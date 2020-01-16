Нынешний успех «Ливерпуля» - контраст для английского футбола

вчера, 20:44

Поклонники мерсисайдцев не могут не нарадоваться игрой своих любимцев. Разве могут быть другие эмоции, если «Ливерпуль» продолжает идти твердой поступью к своим очередным достижениям. Игра команды Юргена Клоппа впечатляет, не оставляя тени сомнения в том, что нынешний сезон станет для мерсисайдцев самым блистательным и самым успешным. Промежуточные достижения команды свидетельствуют об огромном потенциале, которым обладают подопечные Юргена Клоппа. Давно уже в европейском футболе не было подобной ситуации, когда игра одной команды разительно выделалась на фоне игровых кондиций других клубов.

Нынешний «Ливерпуль» - словно гоночная машина, мчащаяся без остановки по турнирной дистанции, собирающая по пути обильную жатву из побед и достижений. Бессменное лидерство в чемпионате Английской Премьер Лиге, уверенная игра в групповом этапе Лиги Чемпионов и выход в стадию плей-офф, победа на клубном чемпионате мира - достижения к середине сезона. При таком игровом потенциале очень будет интересен финал этого стремительного заезда. Это одна сторона медали! Блестящая и триумфальная! Но есть за всем этим и оборотная сторона, глядя на которую возникает неловкое чувство обреченности современного футбола. Почему успехи «Ливерпуля» заставляют настороженно смотреть в будущее Английской Премьер Лиги?

Что стоит за нынешними успехами «Ливерпуля»?

Игровая форма, в которой пребывает сейчас «Ливерпуль» великолепна. Пройдена половина турнирной дистанции и темп, который взяла команда ничуть не сбавляется. По всем параметрам коллектив, созданный усилиями немецкого специалиста, выглядит слаженно и сыгранно. Команду можно сравнить с новеньким «Мерседесом», где немецкое качество гарантирует безупречную работу всех агрегатов и отменные технические характеристики. Пусть будет так. Заслуги Юргена Клоппа никто не умаляет. Однако на фоне впечатляющей игры «Ливерпуля», который уже 13 туров идет без поражений, турнирная борьба в АПЛ выглядит совершенно иначе.

Складывается впечатление, что чемпионат Английской Премьер Лиги проходит параллельно, без явного участия мерсисайдцев. Преимущество «Ливерпуля» над ближайшими командами преследователями составляет 16 очков. Налицо явная разница в классе. Даже мощный и вечно амбициозный клуб «Манчестер Сити» и тот, не может на равных конкурировать с командой Клоппа. Говорить об остальных командах, способных конкурировать с мерсисайдцами в чемпионате АПЛ вообще не приходится. Разве может рядовой «Лестер» или, к примеру, клуб «Вулверхэмптон» соперничать с командой Клоппа.

Любая команда, собравшая в своих рядах всех самых лучших и талантливых игроков, вряд ли сумеет конкурировать на поле с нынешним «Ливерпулем». Складывается впечатление, что сегодня «Ливер» просто вне конкурса, команда, которая играет сама по себе, в свое удовольствие, планомерно идущая к поставленной цели. В сложившейся ситуации итоги чемпионата Английской Премьер Лиги совершенно нивелируются. Остается наблюдать за развитием событий, разворачивающихся на втором плане. Основную массу поклонников сильнейшего клубного турнира Европы интересует уже не то, кто станет чемпионом АПЛ в этом сезоне.

Главная интрига чемпионата теперь выглядит совершенно иначе и прозаично. Какой из клубов сумеет завоевать второе место в чемпионате? Какие команды займут места в верхней части таблицы, дающие право принимать участие на следующий сезон в европейских кубках.

Мы все привыкли к тому, что «Ливерпуль» постоянно выигрывает, пополняя свою копилку очков после каждого тура. Турнирный путь подопечных Клоппа выглядит безупречно, без сучка и задоринки. Главная интрига чемпионата исчезла полностью. Вы скажете - это феноменальный успех команды и что тут такого, если команда просто по классу игры и по игровым кондициям явно превосходит все остальные. Все верно, но почему происходит именно так. Любой команде свойственны и взлеты и падения. Современный футбол является самым насыщенным на спортивные состязания видом спорта и на всем этот длинном турнирном пути командам свойственно ошибаться. Т.е. за яркими и блестящими победами обязательно следует психологический и эмоциональный спад, мгновенно отражающийся на физических и игровых кондициях футболистов.

Примером может послужить история с нынешним действующим чемпионом Англии. Клуб «Манчестер Сити» два прошедших сезона являлся лидером чемпионской гонки в АПЛ . Победа в сезоне 2018/19 стала итогом блестящего двухлетнего выступления команды. Однако последовавшее поражение и вылет из Лиги Чемпионов надломил команду «горожан». Подопечные Пепа Гвардиолы быстро вернули свои человеческие обличия, перестав быть богами на футбольном поле. Место на футбольном Олимпе было быстро занято другим клубом.

Подобная ситуация сложилась и вокруг другого английского клуба. Лондонский «Тоттенхэм» в течение трех последних лет уверенно входит в ТОП-5 сильнейших клубов АПЛ . После неудачи в минувшем финале Лиги Чемпионов игровая форма команды постепенно пошла на спад. Провальная игра в первом круге чемпионата АПЛ привела к утрате командой статуса топ-клуба АПЛ . Неудачи в чемпионате привели даже к отставке главного тренера, хотя год назад все наперебой хвалили тренерский талант Почеттино. В итоге, сегодня клуб пребывает за чертой зоны еврокубков и пытается вернуть себе статус топовой команды.

Стоит ли нам ждать спада в игре подопечных Юргена Клоппа

С «Ливерпулем» ситуация выглядит сегодня иначе, не хрестоматийно. После победы в финале Лиги Чемпионов сезона 2018/19 команда Клоппа похоже набрала свою оптимальную спортивную форму. Коллектив успешно справляется с возникающими, по ходу нового сезона кадровыми проблемами, добиваясь в общем контексте благоприятных результатов. В межсезонье, наблюдая за командой, не видно было ни спада физических и игровых кондиций футболистов. Основные игроки команды избежали серьезных травм и продолжают играть на очень высоком уровне.

Насколько хватит футболистам такого сумасшедшего заряда? Как долго будет играть в подобном ключе клубный чемпион мира и Европы?