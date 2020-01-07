Скопинцев, заходи! Первый зимний новичок «Динамо»

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Дмитрий потерял год в «Краснодаре», а теперь собирается перезагрузить карьеру в клубе, который называет родным. Подробности — на «Соккер.ру».

«Динамо» потратило почти 40 миллионов евро в летнее трансферное окно и продолжает работать над улучшением своего состава зимой. Дмитрий Скопинцев — первое приобретение «бело-голубых» при тренере Кирилле Новикове, все предыдущие новички пришли в команду еще на смене Дмитрия Хохлова. Чем привлек внимание «Динамо» Скопинцев? На какой позиции видят россиянина в московском клубе? Что связывает Дмитрия и «бело-голубых»? «Соккер.ру» постарается ответить на все важные вопросы.

Нулевой год

Если мы говорим не о комиксе про Бэтмена, в котором главный герой переживает потерю памяти и кризис личности, а об отрезке в карьере профессионального спортсмена, то нулевой год — это очень, очень плохо. Скопинцев встретил 2019-й в статусе основного игрока «Ростова», где Валерий Карпин ловко играл на струнах характера молодого игрока и помогал ему прокладывать путь к прогрессу, даже если временами Дмитрий ненавидел своего наставника. В феврале, за пару недель до возобновления чемпионата, Скопинцева позвал «Краснодар», предложивший «Ростову» хорошую компенсацию в размере 4.4 млн евро. Клубы ударили по рукам, сделка состоялась.

Год назад Скопинцевым интересовался не только «Краснодар», но и «Зенит» со «Спартаком», так что в столице Кубани наверняка гордились, что опередили серьезных конкурентов в борьбе за молодого игрока, вот только за радостью, кажется, забыли, зачем его купили. Обоснованные сомнения, которые мы высказывали год назад, не были разрешены, и Дмитрий растворился в «Краснодаре». 8 матчей за год в стартовом составе, причем только 3 в сезоне 2019/20 — это не то, на что рассчитывал Скопинцев, меняя один южный город на другой.

Дмитрий не сумел адаптироваться под футбол «Краснодара», хотя, возможно, правильнее сказать, что его не смог адаптировать тренерский штаб, ведь такая работа предполагалась, когда приглашаешь футболиста, раскрывшегося в схеме 5-3-2, играть в атакующей команде, действующей преимущественно по расстановке 4-3-3. Непонятно, кем должен был стать в «Краснодаре» Скопинцев. Защитником? Слева есть умелый и вписанный в игру Рамирес. Вингером? Игре «быков» скорее подходят инвертированные инсайды с тяготением в центр, а Дмитрий — игрок желобка, левоногий бегун на левом фланге со всеми вытекающими последствиями. В штатном расписании «Краснодара» такой должности не значилось изначально.

В «Динамо»!

Несмотря на неудачный период в «Краснодаре», Скопинцев практически не потерял в цене: «Динамо» приобрело российского футболиста за 4.3 млн евро (на 100 тысяч дешевле, чем год назад заплатил сам «Краснодар»), в Москве Дмитрию предложили зарплату в 750 тысяч евро в год + 300 тысяч в качестве подъемных. Контракт рассчитан на 4.5 года. Но главное здесь не финансовый аспект, а тот факт, что талантливый и по-прежнему молодой футболист (22 года) уходит из команды, которая ему совершенно не подходит, чтобы избавить себя от еще одного «нулевого года» и получать регулярную игровую практику.

Между прочим, «Динамо» не чужой клуб для Скопинцева. Дмитрий является воспитанником СДЮСШОР №15 города Воронежа, где занимался до 13 лет, после чего, благодаря участию Константина Сарсании, тренировавшего воронежский «Факел», перебрался в академию «Динамо», чтобы продолжить футбольное образование в столице. В тот раз «бело-голубые» заплатили за переход Скопинцева 136 тысяч рублей, то был первый трансфер в карьере Дмитрия. Эта страничка из биографии позволяет Скопинцеву говорить о переходе в «Динамо» как о возвращении в родной клуб:

Испытываю большую радость от того, что в рождественский день возвращаюсь в родной клуб, который мне очень многое дал как игроку. Я ценю желание главного тренера «Динамо» видеть меня в своей команде. Благодарен также руководству клуба за то, что данный переход стал реальностью. Ждал момента, когда вернусь в «Динамо», чтобы защищать бело-голубые цвета. Промежуточная цель – помочь «Динамо» финишировать в верхней части турнирной таблицы, показывая при этом яркий атакующий футбол и радуя болельщиков. О глобальной цели пока не задумывался, собираюсь двигаться к ней шаг за шагом.

У Скопинцева получится в «Динамо»?

Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно понять, какие у тренерского штаба планы на новичка. Отмеченный Скопинцевым факт личной заинтересованности Кирилла Новикова в трансфере — плюс. По крайней мере, выглядит все так, что это не попытка попасть пальцем в небо, а точечное укрепление позиции. Учитывая, что слева в защите у «Динамо» и без того перебор исполнителей — в первой части сезона там играли Рауш, Плиев, Морозов, а еще один левый защитник Калинин не провел на поле ни минуты, делаем вывод о том, что Скопинцева рассматривают именно как атакующего игрока.

В последних матчах 2019 года Кирилл Новиков использовал слева в полузащите номинального защитника Константина Рауша. Очевидно, именно эту позицию должен усилить Скопинцев, дополнив ансамбль, в котором уже выступают Филипп, Шимански и Игбун. В принципе, подходящая задача для Дмитрия, хотя есть ощущение, что такой группе атаки «Динамо» будет не хватать связующего игрока, который будет отдавать умнейшие «предпоследние» пасы. Ну, так и зимняя трансферная кампания только началась.