До свидания, Арьен, Давид, Хави и Уэсли!

Год богат на футбольные прощания – многие звезды первой величины завершили игровые карьеры. О самых ярких – на «Соккер.ру».
Почему крут? Смещался с правого фланга в центр, исполнял обводящий удар левой ногой, все понимали, что произойдет, а ничего поделать не могли – мяч оказывался в дальнем углу или «девятке». Арьен пытался сделать Нидерланды чемпионами мира по футболу – уступил Касильясу, но обыграл десятки травм. Роббен – очень, очень крутой мастер. Для многих стал любимым футболистом, ведь сочетал дерзость с верой в собственный успех вопреки обстоятельствам. Чем занимается теперь? Плавает:
Хави Эрнандес
Хави, как и Месси, создал «Барселону», собравшую невероятное количество трофеев, но «Золотой мяч» не получил. В представлениях не нуждается, играл в Катаре, теперь стал тренером, готовится вернуться домой в Каталонию. Хави Эрнандес был идеальным полузащитником. Чаще люди в начале пути феноменальные, а потом – сбавляют, но испанец, как Пирло, расцвел не сразу, зато на вершине был долго.
Bones Festes a tothom! 😘❤️🍾💃 @nuriacunillera81 #littleÀsia #babyDan #family #familytime Felices Fiestas a todos! 😘❤️🍾💃 @nuriacunillera81 #littleÀsia #babyDan #family #familytime Merry Christmas everybody! 😘❤️🍾💃 @nuriacunillera81 #littleÀsia #babyDan #family #familytime
Во-первых, хороший мужик – помогает тем, кто попал в тяжелые автомобильные аварии, ведь его сестра Алехандра с 1991 года в инвалидной коляске после ДТП. Во-вторых, Форлан – единственный, кроме Суареса, обладатель «Золотой бутсы» за 12 сезонов, у которого фамилия не Месси или Роналду. В МЮ не заиграл, но в «Вильярреале» и «Атлетико» зажигал. А после футбола ушел в детский сад. Жена успела родить уругвайцу троих детей за четыре года. Лучший снайпер ЧМ-2010 переквалифицировался в отца:
В этом списке четверо играли за «Манчестер Юнайтед». Сейчас англичане мечтают, чтобы Эрлинг стартовал на уровне Руни, а когда-то Ван Перси при помощи Уэйна принес клубу последнее чемпионское звание. Также Робин – легенда «Арсенала», пусть его футболки и горели, когда выбрал МЮ. Уроженец Роттердама завершил карьеру в родном «Фейеноорде» – красиво, а теперь работает на ТВ и фотографируется с фанатами:
Today for the first time on the other side at an interview. My debut as the man with the questions for @btsport It went wonderfully well thanks to the excellent @marcusrashford What a guy & player! 🔥👌🏻🤩 Thanks for having me Marcus. I am sure there is so much more to come from you! 👊🏻
Чемпион мира 2006 года был скалой и стеной для «Ювентуса», восемь раз выигрывал Серию А, и поднялся с самых низов. Андре начинал в слабых лигах, затем играл за «Палермо» и «Вольфсбург». Оказался в заявке Липпи на турнир в Германии, помог «волкам» выиграть Бундеслигу, а потом собрал 16 трофеев в «Ювентусе». Жаль, Лигу чемпионов не покорил, но других кубков нахватал – есть что вспомнить.
«Я люблю эту игру!» Знаменитая фраза Эвра, традиционные танцы, песни и мотивационные ролики показывают, что Патрис из футболиста стал инста-блогером – 6.6 миллиона подписчиков. У француза получается быть живчиком, и на поле умел все. В «Монако», МЮ и «Ювентусе» играл настоящий чемпион. Жаль, не стал чемпионом мира или Европы, зато победил в ЛЧ и выиграл АПЛ – один из лучших левых беков в истории лиги. И танцует четко:
Пьеро футбола – меланхоличный форвард, хотя вроде с характером, победный гол Евро-2008 создал, помогал «Челси» выиграть ЛЧ и ЛЕ. Только с «Ливерпулем» задачу в АПЛ не осилил. Но Торрес играл долго, результативно, разок крупно ошибся с трансфером – зря пошел в «Челси», не подходила ему команда. Но в остальном – шикарный нападающий, вместе с Вильей делят титул главных форвардов Испании своего поколения.
