50 вундеркиндов. За кем следить в 2020 году?

вчера, 20:05

В УЕФА по традиции опубликовали список юных талантов, от которых ждут прогресса. «Соккер.ру» знакомит со звездами будущего.

Прошлогодние списки полезные?

Летом 2018 года в похожем списке от УЕФА были Кепа, Санчо, де Йонг, Шкриньяр, Торрейра, Упамекано, де Лигт, Фоден, Йович, Клюйверт, Милинкович-Савич, Павар и Родри. Сейчас это футболисты уровня плей-офф Лиги чемпионов.

В январе 2019-го упомянули Фелиша, Хакими, Эдера Милитао, Миколенко, Ольмо, снова Санчо и Упамекано, ведь до сих пор подходят по возрасту. Опять молодые таланты не подвели, для них прошлый год был очень важным и довольно успешным.

Впрочем, промашки в подобных топ-50 неизбежны. Кто-то раскрывается не сразу, травмы нужно учесть. Однако общую карту Европы, где зарыты футбольные клады, список «За кем следить» составляет. Изучим имена, выбранные представителями УЕФА в этот раз.

Кого эксперты выделили из топ-5?

Чемпионат Франции (6 игроков): Ясин Адли («Бордо», Франция, 19 лет); Домагой Брадарич («Лилль», Хорватия, 20 лет); Эдуардо Камавинга («Ренн», Франция, 18 лет); Райан Шерки («Лион», Франция, 16 лет); Бубакар Камара («Марсель», Франция, 20 лет); Бубакари Сумаре («Лилль», Франция, 20 лет).

Чемпионат Испании (6): Ансу Фати («Барселона», Испания, 17 лет); Брайан Хиль («Севилья», Испания, 18 лет); Диего Лайнес («Бетис», Мексика, 19 лет); Ойхан Санджет («Атлетик», Испания, 19 лет); Ли Кан Ин («Валенсия», Южная Корея, 18 лет); Жуль Кунде («Севилья», Франция, 21 год).

Чемпионат Англии (5): Мэйсон Гринвуд ( МЮ , Англия, 18 лет); Рис Джеймс («Челси», Англия, 20 лет); Габриэл Мартинелли («Арсенал», Бразилия, 19 лет); Трой Пэрротт («Тоттенхэм», Ирландия, 17 лет); Бакайо Сака («Арсенал», Англия, 18 лет).

Чемпионат Италии (4): Алессандро Бастони («Интер», Италия, 20 лет); Деян Кулушевски («Аталанта», Швеция, 19 лет); Рафаэль Леао («Милан», Португалия, 20 лет); Душан Влахович («Фиорентина», Сербия, 19 лет).

Чемпионат Германии (1): Такис Рецос («Байер», Греция, 21 год).

Всего один человек из Бундеслиги. Немцы начали прятать юных талантов так глубоко, что даже эксперты УЕФА их не раскопали? Скорее Санчо, Дэвиса, Хакими, Упамекано, Загаду, Кабака или Хаверца уже поздно упоминать среди тех, за кем нужно следить, ведь этих игроков и так все скауты и эксперты знают, многие уже звезды.

Список из АПЛ – предсказуемый, хотя у всех будут проблемы с игровой практикой. Где вы сможете увидеть форварда Пэрротта из «Тоттенхэма», если будет за спиной у Кейна? Та же история у Фати – будут подпускать к основе «Барселоны» постепенно, как «Интер» подпускал защитника Бастони, или «Ювентус» – Кулушевски, когда подпишет хавбека.

Зато видно, как в Европе стираются границы не только в футбольной Франции и Англии. Швед по фамилии Кулушевски уже никого не удивит, и решение Испании заграбастать Фати из «Барселоны» – ожидаемое. Не только Франция использует тактику, но и на клубном уровне перехватывают юных легионеров, пока не подорожали в 5-10 раз.

В списке из 50 фамилий 22 человека представляют топ-5 – чуть меньше половины. В принципе, ожидаемое преимущество. Тем более в списке талантов клубов из ведущих лиг есть хорват, мексиканец, бразилец, швед, португалец, серб и грек – приезжие, но нет ни одного немца, например.

Где прячутся остальные таланты?

