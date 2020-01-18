Задача «Ливерпуля» - унизить «Юнайтед»

сегодня, 22:00

Впереди битва заклятых врагов, и «Соккер.ру» обращает внимание на подлинную цель лидера АПЛ .

Режиссеры старой школы спрашивали молодых актеров: «Что именно ты делаешь в этой сцене? Какая цель?» Если парень играет молодого человека, который бегает за девушками и мечтает оказаться на вечеринке, то обычно отвечают прямо: «Хочу уйти в загул».

Старый режиссер спрашивает еще раз: «Какая у тебя цель?» И тогда до молодого актер доходит, что его герой устроился на работу. Девушки и вечеринки отвлекают от реального действия, от цели – трудиться и встать взрослее. «Ливерпуль» стал опытнее, ведь наконец сконцентрировался на цели.

Команда Клоппа идет к чемпионству. Мане стучит по дереву, когда слышит вопросы о титуле. Юрген говорит, что ничего не чувствует внутри, когда ставит рекорды. Клопп загодя сказал – Новый год для «Ливерпуля» наступит весной. Заметно, с какой суеверностью и спортивным трепетом «красные» отнеслись к борьбе с историей.

Но, чтобы сыграть правильно, как актер, который понял, чем на самом деле занят его герой, «Ливерпулю» принципиально понять, что еще одно их важное действие – переписать историю. Написать свою, как сказал Клопп. Тридцать лет футбольный город без титула. Но тридцать лет «Энфилд Роуд» не видел разгрома МЮ , заклятого врага.

С 16 сентября 1990 года «Ливерпуль» дома сыграл против МЮ ровно 30 раз в разных турнирах, и ни разу не размазал гостей. Максимум – победы 3:1 или 2:0, но после давнего погрома 4:0 не было случая, чтобы «Энфилд Роуд» увидел разницу в три и более мяча. Символично, что «красные» все эти годы параллельно отвлекались от ключевого действия – чемпионства.

Любая победа сегодня устроит для таблицы, но перепишет историю лишь тотальное превосходство над МЮ . Тем более что на «Олд Траффорд» хозяев порой громили, а вот два последних матча завершились ничьими – фанаты команды Клоппа заждались представления. МЮ с серьезными соперниками зачастую играет в этом сезоне куда лучше, чем с рядовыми, так что задача унизить соперника – сложная.

Тактика и кадровые интриги

У «Ливерпуля» важного Фабиньо заменяет лучший английский футболист 2019 года – Хендерсон. Важного Матипа – Гомес при поддержке Ван Дейка. Травмы двух названых, а еще Милнера и Кейта увеличили нагрузку на тех, кто остался и не может отдохнуть, однако Клоппу не на что жаловаться.

Мане, Фирмино и Салах готовы сыграть. Вейналдум, Хендерсон и Окслейд-Чемберлен – лучшие хавбеки команды здесь и сейчас, Ван Дейк – на месте, как и великолепные латерали и вратарь. У Сульшера кадровых проблем куда больше. Травмированы МакТоминей и Погба, Шоу и Рохо. Повреждение получил Рэшфорд – не факт, что сможет сыграть.

Байи не готов остановить атаку «Ливерпуля», хотя Линделеф не всегда радует, а Магуайр одной ценой трансфера запугать всех соперников не может. Впрочем, у «Манчестер Юнайтед» тоже хватает сильных игроков на поле. Де Хеа, Магуайр, Ван-Биссака, Матич, Мата, Марсьяль – все мастера, пускай ветераны отучились радовать стабильно и часто.

Зато Фред не так уж плох в отдельных матчах, Джеймс постарается вместе с Уильямсом и Перейрой, если именно им доверится Сульшер, не разочаровать. И у них может получиться, ведь у «Ливерпуля» матчи против таких соперников складываются 50 на 50. Не забываем, что ничья против МЮ - единственная осечка лидера АПЛ , и хотя это прямой намек на месть, у Сульшера упряма молодежь.

С Рэшфордом, Погба и МакТоминеем на поле было бы меньше соблазна объяснить возможное поражение количеством потерь игроков первой команды МЮ , но разве Поль или тот же Люк Шоу что-то могут против нынешнего «Ливерпуля» гарантировать? «Манчестер Юнайтед» не проиграет завтра, если фаворит недоработает.

Например, если «красные» покажутся уставшими, эмоционально истощенными и попытаются сыграть рационально против довольно дерзкой, хотя и несбалансированной команды Сульшера. «Ливерпуль» тактически – открытая книга, но страниц много, их сложно разорвать. У «Челси», «Фламенго» и «Манчестер Сити» были хорошие попытки, но не справились.

«Манчестер Юнайтед» стал редким соперником, который хотя бы ничью получил, да и терять гостям нечего. Им нужна сенсация, а «Ливерпулю» важно не поверить в дежурную победу до выхода на поле – иначе поплатятся. А вот если у Робертсона и Александера-Арнольда получится сыграть на максимуме, а у Салаха, Мане и Фирмино – с настроением, то Де Хеа, скорее всего, пропустит более двух мячей.

Первый за тридцать лет разгром МЮ на «Олд Траффорд» маловероятен, поскольку «Ливерпуль» не та команда, которая рискнет всем ради красивого счета, но не исключено, если гости сыграют слабо, как умеют.

Ориентировочные составы

«Ливерпуль» (4-3-3): Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон – Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане.

«Манчестер Юнайтед» (4-2-3-1): Де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуйар, Уильямс – Матич, Фред – Джеймс, Перейра, Мата – Марсьяль.

Интересные факты накануне матча

- после встречи с «Манчестер Юнайтед» и выездной ничьи «Ливерпуль» выиграл 18 матчей в АПЛ подряд;

- в последних восьми матчах «красные» обозначают преимущество в первом тайме – выигрывают по его итогам, и добивают всех соперника во втором;

- дома «красные» забили минимум два мяча в 17 из 18 последних игр. Для обороны МЮ матч без пропущенных будет сродни подвигу;

- Алиссон не пропускает в АПЛ в шести играх подряд. Бразильский голкипер в 50 первых поединках в лиге собрал 26 «сухарей», лучший дебют видели только от Чеха и Рейны;

- «Ливерпуль» проиграл всего один из последних девяти поединков против «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

Наглядно показали, что времена и статусы команд меняются, но если к турнирному удовлетворению Клопп хочет добавить моральное для фанатов – нужно показать, насколько вырос разрыв с «дьяволами».

Первый с 1990 года домашний разгром исторического врага лишним не будет. Невзирая на серию без поражений в АПЛ , футболисты «Ливерпуля» смотрятся напряженными – и устали, и понимают, сколько сложной работы впереди.

А еще ждут обещанный Клоппом отпуск в начале февраля. Зато уверенности в себе не занимать, хотя должны помнить о том, как МЮ в прошлом году играл против фаворитов – лучше, чем со всеми остальными. Гостям важно показать максимум, а «Ливерпулю» скорее просто победить, если на большее нет сил.

Прогноз «Соккер.ру»: разгром впервые за тридцать лет получился бы символичным и красивым, киношным сюжетом. Но по заказу такие длительные серии обычно в футболе не прерывают.

«Ливерпуль» на многое способен, но «Манчестер Сити» снова оступился, команда Клоппа мечтает о недельке отдыха с семьями, поэтому с МЮ сыграют рационально, на результат, выиграют 2:0.

Сульшер постарается сломать чужой футбол, как предполагает Клопп. Тут надежда больше на «Ливерпуль» - только если сыграют во имя унижения врага, то матч получится зрелищным и результативным, ведь команды раскроются, пойдет рубка.