за карьеру десяток клубов и нигде толком не заигравший, в 2001 году принес ПСЖ победу над «Нантом» (2:1), когда был еще совсем ребенком. Тогда казалось, что у него впереди большое футбольное будущее.
«Бавария»: Роке Санта Крус (Парагвай) — 18 лет и 12 дней
В августе 1999-го, всего лишь через три месяца после того самого поражения от МЮ в финале Лиги чемпионов, «Бавария» обыграла в матче Бундеслиги «Унтерхахинг», а победу мюнхенцам принес парагвайский форвард Санта Крус, за 12 дней до этого отметивший свое совершеннолетие. Роке провел в «Баварии» восемь сезонов, выиграл в общей сложности 13 трофеев, в том числе Лигу чемпионов.
«Арсенал»: Сеск Фабрегас (Англия) — 16 лет и 212 дней
Прежде чем назвать «Арсенал» топ-клубом, нужно дважды подумать, но достижение Сеска Фабрегаса не будем обходить стороной. Свой первый гол в профессиональном футболе испанский полузащитник забил еще в 2003 году в ворота «Вулверхэмптона», благодаря ему вписал себя в историю «канониров».
«Тоттенхэм»: Энди Тернер (Англия) — 17 лет и 162 дня
Этого полузащитника, сыгравшего пару десятков матчей за «шпор» в начале 90-х, впоследствии пытались согнать с первой строчки Гарет Бэйл и Сол Кэмпбелл, но они оказались старше Тернера, когда забивали свои первые голы за «Тоттенхэм». Энди сделал свое дело, Энди ушел из «Тоттенхэма», чтобы поиграть за 20+ английских клубов по ходу своей карьеры.
«Челси»: Иан Гамильтон (Англия) — 16 лет и 138 дней
Иан Гамильтон выступал за «синих» во второй половине XX века. Впрочем, «выступал» - слишком громко сказано. Сыграл 5 матчей, забил 2 гола. Один из них вошел в историю «Челси» как «самый юный гол».
«Ливерпуль»: Бенджамин Вудберн (Англия) — 17 лет и 45 дней
В «Ливерпуле» этот рекорд был переписан совсем недавно: валлийский нападающий Бен Вудберн в матче Кубка лиги с «Лидсом» перебил достижение Майкла Оуэна, державшееся два десятка лет, почти на 100 дней. Вот только не похоже, чтобы Бену светило стать столь же известным футболистом, как Майкл Оуэн.
«Ювентус»: Моизе Кин (Италия) — 17 лет и 88 дней
В мае 2017-го Моизе Кин стал первым футболистом 2000 года, которому удалось отличиться в матче Серии A, одновременно он стал самым молодым бомбардиром в истории «Ювентуса». В том матче Моизе поразил ворота «Болоньи», а его гол помог «Старой Синьоре» вырвать победу со счетом 2:1 в самой концовке матча.
«Милан»: Джанни Ривера (Франция) — 16 лет и 68 дней
Джанни Ривера запомнился болельщикам «Милана» не только ярким дебютом: впервые забил гол за «россонери» через пару месяцев после 16-го дня рождения. На счету атакующего итальянского полузащитника более 500 матчей за «Милан» и 122 гола, а мы включили Джанни в символическую сборную великого итальянского клуба всех времен.
«Аякс»: Кларенс Зеедорф (Нидерланды) — 16 лет и 361 день
За «Аякс» постоянно играют молодые футболисты, так что здесь конкуренция высочайшая, а на первом месте большой и уникальный во многом футболист Кларенс Зеедорф, забивший первый гол за амстердамский клуб за четыре дня до своего 17-летия. Это случилось в 1993 году, когда «Аякс» сыграл вничью с «Витессом». Зеедорф играл в футбол на высоком уровне до 2013-го и повесил бутсы на гвоздь, потому что «Милан» пригласил на должность главного тренера.