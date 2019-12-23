Вот и серии конец

вчера, 11:16

«Соккер.ру» рассказывает о том, как «Аякс» снова стал единоличным лидером Эредивизие.

Всего неделю длилось двоевластие в чемпионате Голландии. «Алкмар» крупно проиграл «Спарте», чем не преминул воспользоваться «Аякс». «Фейеноорд» переиграл в гостях предыдущую команду своего тренера, ПСВ добился крупной победы в дебютной встрече Эрнеста Фабера. Обо всём по порядку.

«Алкмар», выигравший семь встреч с разницей 18:0, был бы рад продлить свою суперсерию. Но «Спарта» оказалась против. На седьмой минуте роттердамцам удалось запустить в рейд к воротам Марка Бизо быстрого Рагнара Аче. Вратарю АЗа пришлось покинуть пределы штрафной и нарушить правила. Возможно, Аче упал чересчур красиво, но красная карточка была заслуженной.

Вставший в ворота «Алкмара» Роди де Бур продержался десять минут, после чего проспал дальний удар Адила Ауассара. Грубая ошибка Йорди Класи привела ко второму голу спартанцев. Брайан Смитс легко обыграл де Бура и послал мяч в цель. После перерыва опытный Класи уронил в своей штрафной Хакима Дервишоглу. Пенальти. Де Бур угадал, куда будет бить сам пострадавший. Но мяч проскочил мимо рук вратаря - 0:3.

«Аякс» сорвал зло за недавние неудачи на несчастном клубе «Ден Хааг». От «аистов» летели пух и перья. Уже в первом тайме в воротах Люка Копманса побывало четыре мяча. Начало разгрому положили Хаким Зийех и Донни ван де Бек. Потом два юных дарования - 19-летний Юрген Эккеленкамп и 17-летний Райан Гравенберг отблагодарили тренера Эрика тен Хага за доверие, забив по мячу. После перерыва забил Душан Тадич. Затем гол на свой счёт записал заменивший Квинси Промеса в стартовом составе Ласина Траоре (не тот, что играл в «Кубани», «Анжи» и ЦСКА ), в шестой раз заставил команду из Гааги начать с центра поля. В самом конце встречи Андре Онана привёз пенальти, чем лишил себя сухого матча. Но и 6:1 тоже неплохо. «Аякс» снова один на вершине. Кроме того, амстердамцы установили новое достижение в голландском футболе, забив 163 гола за календарный год. «Ден Хааг» же явил собой жалкое зрелище. В январе «аистов» примет Алан Пардью. Но сможет ли опытный английский специалист склеить осколки воедино - есть сомнения. Пока клуб из Гааги выглядит даже слабее, чем «Ваалвейк» в начале сезона.

Упомянутый «Ваалвейк» разгромил дома «Твенте» 3:0, чем поправил свои дела. С последнего места не ушёл, но теперь отстаёт от «Ден Хааг» всего на два очка, а от «Венло» - на четыре. Шанс выкарабкаться есть. А «Твенте», если продолжит дарить очки, может оказаться участником битвы за выживание.

В Эйндховене произошла смена тренера. Место Марка ван Боммела занял другой бывший футболист ПСВ - Эрнест Фабер. Как и предполагал «Соккер.ру», возвращается в клуб и Гус Хиддинк, но на этот раз в роли тренера-консультанта. Премьера Фабера в новой роли прошла на «отлично», даром что его команда пропустила в первой домашней игре со «Зволле». На гол Мустафы Саймака ПСВ ответил точными ударами Йоррита Хендрикса, Мохаммеда Ихаттерена, Арминду Брумы и Коди Гакпо. Счёт мог быть и крупнее, если бы в составе хозяев играл Донуэлл Мален. Но лучший бомбардир клуба пропускал матч из-за дисквалификации. ПСВ выиграл 4:1 и поднялся на третье место.

Ещё один представитель Северного Брабанта «Виллем II» эту третью строчку уступил, довольствовавшись у себя в Тилбурге нулевой ничьёй с «Фортуной». Единственный русский футболист, оставшийся в Эредивизие - вратарь сборной Молдавии Алексей Кошелев, даже не устал. За всю игру «Виллем» нанёс по его воротам всего два удара. И это при том, что оборона «Фортуны» одна из слабейших в лиге.

«Фейеноорд», не знающий поражений с тех пор, как его возглавил Дик Адвокат, сыграл в гостях с бывшей командой своего тренера. И увёз из Утрехта три очка. На 15-й минуте полузащитник «Фейе» Оркун Кёкчу зарядил метров с 25. Мяч по дуге обогнул вышедшего из ворот Мартена Паса и влетел в ворота. «Утрехт» ответил острым выпадом Исса Аббаса, который бил, казалось, наверняка. Но защитник гостей Эрик Беттегин успел догнать футболиста «Утрехта» и подставить ногу. Оказалось, что это только отсрочка приговора. После подачи углового Джастин Хоогма отправил мяч под перекладину. И всё же «Фейеноорд» склонил чашу весов в свою сторону. В начале второго тайма Йенс Торнстра мощным ударом забил победный гол. «Фейе» выиграл 2:1 и поднялся на пятое место.

А на шестом месте «Витесс», разгромивший дома «Венло» 3:0. После ухода Леонида Слуцкого «орлы» выиграли две встречи с этим счётом, одну завершили нулевой ничьёй. Спад позади. Йозеф Остинг может рассчитывать на утверждение в роли главного тренера. «Херенвен», способствовавший отставке российского специалиста, не смог выиграть дома у «Хераклеса» - 1:1. Даром что в первом круге фризы выиграли в гостях 4:0. В первом тайме их капитан Хахим Файк не смог забить пенальти. Вратарь «Хераклеса» Ян Бласвих отвёл угрозу. После перерыва команды обменялись голами в течение полутора минут. В составе гостей отличился Сириль Дессер, вышедший в лидеры списка бомбардиров. «Гронинген» довольно спокойно обыграл у себя в одноимённом городе «Эммен» 2:0. Оба мяча забил Кай Сирхёйс.

Единоличным лидером в споре лучших снайперов стал Сириль Дессер из «Хераклеса», у которого 12 голов. По 11 забили Майрон Боаду («Алкмар»), Стивен Бергёс («Фейеноорд»), Брайан Линссен («Витесс») и Донуэлл Мален ( ПСВ ). 10 мячей на счету Квинси Промеса из «Аякса».