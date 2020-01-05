Грязный секрет Российской Премьер-Лиги

сегодня, 15:00

«Соккер.ру» находит существенное и опасное различие между РПЛ и другими ведущими лигами.

Грязный секрет российского футбола в одном числе – 37.4. Это процент футболистов из заявок, чьи контракты истекают в 2020 году. Получается по 10 человек в среднем на команду. Катастрофически много.

В Англии лишь 19 % игроков в подвешенном состоянии (по 5 на клуб), во Франции – 20 %. В Бундеслиге – 21 %, в Ла Лиге – 22 %, в Серии А – 25 %. Среднее значение для топ-5 – 21.4 %, а в РПЛ отклонились от элитной нормы почти в полтора раза.

Почему показатель важен особенно для России? Все просто и печально. В РПЛ сразу 156 футболистов могут вести переговоры с другими клубами. Многие весьма агрессивно, нагло, ведь учтите, что начался год смены лимита на «8+17».

Каждому клубу нужно собрать не по 17, а даже по 18 паспортистов, ведь средняя заявка не 25 человек, а на одного больше. Причем из тех, чьи контракты истекают, большинство – россияне. Проще говоря, клубы позволили агентам многих игроков себя шантажировать.

Например, «Зенит» не может гордо выбросить на улицу свободными агентами одновременно Дзюбу, Кузяева, Шатова, Кокорина, Кержакова, Жиркова и Смольникова, ведь сложно обойти финансовые правила УЕФА , чтобы набрать 7 новых классных молодых дорогих россиян.

Да и где их найти? Гордое расставание с ветеранами влетит в копеечку, но и продолжение банкета – тоже. Даже чемпион себя не обезопасил. Почему клубы не заключили контракты вовремя, а затянули до января? Загвоздка в полном отсутствии доверия и в давлении лимита.

Игроки не верят клубам, команды – футболистам. В эру лимита дай российскому человеку длительный жирный контракт – перестанет играть. А ребята из середняков не уверены, что их клубы выживут. Например, у «Тамбова» в заявке 74 % игроков станут свободными агентами в 2020 году.

Три четвертых состава! Команда собрана на честном слове. И так не только в Тамбове. Например, в «Оренбурге» людей с истекающими контрактами - 61 % от заявки. Еще шесть клубов – из Казани, Самары, Тулы, Уфы, Екатеринбурга и Сочи, собраны по аналогичному принципу.

У всех много «футболистов на час», суммарно восемь команд, половина РПЛ . Агенты игроков понимают, что в условиях нового лимита нужно иметь где-то 290 паспортистов в чемпионате. Но в этом сезоне на поле выходило меньше 230 россиян, нужно взять еще 60 игроков.

Воспитанников не хватит, создают штучный дефицит, что автоматически ведет к удорожанию новых личных контрактов. Давление высокое - у «Динамо» и «Зенита» по 10 человек могут уйти в 2020-м. У «Локомотива - 9. А теперь вспомните шантаж Гильерме слухами о „Спартаке“ - ветеран выбил шикарную сделку.

Так поступят многие, ведь в чемпионате России только 5 клубов подстраховались. Речь о ЦСКА – всего у троих соглашения заканчиваются в 2020 году. У „Краснодара“ и „Ростова“ по 4 таких исполнителя. У „Спартака“ - 5, у „Ахмата“ - 6. А если „Зениту“ нужны Дзюба, Шатов, Смольников, Кузяев и Кержаков – доставайте чеканные монеты.

Но в Санкт-Петербурге водятся деньги, а бедным клубам крышка, если сильные игроки не пойдут им на встречу. Впрочем, футболистов середняков можно понять – нет смысла связывать себя с клубом, из которого зарплату можно потом через суд выбивать.

А к чему еще приводит полное отсутствие доверия? К посредственным результатам. Когда футболист проездом, то не играет, а зарабатывает. Вот собрали „Сочи“, на поле достаточно россиян с именем - занимают 16-е место. И в заявке 10 игроков, чьи контракты истекают в 2020 году, зашли в гости на год.

В РПЛ у десяти клубов от 10 до 17 человек без длительных контактов. Только „Зенит“ из этого списка финансово потянет исправление плачевной ситуации. Зная это, хочется рассмеяться в лицо всем, кто повторяет мантру о расширении до 18 клубов, которое якобы сделает всех богатыми.

Очнитесь, многие клубы нищие! А как поступают богатые? У „Барселоны“ нет игроков, чьи контракты истекают в 2020 году. У „Атлетико“ - один человек, у „Реала“ - трое. Это же число объединяет „Манчестер Сити“ и „Ливерпуль“. „Бавария“ не контролирует будущее всего двух игроков. Во Франции клубы с успешными кейсами продаж – „Лион“, „Лилль“ и „Ренн“, выбрали ту же тактику.

Один ПСЖ – второй „Зенит“, но парижане – исключение среди грандов. В Серии А большое количество футболистов не контролируют только бедные или неграмотные клубы. Та же история в Португалии. Мастера продаж „Порту“ и „Бенфика“ не допускают, чтобы их игроки могли уйти свободными агентами.

А в РПЛ сами себя высекут „Локомотив“ и „Зенит“, не только аутсайдеры. Лиге сложно развиваться, если 37 % ее игроков или на чемоданах, или готовы нагло шантажировать с помощью нового лимита нынешние клубы – большинство так и поступит. Никто гордо не пойдет со скамейки фаворита в основу середняка на меньшие деньги.

У детей лимита слишком мало мыслей об игре, как видим по результатам в Европе, или по качеству и продуманности футбола. А у вовремя продленных контрактов есть предназначение – клуб может продать игрока за деньги, а не отпускать бесплатно. Короткие соглашения в чемпионате с лимитом – инструмент шантажа, не более.

Но в РПЛ годами туда-сюда шастают свободные агенты, дети лейтенанта Шмидта. Грамотно подошли к делу только ЦСКА , „Краснодар“ и „Ростов“. Еще „Спартак“ после прихода Цорна и раздачи стариков изменил подход, не выдал контракт Глушакову. Контракты истекают только у Мельгарехо, Гапонова, Реброва и Ещенко. Молодого – подпишут, ветеранов – сами решат.

Москвичи полностью контролируют ситуацию, а „Зенит“ не может гарантировать себе даже новый выгодный клубу контракт с Дзюбой. Если Артем пожелает – например, весной будет жесткий пресс трибун и задумается об отъезде из России, то уйдет свободным агентом. А захочет – выбьет идеальный контракт с „Зенитом“.

Целых 37 % без пяти минут свободных агентов в РПЛ – результат влияния глупейшего лимита, работы не самых мастеровитых менеджеров, еще одно доказательство нищеты середняков. Бардак с контрактами в 11 клубах из 16. За сезон в РПЛ тратят около 58 миллиардов рублей, но не хватило ума перенять опыт ведущих лиг, чтобы не выбрасывать деньги.

Грамотные чемпионы или мастера удачных продаж и покупок в топ-5 не допускают, чтобы сразу 10 игроков могли уйти бесплатно, их норма – 1-3 таких случая. В РПЛ все иначе и печальнее. Российские футболисты получили лимит, который отправит часть из них на золотые скамейки. Где тут выгода для российского футбола?

Черчесову точно нужно 290 кандидатов в сборную? Куда он их засунет при заявке в 23 человека? А гнилая вишенка на тухлом торте - в 2021 году истекают контракты еще у 100 человек. В списке два Миранчука, Максименко, Петров, Беляев, Соболев, Ткачев, Кутепов. Минимум 150 российских футболистов до лета 2021 получат жирные свежие контракты.