Журналист Егоров: «Солтмурад Бакаев подписал контракт с „Рубином“»

Известный журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале сообщил, что полузащитник «Спартака» Солтмурад Бакаев летом на правах свободного агента станет футболистом «Рубина»:
Бакаев подписал контракт с «Рубином». Итак, интрига вокруг будущего полузащитника «Спартака» Солтмурада Бакаева исчерпана.
Повторю основные нюансы:
-контракт 20-летнего полузащитника со «Спартаком» истекает летом этого года - договор до 31 мая;
-по регламенту футболист имеет право вести переговоры и подписывать контракт с новым клубом;
-«Спартак» уже некоторое время вёл переговоры с Бакаевым, информация ушла в прессу - и ситуация стала гораздо сложнее;
-«Рубин» уведомил «Спартак» о том, что планирует вступить в переговоры с футболистом.
В итоге сейчас «Спартак» теряет перспективного футболиста - будущее покажет, как сложится судьба игрока, но сейчас футбольный рынок оценивает Солтмурада как более талантливого, чем брат Зелимхан, исполнителя.
Бакаев-младший, по моей информации, подписал пятилетний контракт с «Рубином» - с лета этого года.
Это большой имиджевый удар по «Спартаку»: вести переговоры, но не преуспеть, дать информации уйти в прессу, и в итоге потерять футболиста, потенциально - лидера команды на долгое время.
Для «Рубина» же это суперработа:
-подписан молодой и перспективный игрок с русским паспортом;
-сумма трансфера - бесплатно;
-уже есть молодые россияне Игнатьев, Самошников и Макаров;
-напоминаю - с нового сезона начнёт действовать новый лимит в формате «8+17».