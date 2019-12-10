Сычёв закончил с футболом не сегодня. Но о нем нужно вспомнить

вчера, 19:35

Сычёв объявил о завершении карьеры спустя много лет после того, как перестал играть в футбол, однако «Соккер.ру» помнит Дмитрия сильным футболистом.

Признаться, новость о том, что Дмитрий Сычёв завершил карьеру, застала меня врасплох. Не то чтобы российский форвард совсем пропал с моих радаров, постоянная погруженность в информационную ленту не позволяет пропустить даже маленькие футбольные события, и я знал, что Сычёв присоединился к «Пюнику», а потом покинул армянский клуб, не проведя за него ни одного матча.

Тем не менее формулировка «Сычёв завершил карьеру» вызвала внутренний диссонанс и какую-то неловкость из-за того, что Дмитрий уже много лет, по сути, не играет в футбол. Последним футбольным годом для Сычёва стал 2011-й, когда он забил 12 мячей, а за следующие 8 лет вплоть до сегодняшнего объявления о завершении карьеры отличился 9 раз: по три гола забил в Казахстане и Беларуси, дважды отличился в Кубке России, один раз — во второй российской лиге. За пять лет у Дмитрия четыре гола и около двух десятков матчей в ПФЛ и чемпионате Казахстана.

Некогда славная карьера нападающего, которого когда-то называли самым талантливым в России, де-факто завершилась несколько лет назад. Все эти годы у нас перед глазами шли «титры», а точку Дмитрий поставил сегодня, написав трогательное прощальное письмо и сопроводив его памятными фотографиями, которые всех нас заставят задуматься о времени:

Этот день наступает в жизни каждого, кто посвятил себя спорту. Для одних – это холодное взвешенное решение, для других – мысль, к которой приходишь лишь со временем. Я, скорее, из второй категории. Футбол для меня всегда был жизнью, даже больше. Я всегда любил только футбол в себе, а не наоборот. Это моя любимая игра, а заканчивать игру я не любил с детства. Но игра прекрасна, когда на поле ты можешь забыть обо всем. В последнее время это давалось мне уже не так легко. Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается. Я благодарю всех тренеров, с которыми пересекался – за веру в меня, терпение и опыт. Буду скучать по всем, с кем играл, ведь быть частью команды – лучшее, что есть в футболе. Отдельное спасибо болельщикам – вы наполняли смыслом мою футбольную жизнь. Я играл для вас, мы вместе переживали радость побед и горечь поражений, и я всегда чувствовал вашу поддержку, особенно когда было очень тяжело. Оставить след в ваших сердцах – это самая ценная и большая награда для меня! И, конечно, без поддержки моей семьи ничего бы этого не было. Переворачиваю страницу сегодня, чтобы начать новую главу завтра. Новый путь будет не менее интересный, я уверен! Остаёмся на связи. Ваш Дмитрий Сычёв.

Дмитрий Сычёв ворвался в российский футбол неудержимым 18-летним мальчишкой, который клал мячи по девяткам и носил футболку с надписью «Кто мы?! Мясо!» под игровой формой: начинал свой путь в большом футболе уроженец Омска спартаковцем. Хотя в детстве носил футболку с большой буквой «Д», получая футбольное образование в «Динамо» из родного города, а в 15 привлек внимание петербургской «Смены». Имел шансы стать частью лихого нападения «Зенита» в начале века наравне с Аршавиным, Кержаковым и Быстровым, но не заиграл в дубле и перешел в «Спартак».

Сначала — в тамбовский, который выступал во второй российской лиге. Там Дмитрий нашел себе товарищей, и не каких-нибудь там тамбовских волков, а самых настоящих. В этом «Спартаке» форвард даже пересекся с Юрием Жирковым, который переедет в столицу на пару лет позже. Сычёв сменил Тамбов на Москву, но не название клуба в 2002-м. В московском «Спартаке» он оказался, когда бессменного чемпиона накрыли хмурые сумерки, однако блеснуть талантом успел и даже поехал на ЧМ -2002, где все запомнили его гол и слезы двух молодых форвардов, Сычёва и Кержакова, после поражения от Бельгии. Их эмоции казались символом того, что у российского футбола есть будущее.

Дмитрий Сычёв свое будущее связал с «Локомотивом», со скандалом расставшись со «Спартаком» и поиграв годик во Франции за «Марсель» рядом с Дидье Дрогба. В составе железнодорожников талантливый форвард стал чемпионом России, в отдельных сезонах становился лучшим бомбардиром команды, четырежды входил в списки 33 лучших футболистов РПЛ . Учитывая величину таланта, могло быть и лучше, но это признает и сам Дмитрий в своем прощальном письме: «Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех».

Наверное, эта фраза из последнего сочинения Сычёва-футболиста характеризует его ярче всего. Из-за неправильных решений окружения, из-за собственного поведения на этапе взросления, из-за проблем со здоровьем Дмитрий не достиг тех высот, на которые претендовал. С другой стороны, выиграл трофеи и индивидуальные призы, побывал частью команды-семьи в семинском «Локомотиве», сыграл 47 матчей за сборную России и забил 15 голов.

Сычёв — бронзовый призер Евро-2008. Не все это помнят, но команда Хиддинка попала на тот турнир и подарила летнюю сказку всей стране не только благодаря героической победе хорватов на «Уэмбли», но и благодаря единственному голу Сычёва в труднейшей гостевой игре с Андоррой. Как минимум за это мы должны все сегодня поблагодарить Дмитрия и пожелать ему успехов в жизни без профессионального футбола.