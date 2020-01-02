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Шапи, Карпов и Давиташвили попали в топ-50 перспективных игроков Европы

сегодня, 15:13

Корреспонденты официального сайта УЕФА выбрали 50 самых перспективных футболистов Европы, способных успешно проявить себя в 2020 году.

Четыре футболиста из списка являются игроками российской Премьер-Лиги — Зурико Давиташвили, Арнор Сигурдссон, Магомед-Шапи Сулейманов и Вадим Карпов.

Зурико Давиташвили (Грузия, «Рубин», 18 лет)

Прыжок полузащитника из грузинской лиги в российскую прошел достаточно легко. Сын нападающего Сулико Давиташвили уже играет за первую сборную.

Арнор Сигурдссон (Исландия, ЦСКА, 20 лет)

Самый молодой исландский участник Лиги чемпионов в истории, в октябре полузащитник забил первый гол за сборную.

Магомед-Шапи Сулейманов (Россия, «Краснодар», 20 лет)

Форвард из Дагестана ростом 171 см, Сулейманов пробился в молодежную сбоорную России и регулярно забивает за первую команду амбициозного «Краснодара».

Вадим Карпов (Россия, ЦСКА, 17 лет)

Доморощенный талант стал самым молодым защитником в высшем российском дивизионе в возрасте 17 лет и 70 дней, и уже является основным защитником армейцев.

Недавно Шапи стал одним из победителей премии ДФЛ «Первая пятёрка», которая ежегодно вручается лучшему молодому игроку РПЛ по итогам года. 

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 19:33
Дивеева не хватает в этом списке.
ГНИДЫ
ГНИДЫ ответил ANDREY_BOY
сегодня в 19:10
Нет, там же шлак собран. Попав в газовый проект можно крест ставить на карьере.
Быстрее с сочи попадут,чем с зенита
Сп62
Сп62 ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:03
Больше бойся наших журналистов, чтобы не запиарили.
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY ответил ildar_3871
сегодня в 18:59
Нет, там же шлак собран. Попав в газовый проект можно крест ставить на карьере.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 18:51
Из Зенита никого ?
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 18:28
Ананидзе тоже бегал в перспективных, а сейчас только драки с одноклубниками устраивает на поле и Джикию развлекает.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 17:49
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 17:37
    Зазвездят парни...
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    сегодня в 17:28
    Хрень
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 17:20
    Кокорин, Смолов, Дзагоев дооооооолго в перспективных ходили, кое кто и сейчас еще перспективит , так что только остается ждать и надеяться , что парни не остановятся в развитии и "не надышатся газом" !!!
    beefs
    beefs
    сегодня в 17:14
    Удачи ребятам, и не затеряться...
    liverpool-today
    liverpool-today
    сегодня в 17:11
    Надо же, за рубежом знают их, а я знаю только двоих из списка. Шапи и Арнор.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 16:58
    Чтоб попасть в Топ - 50 кто скидывался ?
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил Гавроша
    сегодня в 16:52
    В цска точно игроков загубят.
    Служил Гаврила звездочётом, однако глупости писал)))).
    С новым годом и старыми глупостями!
    Юрниекс
    Юрниекс ответил Ангел неБесГрешен
    сегодня в 16:48
    Вот до чего нищета гинера довела ;) Но ничего, щас на госуДАРСТВЕННЫХ денежках можно будет дорогими неграми затариться...
      dino-hsv
      dino-hsv
      сегодня в 16:46
      как вошли, так и выйдут. знаем, проходили.
      Евгений Макрушин
      Евгений Макрушин ответил Гавроша
      сегодня в 16:24
      Ну уж в чем в чем,а в умении загубить молодой талант,Зениту нет равных
      вячеслав остапенко
      вячеслав остапенко
      сегодня в 16:20
      Заслужили
      makkie
      makkie ответил cska plus
      сегодня в 16:02
      Давиташвили станет классным нападающим и будет играть в топ клубах Европы.
      Взял и приговорил парня, хуже Черданцева :)
      max74
      max74
      сегодня в 15:56
      Годные
      Морозовский
      Морозовский
      сегодня в 15:50
      А где бакланы с ТЁП-"Зенита"?!
      Гавроша
      Гавроша
      сегодня в 15:49
      В цска точно игроков загубят.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 15:34
      Наша молодёжь каждый год попадает в списки "перспективных"...
      Помнится и победа на юниорском ЧЕ ....и "московский Месси" Давыдов...и Миранчук в "сборной Месси"...и открытый самим Манчини Скроботов....и прошедший школу Шальке Гасилин..))))

      Только потом они попадают в наилучшую в мире "зону комфорта" созданную для наших паспортистов ещё господином Мутко и Ко.....и......фсё..)))
      Прогресс,конкуренция,мотивация,желание играть в топ евроклубах и прочее - остаётся там....в юношеских несбыточных мечтах...)))
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 15:33
      Вот до чего нищета гинера довела ;)
      Но ничего, щас на госуДАРСТВЕННЫХ денежках можно будет дорогими неграми затариться...
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      сегодня в 15:32
      Зато деревянный балобол во всех СМИ России,поэтому Россию умом не понять сказал Апсни.
      cska plus
      cska plus
      сегодня в 15:31
      Давиташвили станет классным нападающим и будет играть в топ клубах Европы.
      Байкал-38
      Байкал-38 ответил ГНИДЫ
      сегодня в 15:31
      а дзюба чалов паредас??
      Фил своего любимца Молло забыл!
      Ник очередной классный у тебя!!!
      cska plus
      cska plus
      сегодня в 15:30
      Снова армейцы лучшие!
      particular
      particular
      сегодня в 15:27
      Вся надежда на молодёжь, ибо зажравшиеся возрастные игруны, уже плохо вспахивают газоны и портят борозду..:)
      ГНИДЫ
      ГНИДЫ
      сегодня в 15:17
      а дзюба чалов паредас??
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