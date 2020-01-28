«Манчестер Юнайтед» - «Вувлерхэмптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

В 25 туре АПЛ на стадион «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» примет «Вулверхэмптон». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.
«Манчестер Юнайтед»
«Красные дьяволы» в прошлом туре АПЛ сенсационно проиграли дома «Бернли» (0:2) и упустили отличную возможность сократить отставание от четвертого «Челси». До этого «МЮ» также уступил «Ливерпулю» со счетом 0:2.
Пока команда Олег-Гуннера Сульшера сохраняет за собой пятую строчку, но «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон» уже ее догнала, и уступают лишь по дополнительным показателям. В своем последнем матче «МЮ» разбил клуб «Транмер Роверс» и пробился в следующий тур Кубка Англии.
«Вулверхэмптон»
«Волки» не сумели остановить победное шествие «Ливерпуля» в прошлом туре АПЛ, уступив лидеру на своем стадионе со счетом 1:2. До этой встречи подопечные Нуну Эшпириту Санту в волевом стиле обыграли в гостях «Саутгемптон» (3:2) и сохранили за собой шестую строчку в турнирной таблице.
В середине января «Вулверхэмптон» уступил на «Олд Траффорд» «МЮ» и вылетел из Кубка Английской Лиги. Первая встреча команд в спаренной дуэли закончилась без голов.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Юнайтед» - 2.180
- Ничья – 3.320
- Победит «Вулверхэмптон» - 3.710
Интересные факты
- «МЮ» не проигрывал сопернику в домашних матчах – 7 побед и 1 ничья.
- В 4 из 5 предыдущих встречах команд в Манчестере проходила ставка на ОБЗ.
- «Манчестер Юнайтед» выиграл 3 из 5 последних домашних матчей в АПЛ.
- «Волки» проиграли 2 из 5 предыдущих гостевых матча в турнире.
Прогноз
Несмотря на статус команды, которая доставляет проблемы фаворитам, «Вулверхэмптон» не сильно успешно играет против «Манчестер Юнайтед», особенно в гостях.
Хозяева выйдут на поле с целью обыграть своего прямого конкурента и увеличить от него отрывм. Учитывая атакующий потенциал «МЮ», предлагаем в этой встрече сделать ставку на П1 за 2.180 в БК Pinnacle.