Чемпионат Португалии (5 игроков): Флорентину Луиш («Бенфика», Португалия, 20 лет); Фабиу Силва («Порту», Португалия, 17 лет), Томаш Тавареш («Бенфика», Португалия, 18 лет); Франсишку Тринкан («Брага», Португалия, 20 лет); Томаш Эстевеш («Порту», Португалия, 17 лет).

Чемпионат России (4): Вадим Карпов ( ЦСКА , Россия, 17 лет); Зурико Давиташвили («Рубин», Грузия, 18 лет); Арнор Сигурдссон ( ЦСКА , Исландия, 20 лет); Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар», Россия, 20 лет).

Чемпионат Бельгии (4): Маартен Вандевоордт («Генк», Бельгия, 17 лет); Зиньо Ванхеусден («Стандард», Бельгия, 20 лет); Яри Версхарен («Андерлехт», Бельгия, 18 лет); Джонатан Дэвид («Гент», Канада, 19 лет).

Чемпионат Нидерландов (3): Майрон Боаду ( АЗ Алкмар, Нидерланды, 18 лет); Ноа Ланг («Аякс», Нидерланды, 20 лет); Кельвин Стенгс ( АЗ Алкмар, Нидерланды, 21 год).

Чемпионат Украины (3): Додо («Шахтер», Бразилия, 21 год); Богдан Леднев («Динамо» Киев, Украина, 21 год); Тете («Шахтер», Бразилия, 19 лет).

Чемпионат Австрии (2): Секу Койта («Зальцбург», Мали, 20 лет); Доминик Собослои («Зальцбург», Венгрия, 19 лет).

Чемпионат Косово: Бленди Бафти («Балкани», Косово, 21 год); Чемпионат Польши: Михал Карбовник («Легия», Польша, 18 лет). Чемпионат Румынии: Деннис Ман («Стяуа», Румыния, 21 год); Чемпионат Хорватии: Никола Моро («Динамо» Загреб, Хорватия, 21 год). Чемпионат Сербии: Страхиня Павлович («Партизан», Сербия, 18 лет). Чемпионат Шотландии: Одсонн Эдуар («Селтик», Франция, 21 год). Чемпионат Греции: Димитрис Эмманулидис («Панатинаикос», Греция, 19 лет).

Двадцать восемь человек из 13 разных лиг в этом сегменте. Больше всех – из Португалии, но РПЛ представила больше вундеркиндов, нежели голландская Ередивизие, чемпионаты Хорватии и Сербии, Украины и Польши. В принципе, хороший выбор – Давиташвили и Карпов юные и талантливые, Сигурдссон сбавил, но это хороший игрок, как и Сулейманов.

У бельгийцев есть результативный канадец Дэвид, у португальцев – ребята из «Бенфики» и «Порту», УПЛ представлена двумя бразильцами из «Шахтера» и местным полузащитником Ледневым, которого «Динамо» отдало в аренду в «Зарю» Скрипника. У голландцев есть Ланг из «Аякса» – талантливый мальчишка, хотя пока играет мало.

Не удивляет, что школу «Зальцбурга» выделили, а вот из тех стран, где по одному представителю, не найти человека, который играл бы настолько круто, чтобы уже был готов в основу большого клуба. Никола Моро давно на виду, но пока хорват в топ-5 не попал, в отличие от того же серба Страхини Павловича – защитник подписал контракт с «Монако», но переберется в команду Головина летом.

Футболистам из РПЛ показать себя проще?

Возьмите Мартинелли из «Арсенала». Хорош для Лиги Европы или отрезка, когда ничего не получается у основных. Но если Озил, Ляказетт, Обамеянг и Пепе заиграют у Артеты – шансы увидеть бразильца в основе упадут в район нуля.

У Леао из «Милана» в конкуренты набивается Златан, а в РПЛ не так трудно выделиться. Два года назад в списке были Игнатьев – за его контракт заплатил хорошие деньги «Рубин», и Чалов – сейчас Федора связываются с клубами АПЛ . В начале 2019-го снова отметили Федора – через пару месяцев стал лучшим снайпером РПЛ , и Ахметова – пробился в сборную.

Сейчас номинантов из России сразу четверо. И если есть сомнения, что у Сигурдссона все будет так легко и просто – Арнор в первой части сезона сыграл так себе, то в прогресс Карпова в ЦСКА , Давиташвили – под крылом Слуцкого, или Сулейманова легко поверить. Есть в РПЛ интересные игроки, пора научиться их развивать.