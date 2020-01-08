«Тоттенхэм» - «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 19:39

«Тоттенхэм»

Пока приезд Жозе Моуриньо кардинальным образом не изменил ситуацию в «Тоттенхэме». Впрочем, даже не достаточно уверенной игры «Шпор» хватило для того, чтобы команда приблизилась к ТОП-4 на расстояние шести очков.

В последнем поединке «Шпоры» минимально уступили в гостях «Саутгемптону» (0:1), а до этого поделили очки с «Норвичем». Более успешными оказались матчи с «Брайтоном» (2:1) и «Вулверхэмптоном» (2:1).

«Ливерпуль»

«Красные» на всех парах мчат к долгожданному чемпионству, которого болельщики «Энфилда « не видели почти тридцать лет. Команда Юргена Клоппа поражает своим желанием побеждать и физической готовностью, которые позволили ей на экваторе сезона сохранить „ноль“ в графе поражений.

После победы на клубном ЧМ , „Ливерпуль“ уничтожил в гостях „Лестер“ (4:0), а затем отметился дежурными победами над „Вулверхэмптоном“ (1:0) и Шеффилдом (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит „Тоттенхэм“ - 4.360

Ничья – 4.300

Победит „Ливерпуль“ - 1.746

Интересные факты

„Красные“ не проигрывают „Шпорам“ в 5 последних матчах – 4 победы и 1 ничья.

„Тоттенхэм“ побеждал в 3 из 4 предыдущих домашних матчах АПЛ .

. „Ливерпуль“ побеждает в 10 последних матчах чемпионата Англии.

Прогноз

У „Ливерпуля“ слишком плотный график был в последнее время, что несомненно скажется на физической готовности команды Юргена Клоппа. „Красные“ пусть и применяли ротацию, но оптимальные кондиции игроков за столь короткий срок восстановить очень трудно.

Очевидно, что этим фактором намерен воспользоваться опытный Жозе Моуриньо, умеющий выгодно для себя применять изъяны соперника. Чтобы претендовать на ТОП-4, „Шпорам“ нужно брать очки в матчах с лидерами. „Ливерпуль“ же, никак не усугубит свое положение, если потеряет очки в Лондоне.

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