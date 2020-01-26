Классно поменяли

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«Соккер.ру» рассказывает о первых шагах Роберто Морено на посту главного тренера «Монако».

Месяц назад руководство «Монако» заменило главного тренера. Крупная победа на «Лиллем» не спасла португальца Леонарду Жардима от отставки. На вахту заступил испанец Роберто Морено, которого не так давно освободили из сборной его страны.

Под руководством нового тренера монегаски успели провести пять встреч - три в чемпионате и две в Кубке Франции. С кубковыми встречами пока всё в порядке - пройдены «Реймс» и полулюбительский «Сент-Илер». А вот в чемпионате...

Морено не позавидуешь. Ему выпало начинать двумя встречами с чемпионом страны «Пари Сен-Жермен». В Париже «Монако» выглядел героически - добился яркой и почётной ничьей. Но видимо команда, где играет наш Александр Головин, сожгла всё топливо на «Парк Де Пренс», и через три дня чемпион закатал монегасков в газон «Луи II» - 4:1. На то он и чемпион. В княжестве не драматизировали эту неудачу. Приятного мало, но «Монако» не первый и не последний, кого перемололи жернова парижан.

Но у «Страсбура» дома надо было выигрывать. Тем более, что оппонент в этом сезоне не столь крепок, как в предыдущем первенстве. Состав «красно-белых» тоже сильней. Однако команда Тьерри Лоро вынесла подопечных Морено. Первый и единственный гол «Монако» забил при счёте 0:3. И то, потому что гости разрешили.

Послушаем Роберто Морено, который явно не ожидал фиаско в игре со «Страсбуром».

Первый гол стал для нас катастрофой, при том что начали мы неплохо. А потом всё пошло не так. Игроки «Монако» плохо распоряжались мячом, отсюда и плачевный результат. Нам не хватило точных передач, да и оборона провела не лучший матч. Не снимаю с себя ответственности за происходящее. Постараемся исправить ситуацию в ближайшие дни.

Испанец, похоже, сам не понял, что произошло. Есть ощущение, что контакт с коллективом ещё в процессе строительства. Одно поражение, даже домашнее, даже в игре с середняком, ещё не повод кричать «Всё пропало. Гипс снимают. Клиент уезжает». Роберто Морено всего месяц в клубе, издержки неизбежны, равно, как и внеплановые потери. Другое дело, а для чего нужно было городить огород. Или сад, вспомните как переводится с португальского Жардим. Не проще ли было дождаться окончания сезона. А потом уже поблагодарить сеньора Леонарду за работу и передать эстафету бывшему тренеру сборной Испании. Так ведь нет. Зачем-то ускорили процесс. Утроили ремонт на ходу. Отсюда и издержки. «Монако» тем временем спустился на шесть ступенек вниз и занимает невесёлое для себя двенадцатое место. Зона вылета далеко, но ведь испанского тренера приглашали не для спасения, а для чего-то более значительного.

Отставка Жардима была бы логичной в начале сезона, когда «Монако» провалил старт и торчал в зоне вылета. Но потом «красно-белые» очнулись. Головин разыгрался, Виссам Бен-Йеддер раззабивался, Бенджамен Лекомт стал выручать, а Сеск Фабрегас - напоминать себя прежнего. «Красно-белые» отдалились от опасной зоны и уже замахнулись на место в Лиге Европы. И тут как серпом эта отставка.

Самое интересное, что нечто подобное клуб провернул в прошлом сезоне. Когда после проваленного старта Жардима уволили и в срочном порядке вручили команду легендарному Тьерри Анри. А потом пришлось, понурив очи, возвращать португальца. И с Анри дела пошли ещё хуже. Вытащил португальский «садовник» команду, спас от позора. Между прочим, подобные метаморфозы обернулись уходом генерального директора Виктора Васильева.

Но ситуация повторяется. Пока повторяется. Нет, не факт, что Морено окажется столь же несостоятелен, как Анри. Может, после проигрыша «Страсбуру», как карта пойдёт, да как помчится «Монако» вверх по таблице. Всё может быть. Однако, пока в голову приходят несколько иные мысли.

Монегаскам предстоят непростые две недели. Во вторник кубковый матч с «Сент-Этьеном». Затем команда отправится в Ним, после чего примет «Анже» и сыграет в гостях с «Амьеном». Если «контрольный участок» будет пройден с минимальными потерями, то у Морено есть шанс вырулить. Если нет, то в клубе задумаются о правильности решения, принятого в конце декабря.

Тут ещё одна проблема может возникнуть. Команду может покинуть её лучший нападающий Виссам Бен-Йеддер. «Барселона» ищет замену травмированному Луису Суаресу. На прошлой неделе чемпион Испании предложил за лучшего бомбардира Лиги 180 миллионов евро. Но владелец клуба Дмитрий Рыболовлев это предложение отклонил. Но «Барса» придёт ещё и с другой суммой. И не факт, что «Монако» устоит. Тем более, что сам Виссам может захотеть свернуть на «Камп Ноу». А может и закрепится. Когда ещё в следующий раз позовут. И позовут ли вообще.

Эта сделка, если конечно, состоится, может обвалить карьеру Морено в крошечном княжестве. «Барселоне» что. Не подойдёт ей Бен-Йеддер, выплюнет и всё. А для «Монако» уход сильнейшего нападающего невосполнимая потеря. Кошке - игрушки, а мышке - слёзки. Конечно, нужно верить в благоразумие Дмитрия Евгеньевича. Но его клуб пару раз поспешил с заменой тренера. Где гарантия, что руководство «Монако» примет правильное решение.