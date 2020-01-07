Трансферные движения в РПЛ под праздничный шумок

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Кто не ест — тот работает. «Соккер.ру» рассказывает об интересных приобретениях и заметных потерях клубов РПЛ , состоявшихся к концу первой недели 2020 года.

Последняя неделя декабря и первая неделя января — не то время, когда читатели «Соккер.ру» особенно внимательно следят за футболом. И мы вас прекрасно понимаем! Но футбольный мир ни на секунду не останавливает свой бег, новости и слухи летят из разных уголков, отказываясь усаживаться за праздничные столы. Чтобы вы были в курсе событий, мы собрали для вас самые важные кадровые изменения в составах команд РПЛ за последние пару недель. Надеемся, это будет полезно.

Новички РПЛ

Эрик Варданян (Армения) — из «Пюника» в «Сочи» за 500 тысяч евро

Прогнозировался интерес российских клубов в зимнее трансферное окно к футболистам из стран ЕАЭС, ведь представители Армении, Казахстана и Киргизии перестали считаться легионерами в нашем чемпионате. Белорусы еще раньше были приравнены в правах к российским игрокам. Сейчас Варданяну 21, а 10 лет назад он выиграл международный конкурс и вместе с ним возможность провести год в «Ла Масии», знаменитой академии «Барселоны». А осенью Эрик заработал шестимесячную дисквалификацию в чемпионате Армении, что подтолкнуло его к отъезду.

Денис Макаров (Россия) — из «Нефтехимика» в «Рубин» за 300 тысяч евро

Одним из лучших бомбардиров ФНЛ серьезно интересовался ЦСКА , Денис выбирал между армейцами и казанским клубом, но, в конце концов, склонился к «Рубину», когда узнал, что в тренерский штаб войдет Олег Веретенников, который работал с Макаровым в дубле «Оренбурга».

Илья Самошников (Россия) — из «Торпедо» (Москва) в «Рубин»

Левый защитник рвущегося в Премьер-Лигу «Торпедо» решил не дожидаться повышения в классе с автозаводцами, а ввел чит-код, чтобы сыграть в РПЛ уже этой весной. Слуцкий забрал основного игрока у Игнашевича, а Самошников призван решить проблему на левом фланге обороны «Рубина», где в первой части сезона без особого блеска играли Виталий Денисов, Данил Степанов и Николай Поярков.

Мамаду Силла (Сенегал) — из «Гента» в «Оренбург»

Еще один воспитанник «Барселоны» в наших краях! Не знаю точно, чем так зацепил «Оренбург» Мамаду Силла, но его статистика удручает: 3 гола за последние 2.5 года.

Валерий Громыко (Беларусь) — из «Шахтера» (Солигорск) в «Арсенал»

22-летний атакующий полузащитник сборной Беларуси теперь будет защищать цвета тульского «Арсенала». Громыко — уже второй белорус в Туле после Максима Володько, а скоро должен появиться и третий: из того же солигорского «Шахтера» «оружейники» ждут еще и Юрия Ковалева.

Исламбек Куат (Казахстан) — из «Кайрата» в «Оренбург»

Опорный полузащитник сборной Казахстана сменил «Кайрат» на «Оренбург». Напомню, он тоже не будет считаться легионером в РПЛ .

Потери РПЛ

Федор Кудряшов (Россия) — из «Сочи» в «Антальяспор»

Защитник сборной России снова отправился в Турцию: в прошлом году был «Истанбул», а теперь «Антальяспор», с которым Федора ждет борьба за выживание в турецкой Суперлиге. Кудряшов ушел из «Сочи» через разрыв контракта, а с «Антальяспором» подписал договор на полтора года. Подробности — здесь.

Бенито (Нигерия) — из «Тамбова» в «Динамо» (Киев)

Бенито запомнился голом в ворота «Зенита» в 1-м туре РПЛ , однако завоевать место в стартовом составе не сумел, а потом и вовсе прирос к скамейке. Тем не менее, Дмитрий Селюк сумел убедить киевское «Динамо» в том, что Бенито — топ-игрок. Нигериец заключил соглашение с многократными чемпионами Украины. Что ж, посмотрим, что это за черная жемчужина.

Рагнар Сигурдссон (Исландия) — ушел из «Ростова»

Сигурдссон был на хорошем счету в «Ростове», дослужился даже до звания капитана команды, но потом ему вдруг резко разонравилось на берегах Дона, и Рагнар из лидера обороны превратился в обузу. Решено было расторгнуть с ним контракт, пока исландец в поисках нового места работы, которое, скорее всего, будет в Турции.

Трансферы между клубами РПЛ

Максим Осипенко (Россия) — из «Тамбова» в «Ростов» за 500 тысяч евро

Собственно, с уходом Сигурдссона «Ростову» нужно было латать образовавшуюся дыру в центре обороны, принято было решение позвать Максима Осипенко из «Тамбова». В первой половине сезона 25-летний центрбек обратил на себя внимание, попадал в символическую сборную «Соккер.ру» по итогам удачных для «волков» туров и дважды обыгрывал свою новую команду.

Владимир Ильин (Россия) — из «Урала» в «Ахмат»

Ильин провел в «Урале» 2.5 года, принял участие в 66 матчах и забил 12 голов. За полгода до истечения контракта со «шмелями» решил переехать в Грозный, откуда поступило хорошее предложение.

Дмитрий Скопинцев (Россия) — из «Краснодара» в «Динамо» за 4.3 млн евро

Дмитрий Скопинцев не сумел раскрыться в «Краснодаре» и теперь попытается реанимировать карьеру в «Динамо» под руководством Кирилла Новикова, который знает футболиста с подросткового возраста. «Бело-голубые», судя по всему, рассчитывают, что Скопинцев закроет позицию слева в полузащите.

Иван Игнатьев (Россия) — из «Краснодара» в «Рубин» за 7 млн евро

Пока что самый большой трансфер зимы в российском футболе: «Рубин» заплатил за молодого форварда 7 миллионов евро, а Леонид Слуцкий попытается направить энергию талантливого, но проблемного футболиста в правильное русло.

Егор Сорокин (Россия) — из «Рубина» в «Краснодар»

«Краснодар» выкупил права на защитника еще в сентябре, но тогда оставил Сорокина в «Рубине» на правах аренды. Весной Егор станет полноценным «быком» и будет пробиваться в основу своего нового клуба.