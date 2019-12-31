Топ-12 событий 2019 футбольного года

вчера, 12:46

Произошло много интересного. «Соккер.ру» концентрируется на глобальных и локальных турнирах и достижениях.

Международные победы Клоппа

Угловой Александера-Арнольда – раз, сэйв Адриана в серии пенальти после удара Абрахама – два, гол Фирмино, созданный Мане в ворота «Фламенго», - три. Действия, которые помогли «Ливерпулю» выиграть три международных кубка. В следующем году «красные» снова сыграют в плей-офф ЛЧ , и в очередной раз попытаются покорить чемпионат Англии. Спустя 15 лет выиграли кубок чемпионов, осталось взять домашнее «золото» спустя 30 лет?

«Зенит» - пятикратный чемпион РПЛ

Вдобавок - уверенный лидер нового сезона. Для «Зенита» самым светлым оказался весенний отрезок на новой арене. Нет причин критиковать команду за чемпионский забег – получилось здорово. Где были проблемы по игре – выручали Азмун, Дзюба или Ракицкий, забивая вовремя спасительные голы. Где все получалось – заметили Барриоса или Оздоева, ведь тоже усилили команду. Рибалта помог Семаку взять титул, провернули удачные трансферы зимой, а тренер подготовил Магомеда.

Португалия – триумфатор Лиги Наций

Неплохим получился финал четырех, ведь встретились четыре сильных команды. Конечно, Швейцарию не все ждали в квартете, но посмотрите на их результаты – сильная сборная. Португалия отбор Евро-2020 провела не лучшим образом, как любит, но на родной земле, в отличие от 2004 года, трофей никому не отдала. Англия и Нидерланды – команды с невероятными исполнителями, чуточку недожали, а Бернарду Силва сделал все, чтобы у Роналду в коллекции был еще один кубок.

Сборная Алжира – чемпионы Африки

КАН стал солидным турниром, а одной команды-фаворита сейчас нет. Следовательно, стало интереснее. Камерун не защитил чемпионское звание – вылетел от Нигерии в первом раунде плей-офф. Не зашли далеко Марокко, Египет с Салахом, Гана. Сенсацией КАН стала команда Мадагаскара – дошли до четвертьфинала. Третье место за Нигерией, но в полуфинале уступили будущему чемпиону. Кубок разыгрывали сборные Мане и Мареза, Алжир выиграл 1:0. Всего вторая победа команда в истории на КАН - серьезное достижение для родной земли предков Бензема, Мбаппе и Зидана.

Сёмин взял шестой кубок России

У Юрия Павловича десять различных кубков в тренерской карьере. Неплохо! А если говорим о Кубке России, то «Локомотив» выиграл турнир в восьмой раз – рекорд, а их главный тренер взял новую награду и еще сильнее оторвался от Валерия Газзаева – 4 успеха против 6 у Сёмина. «Локомотив» снова сыграл против «Урала», в этот раз без скандала. Сёмин обыграл Парфенова благодаря удару Баринова, а потом в Суперкубке России взял верх над «Зенитом» - силой воли Алексея Миранчука.

Украина – победитель мундиаля

Неожиданные чемпионы мира. Когда-то киевские динамовцы – капитан Баль, Балтача и Сопко, а в финале два мяча на счету Владимира Бессонова, уже брали этот кубок – первыми, в 1977 году. Через сорок два года школа «Динамо» снова сработала на турнире, ведь в заявке Украины много воспитанников киевского клуба. Также подключился по ходу турнира воспитанник «Днепра» Лунин, зажгли Бондарь, Сикан и Конопля – парни из «Шахтера». В результате сборная Южной Кореи уступила в финале украинцам со счетом 1:3. Петраков подготовил сильную команду, талантливые ребята.

