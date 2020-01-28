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«Манчестер Юнайтед» - «Вувлерхэмптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

28 января 2020, 13:36

В 25 туре АПЛ на стадион «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» примет «Вулверхэмптон». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» в прошлом туре АПЛ сенсационно проиграли дома «Бернли» (0:2) и упустили отличную возможность сократить отставание от четвертого «Челси». До этого «МЮ» также уступил «Ливерпулю» со счетом 0:2.

Пока команда Олег-Гуннера Сульшера сохраняет за собой пятую строчку, но «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон» уже ее догнала, и уступают лишь по дополнительным показателям. В своем последнем матче «МЮ» разбил клуб «Транмер Роверс» и пробился в следующий тур Кубка Англии.

«Вулверхэмптон»

«Волки» не сумели остановить победное шествие «Ливерпуля» в прошлом туре АПЛ, уступив лидеру на своем стадионе со счетом 1:2. До этой встречи подопечные Нуну Эшпириту Санту в волевом стиле обыграли в гостях «Саутгемптон» (3:2) и сохранили за собой шестую строчку в турнирной таблице.

В середине января «Вулверхэмптон» уступил на «Олд Траффорд» «МЮ» и вылетел из Кубка Английской Лиги. Первая встреча команд в спаренной дуэли закончилась без голов.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Манчестер Юнайтед» - 2.180
  • Ничья – 3.320
  • Победит «Вулверхэмптон» - 3.710

Интересные факты

  • «МЮ» не проигрывал сопернику в домашних матчах – 7 побед и 1 ничья.
  • В 4 из 5 предыдущих встречах команд в Манчестере проходила ставка на ОБЗ.
  • «Манчестер Юнайтед» выиграл 3 из 5 последних домашних матчей в АПЛ.
  • «Волки» проиграли 2 из 5 предыдущих гостевых матча в турнире.

Прогноз

Несмотря на статус команды, которая доставляет проблемы фаворитам, «Вулверхэмптон» не сильно успешно играет против «Манчестер Юнайтед», особенно в гостях.

Хозяева выйдут на поле с целью обыграть своего прямого конкурента и увеличить от него отрывм. Учитывая атакующий потенциал «МЮ», предлагаем в этой встрече сделать ставку на П1 за 2.180 в БК Pinnacle.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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