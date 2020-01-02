Шапи, Карпов и Давиташвили попали в топ-50 перспективных игроков Европы

сегодня, 15:13

Корреспонденты официального сайта УЕФА выбрали 50 самых перспективных футболистов Европы, способных успешно проявить себя в 2020 году.

Четыре футболиста из списка являются игроками российской Премьер-Лиги — , , и .

Зурико Давиташвили (Грузия, «Рубин», 18 лет)

Прыжок полузащитника из грузинской лиги в российскую прошел достаточно легко. Сын нападающего Сулико Давиташвили уже играет за первую сборную.

Арнор Сигурдссон (Исландия, ЦСКА , 20 лет)

Самый молодой исландский участник Лиги чемпионов в истории, в октябре полузащитник забил первый гол за сборную.

Магомед-Шапи Сулейманов (Россия, «Краснодар», 20 лет)

Форвард из Дагестана ростом 171 см, Сулейманов пробился в молодежную сбоорную России и регулярно забивает за первую команду амбициозного «Краснодара».

Вадим Карпов (Россия, ЦСКА , 17 лет)

Доморощенный талант стал самым молодым защитником в высшем российском дивизионе в возрасте 17 лет и 70 дней, и уже является основным защитником армейцев.