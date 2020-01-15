Южные интриги. Подготовка «Краснодара» к возобновлению сезона

вчера, 20:07

«Соккер.ру» продолжает искать ответы на важные вопросы о лидерах РПЛ . На очереди претенденты на путевку в ЛЧ .

Продажа Игнатьева станет ошибкой?

Никак нет. «Краснодар» не клуб для людей, которые ведут себя неподобающе, и это достойная позиция. И Мамаев, и Смолов, и человек, который был в машине с Федором в день приснопамятной аварии, ушли из команды. «Быки» терпят только то, что можно, а Игнатьев наработал на уход. Если Ивана сможет вывести из угара Слуцкий – замечательно, нет – самому форварду хуже. А «Краснодар» получил свои деньги и двигается дальше. Тут та же история, что с Мамаевым. Павел явно не мешал на поле в последних матчах до преступления, но «Ростов» – крестный отец, а «Краснодар» – другой.

Кто весной сыграет в центре защиты?

Решение изменить условия аренды Сорокина, которого выкупили у «Рубина» загодя, связано с тем, как Егор начал играть в Казани, когда подписал контракт с «быками». А еще с тем, как сам «Краснодар» оборонялся. Мартынович и Спайич не всегда были виноватыми в пропущенных мячах – тут история перекликается с тем, как вся команда (фланги и опорная зона) подставляла Максименко, Жиго и Джикию в «Спартаке», но и белорус с сербом виноваты, что у Сафонова 4 «сухаря» в 18 сыгранных турах. Если Сорокин покажет себя на сборах, то возможна новая пара центральных защитников.

Классон успеет помочь команде?

Кабелья обозначил, что может быть диспетчером команды, но тоже вылетел надолго. Реми пропустит первые сборы и может вернуться к тренировкам в феврале, но и Классона на фотографиях с медицинского осмотра и тренировок пока нет. Виктор долго и планомерно восстанавливается, и если хотя бы на концовку «Краснодар» получит лучшего игрока команды в прошлом сезоне – добавят вариантов в атаке. Швед похож на профессионала, что может быстро набрать форму, так что это джокер. И спешить нельзя – здоровье важнее, и помощь Виктора пригодится.

Увидите новых воспитанников?

Концепцию помните – одиннадцать игроков из академии в старте первой команды в будущем. И если Сафонов и Сулейманов уже могут считать себя основными, ведь так обозначены и на официальном сайте клуба, то Уткин пока в разделе «Краснодар-2». А рядом парочка игроков, что могут пригодиться Мусаеву весной. Например, в центре защиты были ошибки, и поэтому Сергей Бородин, которому скоро исполнится 21 год, может начать появляться на тренировках основы, и хавбек Черников способен присоединиться к Уткину. Ну и «российского Лукаку» не забывайте – Герман Онугха со временем, если талант позволит, может занять место Игнатьева, то есть молодого форварда в заявке.

Рамирес точно останется в команде?

Эквадорец прошел медицинское обследование вместе с командой после выхода из отпуска, но сигналом, что «Краснодар» хочет сохранить у себя Кристиана может быть скорее продажа Скопинцева в «Динамо». Рамирес – сильный игрок, и когда не будет мешать нынешний лимит на легионеров, то сможет постоянно играть. Если захочет, конечно, ведь не забывайте, что Краснодар – не Москва, и хотя город может понравиться футболистам, ведь климат лучше, чем в Санкт-Петербурге или столице, не забывайте о факторе подруг легионеров. В случае с Рамиресом «Краснодару», возможно, повезло – девушка из Венгрии, а не Южной Америки, ей может хватать отпусков в теплых странах.

Каким будет центр поля команды?

Камболов получает в помощники и одновременно конкуренты Газинского. Юрий при Каборе не играл в опорной зоне – возможно, «Краснодар» даже ищет чистого разрушителя, если Кайо вдруг не порадует. Вариантов стало больше, но понятно, что если Олссон – работяга, то Вильена не человек для успешного разрушения, как и Фернандеш. У «Краснодара» бывает перекос в сторону атаки. Петров у своих ворот ошибался, хотя прибавил впереди. И Рамирес явно не второй Мальдини. Так что от выбора «цемента» в опорной зоне многое зависит. Возможно, Газинского наиграют ниже – увидим на сборах. Пока лишь понятно, что при летней закупке замену Каборе не нашли.

Кто из «горожан» поедет на Евро?

Галицкий серьезно относится к вызовам своих игроков в сборные России. Например, дал личный вертолет Камболову, когда Руслана позвали вместо травмированного игрока, но пришлось срочно лететь в Ростов-на-Дону за визой. При этом у Черчесова по линии агентов вряд ли самые теплые отношения с «горожанами». В заявке на последние матчи прошлого года был один Петров, но до Евро-2020 еще есть время. В теории дополнительная мотивация у Сергея, Газинского – был основным на ЧМ -18, не играл из-за травмы, Сафонова и Сулейманова. Камболов вряд ли протиснется через других хавбеков. В теории Черчесов вообще может отказаться от игроков «быков», но все зависит от качества их игры весной. В оптимальную основу, наверное, только Сафонов и нужен, если Матвей продолжит радовать.

У «Краснодара» есть дефицит россиян?

Школа «горожан» не такая старая, чтобы обеспечить постоянный приток новых игроков. Самым «старым» около 22 лет, а Уткин, Сафонов и Сулейманов моложе. У них еще все впереди, а вот у «Краснодара» прямо по курсу сокращение количества легионеров до восьми. Вторая команда в таблице осенью использовала 13 иностранцев в РПЛ (а Классон – 14-й), и хотя у Ари российский паспорт, а Мартынович не считается легионером, 11 человек много. Кайо, Намли, Фьолусон – под вопросом, хотя Фернандеш тоже летом может уйти, как и Берг – тут и возраст, и личные контракты вряд ли маленькие. А сколько россиян? Даже с Сорокиным и Ари, но уже без Игнатьева и Скопинцева, получается всего 11 человек, если считать тройку вратарей. «Краснодару» не помешает парочка опытных россиян. Смольников и Шатов на низком старте? Не исключено.

Какую позицию клубу нужно усилить?

Подписание свободного агента Берга мотивировали тем, что форварда за живые деньги купить попросту нельзя – не позволяют действующие правила. Но продажи Игнатьева и Скопинцева развязывают руки скаутам, поэтому Мусаев вправе требовать адекватной оценки текущего состава от аналитиков. Важно, чтобы ему ответили на вопрос: нужен ли «быкам» форвард? Игроков других линий немало, а вот Ари и Берг не всегда радовали, как и Игнатьев. Если «Краснодар» подпишет сильного результативного нападающего, что сразу заиграет – сделает неприятный сюрприз для соперников. Особенно если игрок будет стилистически отличаться от бразильца и шведа.

В целом у «Краснодара» неплохой состав, качественных игроков достаточно, осталось их грамотно подготовить к оставшимся 11 матчам сезона.