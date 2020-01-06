Журналист Егоров: «Солтмурад Бакаев подписал контракт с „Рубином“»

Известный журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале сообщил, что полузащитник «Спартака» летом на правах свободного агента станет футболистом «Рубина»:

Бакаев подписал контракт с «Рубином». Итак, интрига вокруг будущего полузащитника «Спартака» Солтмурада Бакаева исчерпана.

Повторю основные нюансы:

-контракт 20-летнего полузащитника со «Спартаком» истекает летом этого года - договор до 31 мая;

-по регламенту футболист имеет право вести переговоры и подписывать контракт с новым клубом;

-«Спартак» уже некоторое время вёл переговоры с Бакаевым, информация ушла в прессу - и ситуация стала гораздо сложнее;

-«Рубин» уведомил «Спартак» о том, что планирует вступить в переговоры с футболистом.

В итоге сейчас «Спартак» теряет перспективного футболиста - будущее покажет, как сложится судьба игрока, но сейчас футбольный рынок оценивает Солтмурада как более талантливого, чем брат Зелимхан, исполнителя.

Бакаев-младший, по моей информации, подписал пятилетний контракт с «Рубином» - с лета этого года.

Это большой имиджевый удар по «Спартаку»: вести переговоры, но не преуспеть, дать информации уйти в прессу, и в итоге потерять футболиста, потенциально - лидера команды на долгое время.

Для «Рубина» же это суперработа:

-подписан молодой и перспективный игрок с русским паспортом;

-сумма трансфера - бесплатно;

-уже есть молодые россияне Игнатьев, Самошников и Макаров;

-напоминаю - с нового сезона начнёт действовать новый лимит в формате «8+17».