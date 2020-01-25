Кариесу нет или злоключения немецкого вратаря продолжаются

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«Соккер.ру» рассказывает о нелёгкой судьбе Лориса Кариуса.

Лорис Кариус - один из самых несчастных вратарей нашего времени. После того, как светловолосый немец провалил финал Лиги чемпионов 2017-18, на него обрушилась много миллионная армия болельщиков «Ливерпуля». Кто-то просто материл Кариуса на все лады, но были и такие, что слали Лорису и его жене (а она то причём?) проклятья и пожелания скорой смерти. Даже детям досталось. Переиначивание фамилии в Кариес или Курьёз выглядело невинной шалостью.

Естественно, оставаться в «Ливерпуле» Лорису было сложно, даже невозможно. Поэтому «красные» подыскали ему вариант с арендой. Кариус на два года отправился в турецкий «Бешикташ». «Чёрные орлы» потеряли в межсезонье бразильского вратаря Фабри. 35-летнего Толгу Зенгена в клубе сочли слишком возрастным, а 21-летнего Утку Ювакарана - чересчур молодым и неопытным.

Лорис Кариус стал основным вратарём «Бешикташа» и является таким до сих пор. Но рана, полученная в том злополучном финале, до сих пор не зажила и порою даёт о себя знать. Немец, скажем так, небезупречен. И его ошибки сказываются на выступлениях 15-кратного чемпиона Турции. В прошлом сезоне «чёрные орлы» заняли довольно приличное третье место, но пропустили при этом 47 мячей. Нынешний сезон складывается для «Бешикташа» ещё хуже.

Был хороший отрезок в октябре - семь побед в восьми встречах. Но потом «чёрных орлов» словно подменили. В четырёх следующих встречах три болезненных проигрыша плюс вылет из Кубка - два поражения от скромного «Эрзурумспора» с одинаковым счётом 2:3. Сразу после этой неудачи был отправлен в отставку тренер Абдулла Авджи. Который до этого раскрутил «Башакшехир» и пришёл в «Бешикташ» только прошлым летом. Считалось, что «на повышение». С новым тренером болельщики связывали большие надежды. И вдруг всё рухнуло.

Виновник неудачи был найден очень быстро. Конечно же Кариус. Который не выручает, а только привозит. Из-за которого лишился работы Абдулла Авджи. Из-за этого неудачника «Бешикташ» второй год подряд ни на что не претендует. По его милости скучает на лавочке талантливый воспитанник клуба Утку. А поэтому ату его, ату. Критика переросла в травлю.

То, что отношение «Водафон Парк» к нему изменилось, Лорис почувствовал ещё в прошлое воскресенье, когда его команда проиграла дома лидеру «Сивасспору». Горячие фанаты провожали вратаря оглушительным свистом. Перед ответным кубковым матчем в соцсетях на Кариуса посыпались оскорбления и угрозы. От ещё не покинувшего свой пост Абдуллы Авджи требовали убрать немца из ворот. Снова баннеры. Самые безобидные - «Кариесу - нет». Во время встречи Лорис также подвергался обструкции. Пропустил три мяча, его команда проиграла и выбыла из Кубка. А после игры Кариус отправился к руководству и заявил, что больше играть за «Бешикташ» не будет. «Нет смысла выступать за клуб, болельщики которого тебя ненавидят. Если я такой плохой вратарь, то отпустите меня».

Правление клуба, занятое сейчас поисками нового тренера, теперь вынуждено решать и вратарскую проблему. Заявление Кариуса - не каприз и не демарш. Лорис назвал ситуацию тупиковой и подсказал выход из кризиса. Его уход поможет снизить температуру на трибунах. Если новый тренер будет ставить немецкого легионера, то он сразу угодит в немилость к болельщикам. А это не лучший вариант начала своей работы в великом по турецким меркам клубе.

Другое дело, как поступить с самим Кариусом. Вернуть «Ливерпулю», просто расторгнуть арендный договор и предоставить самому решать свои проблемы или отодвинуть в запас. Это сейчас кажется, что хуже, чем с «Кариесом» уже не может быть.

Болельщики «Бешикташа» хотят видеть в воротах Утку Ювакарана, воспитанника клуба, с детства болеющего за «чёрных орлов». При этом фанаты приводят пример ненавистного им «Фенербахче», доверившего пост номер один Алтаю Байындыру. 21-летний вратарь освоился в воротах «канареек», а теперь осваивает и ворота первой сборной Турции, имеет все шансы попасть на чемпионат Европы. А ведь в юношеской сборной Утку котировался выше Алтая. Почему бы ему не доверить. Надо же когда-то начинать. Тем более сейчас, когда сезон по сути провален. Можно экспериментировать. Выдюжит Утку, - «Бешикташ» получит вратаря на несколько лет. Нет, - тогда можно будет без спешки найти нового стража ворот.

В пользу этой версии говорит появившаяся в пятницу информация о возобновлении карьеры Толгой Зенгеном. 37-летний ветеран готов расчехлить перчатки и присесть на лавочку. Чтобы подменить Утку, если что-то пойдёт не так. Но в правлении клуба пока нет единого мнения. Есть те, кто считают нужным арендовать во время зимнего трансферного окна другого голкипера, желательно легионера. Или дать Кариусу отдохнуть, привести свои нервы в порядок, а болельщикам время убедиться, что не один немец - причина бед их команды. А пока пусть поиграет Утку. До первой ошибки.

Но окончательное решение будет принято уже после консультаций с новым тренером «чёрных орлов», имя которого неизвестно. После ухода Адбуллы Авджи прошло только 24 часа. Преемник ещё не найден. А в воскресенье «Бешикташу» уже играть в Измире с соседом по таблице с «Гёзтепе».