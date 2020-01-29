ПСЖ – «Монеплье»: прогноз и ставки БК Pinnacle

29 января 2020, 13:12

В матче 22 тура французской Лиги 1 ПСЖ попытается взять очередную победу в противостоянии с «Монпелье». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на предстоящий поединок.

ПСЖ

В прошлом туре чемпионата Франции бессменный чемпион Лиги ПСЖ обыграл в гостях «Лилль». Дубль на свой счет в той встрече записал Неймар, забивший гол в первом тайме, и реализовавший пенальти во второй половине поединка.

Для команды Томаса Тухеля эта виктория стала 21 в проходящей кампании Лиги 1. ПСЖ по классике жанра уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента в лице «Марселя» на десять очков.

«Монпелье»

«Паладины» в этом сезоне претендуют на зону Лиги Чемпионов. После 21 сыгранного тура «Монпелье» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, отставая от третьего «Ренна» на четыре очка.

В трех последних турах подопечные Мишеля Тер-Закаряна взяли максимум очков. «Монпелье» поочередно обыграл «Брест» (4:0) и «Амьен» (2:1). В прошлом туре чемпионата «Паладины» не без труда сломили сопротивление «Дижона» в домашней встрече (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит ПСЖ – 1.157

– 1.157 Ничья – 8.130

Победит «Монпелье» - 22.00

Интересные факты

В поединке первого круга текущего сезона Лиги 1 ПСЖ обыграл «Монпелье» в гостях (3:1).

обыграл «Монпелье» в гостях (3:1). Париж выиграл 3 из 5 предыдущих очных встреч у «Паладинов».

ПСЖ забил 11 голов 3 последних домашних матчах против «Монпелье».

забил 11 голов 3 последних домашних матчах против «Монпелье». «Монпелье» не побеждал в Париже с 2014 года – 4 поражения и 2 ничьи.

Прогноз

Подопечные Томаса Тухеля сейчас настроены увеличить отрыв от прямых конкурентов и сосредоточится на выступлениях в Лиге Чемпионов. Несмотря на хорошую форму, «Монпелье» вряд ли сумеет избежать очередного поражения в Париже, где хозяева разрывают всех в чемпионате.

Предлагаем заиграть ставку на Ф1(-1.5), за которую БК Pinnacle предлагает коэффициент 1.520.