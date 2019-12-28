До свидания, Арьен, Давид, Хави и Уэсли!

вчера, 17:43

Год богат на футбольные прощания – многие звезды первой величины завершили игровые карьеры. О самых ярких – на «Соккер.ру».

Почему крут? Смещался с правого фланга в центр, исполнял обводящий удар левой ногой, все понимали, что произойдет, а ничего поделать не могли – мяч оказывался в дальнем углу или «девятке». Арьен пытался сделать Нидерланды чемпионами мира по футболу – уступил Касильясу, но обыграл десятки травм. Роббен – очень, очень крутой мастер. Для многих стал любимым футболистом, ведь сочетал дерзость с верой в собственный успех вопреки обстоятельствам. Чем занимается теперь? Плавает:

Хави Эрнандес

Хави, как и Месси, создал «Барселону», собравшую невероятное количество трофеев, но «Золотой мяч» не получил. В представлениях не нуждается, играл в Катаре, теперь стал тренером, готовится вернуться домой в Каталонию. Хави Эрнандес был идеальным полузащитником. Чаще люди в начале пути феноменальные, а потом – сбавляют, но испанец, как Пирло, расцвел не сразу, зато на вершине был долго.

Во-первых, хороший мужик – помогает тем, кто попал в тяжелые автомобильные аварии, ведь его сестра Алехандра с 1991 года в инвалидной коляске после ДТП . Во-вторых, Форлан – единственный, кроме Суареса, обладатель «Золотой бутсы» за 12 сезонов, у которого фамилия не Месси или Роналду. В МЮ не заиграл, но в «Вильярреале» и «Атлетико» зажигал. А после футбола ушел в детский сад. Жена успела родить уругвайцу троих детей за четыре года. Лучший снайпер ЧМ -2010 переквалифицировался в отца:

В этом списке четверо играли за «Манчестер Юнайтед». Сейчас англичане мечтают, чтобы Эрлинг стартовал на уровне Руни, а когда-то Ван Перси при помощи Уэйна принес клубу последнее чемпионское звание. Также Робин – легенда «Арсенала», пусть его футболки и горели, когда выбрал МЮ . Уроженец Роттердама завершил карьеру в родном «Фейеноорде» – красиво, а теперь работает на ТВ и фотографируется с фанатами:

Чемпион мира 2006 года был скалой и стеной для «Ювентуса», восемь раз выигрывал Серию А, и поднялся с самых низов. Андре начинал в слабых лигах, затем играл за «Палермо» и «Вольфсбург». Оказался в заявке Липпи на турнир в Германии, помог «волкам» выиграть Бундеслигу, а потом собрал 16 трофеев в «Ювентусе». Жаль, Лигу чемпионов не покорил, но других кубков нахватал – есть что вспомнить.

«Я люблю эту игру!» Знаменитая фраза Эвра, традиционные танцы, песни и мотивационные ролики показывают, что Патрис из футболиста стал инста-блогером – 6.6 миллиона подписчиков. У француза получается быть живчиком, и на поле умел все. В «Монако», МЮ и «Ювентусе» играл настоящий чемпион. Жаль, не стал чемпионом мира или Европы, зато победил в ЛЧ и выиграл АПЛ – один из лучших левых беков в истории лиги. И танцует четко:

Пьеро футбола – меланхоличный форвард, хотя вроде с характером, победный гол Евро-2008 создал, помогал «Челси» выиграть ЛЧ и ЛЕ . Только с «Ливерпулем» задачу в АПЛ не осилил. Но Торрес играл долго, результативно, разок крупно ошибся с трансфером – зря пошел в «Челси», не подходила ему команда. Но в остальном – шикарный нападающий, вместе с Вильей делят титул главных форвардов Испании своего поколения.

Эшли в молодости не хватало воспитанности за пределами поля, чтобы не попадать на первые полосы желтых газет из Великобритании. Репутация была не лучшей еще после перехода из «Арсенала» в «Челси». Но если говорим об игре в футбол, то тут полный набор чемпиона – 107 матчей за сборную, 16 трофеев, четыре попадания в команду сезона и свыше 700 поединков за карьеру.

Для «Ювентуса» знаковый человек – легенда клуба, и в сборной Италии появлялся десятки раз. Наверное, играл бы до сих пор в РПЛ , но «Зенит» подписал игрока, по которому были сомнения у врачей. Так что это ошибка клуба, а вот Клаудио, когда был на пике формы, ошибался редко – воспитанник «Ювентуса» на особом счету у фанатов. Кстати, на днях стиляга был в Москве в пафосном ресторане:

Классика немецкой футбольной кухни. Из вингера вырос хавбек, Швайнштайгер стал восьмикратным чемпионом Германии, всего с «Баварией» выиграл 22 трофея с ЛЧ включительно. Еще взял Кубок Англии с «Манчестер Юнайтед» – выбрал клуб, за который болеет его брат. Сейчас Швайни, как и Форлан, ушел в детский сад – жена, известная теннисистка Ана Иванович, за два года родила двух сыновей!

Первого января в финале Кубка Императора сыграет последний матч в карьере. Вилья стал лучшим снайпером в истории сборной – 59 мячей, был чемпионом Европы и мира, выигрывал Ла Лигу и ЛЧ с «Барселоной». Но посмел перечить Месси, поэтому ушел в «Атлетико» – и снова стал чемпионом Испании. Один из самых результативных снайперов в истории современного футбола, безупречный нападающий.

Теряем монстров! Хотя время пришло, ведь Снейдер успел набрать вес еще до того, как официально сообщил о завершении карьеры. Уэсли, как и Хави, не смог взять «Золотой мяч», хотя в 2010 году выиграл ЛЧ с «Интером», а потом стал вице-чемпионом мира со сборной Голландии. Зато Уэсли играл красиво, оправился, как и Роббен, от провала в «Реале», потом встретил Моуриньо, затем играл в Турции, а теперь после катарского приключения завершил карьеру. Сейчас пьет, ест, отдыхает с друзьями – хорошая пенсия.

В истории РПЛ не так много суперзвезд мировой величины, и одна из них погасла для футбольного поля. Самуэль учил Месси – почетная миссия, играл за 12 разных клубов в 6 странах – намек, любят ли жена и родственники камерунца роскошную жизнь за его счет. А что важно для футбола – из форварда, отвергнутого «Реалом», вырос чемпион из «Барселоны» и «Интера». Три победы в ЛЧ – легенда!

Петр после завершения карьеры сразу нашел себе новое занятие – работает директором в «Челси», смог дебютировать в хоккее – как мечтал с детства. Чех доминировал в воротах в АПЛ – рекордсмен по количеству «сухарей» в истории лиги, выиграл ЛЧ , и не только. А теперь может больше времени проводить с семьей. И быть барабанщиком. На большом концерте со словацко-британским певцом Миро Збиркой сыграл недавно: