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Журналист Егоров: «Солтмурад Бакаев подписал контракт с „Рубином“»

сегодня, 14:17

Известный журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале сообщил, что полузащитник «Спартака» Солтмурад Бакаев летом на правах свободного агента станет футболистом «Рубина»:

Бакаев подписал контракт с «Рубином». Итак, интрига вокруг будущего полузащитника «Спартака» Солтмурада Бакаева исчерпана. 

Повторю основные нюансы: 

-контракт 20-летнего полузащитника со «Спартаком» истекает летом этого года - договор до 31 мая; 

-по регламенту футболист имеет право вести переговоры и подписывать контракт с новым клубом; 

-«Спартак» уже некоторое время вёл переговоры с Бакаевым, информация ушла в прессу - и ситуация стала гораздо сложнее; 

-«Рубин» уведомил «Спартак» о том, что планирует вступить в переговоры с футболистом. 

В итоге сейчас «Спартак» теряет перспективного футболиста - будущее покажет, как сложится судьба игрока, но сейчас футбольный рынок оценивает Солтмурада как более талантливого, чем брат Зелимхан, исполнителя. 

Бакаев-младший, по моей информации, подписал пятилетний контракт с «Рубином» - с лета этого года. 

Это большой имиджевый удар по «Спартаку»: вести переговоры, но не преуспеть, дать информации уйти в прессу, и в итоге потерять футболиста, потенциально - лидера команды на долгое время. 

Для «Рубина» же это суперработа: 

-подписан молодой и перспективный игрок с русским паспортом; 

-сумма трансфера - бесплатно; 

-уже есть молодые россияне Игнатьев, Самошников и Макаров; 

-напоминаю - с нового сезона начнёт действовать новый лимит в формате «8+17».

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