«Удинезе» - «Интер»: прогноз от БК Pinnacle

29 января 2020, 16:43

«Удинезе»

После неплохого старта подопечные Луки Готти продолжают падение в турнирной таблице. Команда уже проиграла «Милану» и «Парме». Из-за этого команда находится на четырнадцатой позиции Серии А.

«Удинезе» все никак не могут похвастаться динамикой в своих действиях. Чувствуется, что команда прибавляет в отдельных матчах, но даже этого не хватает, чтобы зацепиться за набранные очки. Еще несколько поражений и команда будет бороться за выживание.

«Интер»

С приходом Антонио Конте впервые за долгое время «Интер» всерьез борется за чемпионство. Пока отставание от первой команды «Ювентуса» составляет три пункта. Последние потери очков – в двух последних играх – «Лечче» и «Кальяри» (1:1) несколько пошатнули позиции команды.

В последнее время чувствуется, что оборонительная линия «Интера» начала давать сбои, что сказывается на итоговом результате.

Котировки БК Pinnacle:

Победа Удинезе – 5,35

Ничья – 3,80

Победа Интера – 1,74

Прогноз

На сегодняшний день крайне сложно будет хозяевам претендовать с «Интером» на набранные очки. Причина проста – в скорости и тактическом плане уступают хозяева своему именитому сопернику. В кратчайшие сроки «Интер» заберет инициативу в свои руки. Ожидаем крупную победу гостей. Играем победу «Интера» с учетом форы в -1 мяч в букмекерской конторе Pinnacle с коэффициентом 2,09.