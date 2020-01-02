Шапи, Карпов и Давиташвили попали в топ-50 перспективных игроков Европы

Корреспонденты официального сайта УЕФА выбрали 50 самых перспективных футболистов Европы, способных успешно проявить себя в 2020 году.
Четыре футболиста из списка являются игроками российской Премьер-Лиги — Зурико Давиташвили, Арнор Сигурдссон, Магомед-Шапи Сулейманов и Вадим Карпов.
Зурико Давиташвили (Грузия, «Рубин», 18 лет)
Прыжок полузащитника из грузинской лиги в российскую прошел достаточно легко. Сын нападающего Сулико Давиташвили уже играет за первую сборную.
Арнор Сигурдссон (Исландия, ЦСКА, 20 лет)
Самый молодой исландский участник Лиги чемпионов в истории, в октябре полузащитник забил первый гол за сборную.
Магомед-Шапи Сулейманов (Россия, «Краснодар», 20 лет)
Форвард из Дагестана ростом 171 см, Сулейманов пробился в молодежную сбоорную России и регулярно забивает за первую команду амбициозного «Краснодара».
Вадим Карпов (Россия, ЦСКА, 17 лет)
Доморощенный талант стал самым молодым защитником в высшем российском дивизионе в возрасте 17 лет и 70 дней, и уже является основным защитником армейцев.
Недавно Шапи стал одним из победителей премии ДФЛ «Первая пятёрка», которая ежегодно вручается лучшему молодому игроку РПЛ по итогам года.
С новым годом и старыми глупостями!
С новым годом и старыми глупостями!
Помнится и победа на юниорском ЧЕ ....и "московский Месси" Давыдов...и Миранчук в "сборной Месси"...и открытый самим Манчини Скроботов....и прошедший школу Шальке Гасилин..))))
Только потом они попадают в наилучшую в мире "зону комфорта" созданную для наших паспортистов ещё господином Мутко и Ко.....и......фсё..)))
Прогресс,конкуренция,мотивация,желание играть в топ евроклубах и прочее - остаётся там....в юношеских несбыточных мечтах...)))
Помнится и победа на юниорском ЧЕ ....и "московский Месси" Давыдов...и Миранчук в "сборной Месси"...и открытый самим Манчини Скроботов....и прошедший школу Шальке Гасилин..))))
Только потом они попадают в наилучшую в мире "зону комфорта" созданную для наших паспортистов ещё господином Мутко и Ко.....и......фсё..)))
Прогресс,конкуренция,мотивация,желание играть в топ евроклубах и прочее - остаётся там....в юношеских несбыточных мечтах...)))
Но ничего, щас на госуДАРСТВЕННЫХ денежках можно будет дорогими неграми затариться...
Но ничего, щас на госуДАРСТВЕННЫХ денежках можно будет дорогими неграми затариться...
Ник очередной классный у тебя!!!
Ник очередной классный у тебя!!!