Впервые вручен трофей Льва Яшина

Сейчас российские кинематографисты клепают одну спортивную драму за другой. И хотя получается у них, к сожалению, не очень – герои сильные, а раскрытие персонажей на уровне проходных спортивных драм из Голливуда восьмидесятых, прекрасно, что о Яшине или Стрельцове хотя бы вспоминают на их родине. А западнее Льва Ивановича никогда не забывают – главный вратарь в истории футбола. В 2019 году голкипер мог отпраздновать девяностолетие, и французы вовремя подсуетились. Бразилец Алиссон первым выиграл «Трофей Яшина» - приз лучшему вратарю года.

Бразилия – чемпион Южной Америки

Бразильцы впервые с 2007 года снова стали первыми на континенте. За короткое время провели уже четыре турнира – выигрывали Уругвай и дважды команда Чили, а теперь «селесао» дождались домашнего турнира и получили кубок. Конечно, когда у тебя тренер Тите, а в составе Алиссон, Алвес, Маркиньос, Силва, Алекс Сандро, Каземиро, Жезус, Коутиньо и Фирмино, то победа над Перу не может считаться невероятным подвигом. Но и Бразилия выиграла по делу, и перуанцы – красавцы. Команда Герреро разгромила в полуфинале Чили, а Бразилия справилась с Аргентиной Месси. Копа Америка завершилась предсказуемо, но по делу.

Американки снова выиграли мундиаль

В четвертый раз в истории! Надо понимать главную фишку женского футбола – его нужно сравнивать постоянно с мужским. Девушки сражаются с девушками, футболистки довольно высокого класса, и в результате получаются напряженные матчи. Хотя есть традиционные лидеры и в этом виде спорта. США , Германия и Япония – мастера футбола среди женщин, и все были в полуфинале. Также англичане прошли норвежек без Ады Хегерберг, но стали лишь третьими. А корона у американок – у них есть сильная тройка: Морган, Ллойд и Рапино. Последней, к слову, и достался «Золотой мяч 2019». Меган заслужила – сильная футболистка.

Россия – участница домашнего Евро

Пятый подряд заход в финальную часть Евро и ЧМ , между прочим. Также Черчесов выдал рекордную победную серию из семи матчей, и задачу на год выполнил при поддержке Головина и Дзюбы. Среди участников Евро-2020 будет Россия – одна из двенадцати стран-хозяек. Хорошо, что грамотно сыграли против Кипра, Шотландии и Казахстана. Плохо, что не были хитрее против Бельгии. Зато будет третья попытка – Черчесов следующим летом сможет побороться с первой командой в рейтинге ФИФА . А еще с Данией и Финляндией – тоже непростыми соперниками.

Прошла акция «Фанат – не преступник»

Мирная акция с уходом с трибун по ходу матчей - важная штука. Хотелось бы, чтобы клубы сами инициировали диалог с фанатами. Именно «Спартак», «Зенит», ЦСКА и остальные команды заинтересованы, чтобы была достойная поддержка без эксцессов. И РФС нужно слышать людей. Хватать случайных людей или лишать их права доступа на стадион, когда вина не доказана, а решение уже вынесено – плохая практика. То, что фанаты разных клубов были заодно – хороший итог года. Кстати, общая посещаемость РПЛ в 2019 не упала, хотя многие опасались, что эффект ЧМ будет временным.

Месси выиграл шестой «Золотой мяч»

Представьте, что это первый «Золотой мяч» аргентинца. Считали бы такую развязку справедливой? Нет, конечно. Лионель и парочку предыдущих наград заслужил, впрочем, как и Роналду. Но проблема не в игре Месси – тащил «Барселону», в другом. Не может парень, который плохо пишет о бейсболе на далеком острове, квалифицированно выбрать пять лучших футболистов года. Впрочем, хотя ван Дейку и немного обидно, что его выбрали европейские специалисты, а задвинули на второе место непонятные ребята, даже Вирджил признает – Месси старался.

В 2019 году попса сочеталась с рок-н-роллом в футболе, и хотя болельщики очевидно радостнее реагировали на негатив, побед, как видите по этому списку, тоже хватало. С наступающим!