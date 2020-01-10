ПСЖ – Монако: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 19:09

ПСЖ

Парижский гранд на экваторе сезона следует строго по графику, захватив единоличное лидерство в турнирной таблице Лиги 1. Очевидно, что и в этом году навязать борьбу ПСЖ за чемпионский титул не удосужиться.

После восемнадцати сыгранных туров в активе команды Томаса Тухеля 15 побед и 3 ничьи, а гандикап перед ближайшим конкурентом Марселем составляет семь очков. До февраля Париж попытается увеличить этот зазор и переключиться на Лигу Чемпионов. В предыдущем туре ПСЖ поиздевался над Амьеном (4:1).

«Монако»

«Монегаски с горем пополам оторвались от зоны вылета и обосновались на седьмой позиции. Команде Леандро Жардима вполне по силам побороться за первую тройку при удачном стечении обстоятельств.

Перед уходом на зимние каникулы „Монако“ выдал серию из четырех матчей без поражений, добыв десять очков. В последнем поединке команда разгромила дома „Лилль“ (5:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит ПСЖ – 1.224

– 1.224 Ничья – 7.500

Победит „Монако“ - 10.800

Интересные факты

ПСЖ не проигрывает „Монако“ с 2016 года – 9 побед подряд и 1 ничья.

не проигрывает „Монако“ с 2016 года – 9 побед подряд и 1 ничья. В 5 последних домашних поединках ПСЖ забил 19 голов.

забил 19 голов. „Монако“ пропускал минимум 3 гола в 5 последних гостевых матчах в Париже.

Прогноз

Пока трудно представить, что „Монегаски“ способны отобрать очки у набравшего ход ПСЖ . Команда Томаса Тухеля фактически не замечает соперников во Франции при этом, забивает очень много за счет мощной атаки.