Эшли в молодости не хватало воспитанности за пределами поля, чтобы не попадать на первые полосы желтых газет из Великобритании. Репутация была не лучшей еще после перехода из «Арсенала» в «Челси». Но если говорим об игре в футбол, то тут полный набор чемпиона – 107 матчей за сборную, 16 трофеев, четыре попадания в команду сезона и свыше 700 поединков за карьеру.
Well it’s come to that time… I’ve officially hung my boots up. After 20 years of playing professional football, i’d like to thank every manager I’ve had the pleasure of working with. To every player i’ve played with, you’ve been my second family! I’ve had so many great memories that I’ll never forget and i’ve been so lucky to win trophies along the way. Playing for my country has also been a huge privilege and source of pride for me. I’ve always dreamed of walking off the pitch for the last time with my family and i’m thankful I’ve had that moment with them. Without my mum’s sacrifice, my dream could never have been achieved. Thank you ❤ It’s time to be with my beautiful family, Sharon and my two amazing kids ❤ I’m looking forward to a new and exciting chapter in coaching. Ashley @cpfc @arsenal @chelseafc @england @officialasroma @lagalaxy @dcfcofficial
Для «Ювентуса» знаковый человек – легенда клуба, и в сборной Италии появлялся десятки раз. Наверное, играл бы до сих пор в РПЛ, но «Зенит» подписал игрока, по которому были сомнения у врачей. Так что это ошибка клуба, а вот Клаудио, когда был на пике формы, ошибался редко – воспитанник «Ювентуса» на особом счету у фанатов. Кстати, на днях стиляга был в Москве в пафосном ресторане:
Классика немецкой футбольной кухни. Из вингера вырос хавбек, Швайнштайгер стал восьмикратным чемпионом Германии, всего с «Баварией» выиграл 22 трофея с ЛЧ включительно. Еще взял Кубок Англии с «Манчестер Юнайтед» – выбрал клуб, за который болеет его брат. Сейчас Швайни, как и Форлан, ушел в детский сад – жена, известная теннисистка Ана Иванович, за два года родила двух сыновей!
Первого января в финале Кубка Императора сыграет последний матч в карьере. Вилья стал лучшим снайпером в истории сборной – 59 мячей, был чемпионом Европы и мира, выигрывал Ла Лигу и ЛЧ с «Барселоной». Но посмел перечить Месси, поэтому ушел в «Атлетико» – и снова стал чемпионом Испании. Один из самых результативных снайперов в истории современного футбола, безупречный нападающий.
Теряем монстров! Хотя время пришло, ведь Снейдер успел набрать вес еще до того, как официально сообщил о завершении карьеры. Уэсли, как и Хави, не смог взять «Золотой мяч», хотя в 2010 году выиграл ЛЧ с «Интером», а потом стал вице-чемпионом мира со сборной Голландии. Зато Уэсли играл красиво, оправился, как и Роббен, от провала в «Реале», потом встретил Моуриньо, затем играл в Турции, а теперь после катарского приключения завершил карьеру. Сейчас пьет, ест, отдыхает с друзьями – хорошая пенсия.
В истории РПЛ не так много суперзвезд мировой величины, и одна из них погасла для футбольного поля. Самуэль учил Месси – почетная миссия, играл за 12 разных клубов в 6 странах – намек, любят ли жена и родственники камерунца роскошную жизнь за его счет. А что важно для футбола – из форварда, отвергнутого «Реалом», вырос чемпион из «Барселоны» и «Интера». Три победы в ЛЧ – легенда!
Петр после завершения карьеры сразу нашел себе новое занятие – работает директором в «Челси», смог дебютировать в хоккее – как мечтал с детства. Чех доминировал в воротах в АПЛ – рекордсмен по количеству «сухарей» в истории лиги, выиграл ЛЧ, и не только. А теперь может больше времени проводить с семьей. И быть барабанщиком. На большом концерте со словацко-британским певцом Миро Збиркой сыграл недавно:
Понятно, что все перечисленные выше наслаждаются жизнью, почти всем нет и сорока лет, у них рождаются дети, они тратят честно заработанные деньги на развлечения и роскошную жизнь. Но, согласитесь, чувствуется укол ностальгии, когда понимаешь, что уходят настолько крутые мастера – победители ЛЧ, чемпионатов Европы и мира. Этих ребят будет не хватать на поле, а их игра стала частью и нашей жизни.