Как работается Жозе Моуринью в Тоттенхэме?

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Когда в ноябре прошлого года стало известно, что с Маурисио Почеттино в лондонском «Тоттенхэме» все-таки хотят расстаться, в СМИ и в околофутбольных кругах стала активно муссироваться тема наиболее вероятного кандидата на пост главного тренера команды. Долго блуждать в списке фамилий возможных кандидатов не приходилось. Все концы указывали на Жозе Моуринью.



Португалец в то время уже почти год находился в творческом отпуске, отдыхая после работы в «Манчестер Юнайтед». При всех раскладах именно Моуринью мог возглавить тренерский штаб тонущих «шпор». В итоге так и случилось. Официально Жозе Моуринью был представлен в качестве главного тренера команды «Тоттенхэм Хотспур» 20 ноября 2019 года.

Что там с контрактом и с деньгами?

Сразу внесем ясность. Предложение лондонской команды не такое щедрое, в сравнении с другими контрактами, какие делали Жозе Моуринью в былые годы другие клубы. Достаточно вспомнить, что зарплата португальского специалиста в клубе «Манчестер Юнайтед» составляла чуть более 20 млн. евро. На посту главного тренера лондонских «Шпор» Жозе будет получать намного меньше. В соответствии с контрактом, расписанным до 2023 года, португальский тренер за время работы в «Тоттенхэм» должен получить 47 млн. евро. Делим на количество месяцев и получаем - 13 млн. евро в год. Такова нынче зарплата Жозе Моуринью в лондонском клубе.

К слову. У предшественника португальца Маурисио Почеттино зарплата была точно такой же. Ни больше, ни меньше.

Тем не менее, на нового тренера в клубе возлагаются большие надежды. Моуринью считается отличным тактиком, а именно в тактическом аспекте у команды и наблюдаются наибольшие проблемы. Президент клуба Даньел Леви делает ставку на харизму и тренерский талант Жозе. По словам Леви, везде, где работал Моуринью, команды добивались успеха, а работа главного тренера получала признание. Очень бы хотелось, чтобы работа в «Тоттенхэме» для Жозе Моуринью также была успешной и эффективной.

Теперь о спортивных успехах Жозе Мориунью

За то время, какое португалец находится на посту главного тренера «Тоттенхэм Хотспур», команда сыграла 16 официальных матчей. Будет бахвальством утверждать, что при Моуринью команда стала демонстрировать превосходный футбол и побеждать во всех матчах. Нет. Игры были всякие, как хорошие, так и не очень. Однако в общем контексте, команда сумела найти свою игру. Количество победных матчей превалирует над другими результатами.

Другими словами, с новым главным тренером стала прослеживать положительная динамика в игре команды и в ее результатах.

Лондонский клуб постепенно, шаг за шагом стал выбираться из творческой ямы. В результате уже после 24 сыгранных туров в активе команды 34 очка и 6 строчка в турнирной таблице. Столько же очков у клуба «Манчестер Юнайтед», который стоит на одну строчку выше в рейтинге. Улучшение турнирного положения команды очевидно и в этом точно есть заслуга португальского тренера.

Интересны в свете эффективности работы Моуринью на тренерском мостике последние результаты, которые продемонстрировала команда. Новый год подопечные португальского тренера начали неудачно. В первый же день 2020 года «шпоры» проиграли 0:1 команде «Саутгемптон». Далее была тяжелая игра с лидером чемпионата командой «Ливерпуль». Естественно, сравнивать нынешний «Тоттенхэм» с командой, которая противостояла мерсисайдцам в финале Лиги Чемпионов прошлого сезона, не стоит. Это совершенно две разные команды. Тем не менее, поражение с минимальным счетом говорит о том, что не все так плохо в лагере «шпор».

Поражение от «Ливерпуля» пока последнее в пассиве команды Жозе Моуринью. Остается надеяться, что под руководством португальского тренера команда сумеет вернуть себе место в ТОП-6 клубов Английской Премьер Лиги. В планах команды побороться за место в зоне еврокубков. По словам Моуринью, место, дающее право играть на будущий год в Лиге Чемпионов команду вполне устроит. «Дальше будем ставить другие цели», сказал португалец.