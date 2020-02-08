Экстренный кастинг. «Барселоне» нужна «девятка»

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сегодня, 15:31

Осиротевшую атаку «Барселоны» разрешат усилить вне трансферного окна? «Соккер.ру» - о футболистах, которые внезапно могут оказаться рядом с Месси.

Вводные и спойлеры

- «Барселона» после травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле, а также отправки Карлеса Переса в «Рому» на правах аренды, оказалась в очень уязвимом положении: в распоряжении Кике Сетьена есть Лионель Месси и Антуан Гризманн, а еще 17-летний Ансу Фати, но этого недостаточно, чтобы сражаться на два фронта (Ла Лига и Лига чемпионов) весной.

- Каталонцы ведут основательные поиски замены Луису Суаресу, наиболее вероятным кандидатом на место в атаке видится Лаутаро Мартинес из «Интера», который ради «Барсы» отказывает командам АПЛ , но аргентинец сможет приехать только летом, а дыру в атаке нужно заштопать прямо сейчас.

- Испанская федерация футбола может разрешить «Барселоне» дозаявку форварда вне трансферного окна из-за травм Дембеле и Суареса. Соответствующий пункт на случай форс-мажорных ситуаций есть в регламенте Ла Лиги. Но есть ограничение: «Барселона» может рассматривать только игроков, уже выступающих в Испании.

- В шорт-листе «Барселоны» Виллиан Жозе из «Реала Сосьедад» (фаворит, несмотря на трудности в переговорах и высокую стоимость), форвард «Бетиса» Лоренцо Морон, представитель «Алавеса» Лукас Перес и форвард «Хетафе» Анхель Родригес. Сегодня появилась информация об интересе к 22-летнему Луису Суаресу из «Сарагосы», но подтверждения из достоверных источников пока нет.

Разрешат ли «Барселоне» дозаявить форварда?

Пока «Барселона» не получила официального разрешения на регистрацию новичка вне трансферного периода, но, по идее, каталонцы смогут доказать необходимость экстренного усиления. В команде, использующей схему 4-3-3, осталось только два нападающих из главной «Барселоны», ведь Ансу Фати — формально игрок «Барселоны Б», то есть «сине-гранатовым» даже на стартовый состав взрослых и проверенных бойцов не хватает. Месси, Гризманн — и все. Шерше ля форвард.

Скорее всего, «Барса» получила устное обещание от Испанской федерации футбола или даже самого Рубиалеса, но поиск нападающего в феврале, когда трансферное окно уже закрыто, является задачкой не из легких. Команде, которая выручит «Барселону», никто уже не разрешит выходить за покупками не в базарный день.

В Испании в принципе не так много форвардов, способных заинтересовать «сине-гранатовых», а все потенциальные кандидаты являются ведущими игроками своих команд, которым потеря «кормильцев» не сулит ничего хорошего. В общем, не думаю, что «Барселона» столкнется с активацией пункта регламента Примеры, предусмотренного специально для таких случаев, но чтобы нажать на кнопку — нужно привести в федерацию форварда и представителей клуба, готового его добровольно отпустить. С этим дела обстоят сложнее, будь ты хоть тысячу раз «Барселоной».

Как идут переговоры?

Разборчивыми могут быть и сами нападающие. Конечно, переезд на «Камп Ноу» - это большое приключение, но каждый форвард, к которому «Барселона» обращается сейчас, должен четко осознавать свою функцию: его используют и выбросят, большой клуб ищет возможность решения временных кадровых затруднений с помощью заплатки. Настоящие цели «Барсы» играют в других чемпионатах, их каталонцы будут уговаривать летом.

А сейчас «Барселоне» больше всего нравится Виллиан Жозе из «Реала Сосьедад». Можно сказать, что автор восьми голов в нынешнем розыгрыше Примеры — цель №1. Бразильца рассматривали в январе, когда Луис Суарес еще был травмирован, а Усман Дембеле заканчивал восстановление от предыдущей травмы, но тогда от Виллиана отказались, сочтя его не вполне подходящим под стиль игры. Все-таки Жозе — форвард рослый (190 сантиметров) и силовой, он настоящая «девятка» без тех тонкостей, которые хотелось бы видеть на острие «Барселоны».

Но сейчас выбирать не приходится, правда, стоимость Виллиана Жозе как для «заплатки» выглядит пугающей даже для «Барсы». Сам футболист заинтересован в переходе, но «Реал Сосьедад» не намерен вести переговоры и ссылается на «клаусулу», которая составляет 70 миллионов евро. Баскский клуб легко понять: «бело-голубые» ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов, после вылета фаворитов у них неплохие шансы выиграть Кубок Короля. Кто в такой ситуации захочет добровольно расставаться с ведущим форвардом? Как минимум, не поймут болельщики. Если же «Барселона» заплатит отступные — ничего не поделаешь, на это «Сосьедад» никак не может повлиять.

Президент баскского клуба говорит, что пока не получал звонков из «Барсы», но скоро ему могут позвонить из инвестиционного фонда «Мальдонадо», который владеет 30% прав на Виллиана Жозе. «Барселона» решила зайти с этой стороны. Футбольное агентство, управляющее фондом, за скромное вознаграждение готово отказаться от своей части компенсации и надавить на «Реал Сосьедад», при условии, что «Барса» не станет задирать «клаусулу» в контракте бразильского форварда, чтобы «Мальдонадо» получил свой барыш в будущем.

Кстати, Кике Сетьен хотел подписать Виллиана Жозе, когда еще был тренером «Бетиса». Тогда не удалось, сейчас тоже будет очень и очень сложно, поэтому зацикливаться на одном кандидате нельзя. В связи с этим внимание «Барселоны» переключается на нападающего «Бетиса» Лоренцо Морона или просто Лорена. Испанец обойдется в 40 миллионов евро, и каталонцы считают, что смогут вернуть эти деньги летом, отправив Лорена восвояси за ту же сумму. Может быть, не слишком этично, зато экономически безопасно.

Еще более дешевый вариант — 31-летний Лукас Перес из «Алавеса». Его можно выкупить всего лишь за 15 миллионов евро, кроме того, Лукас — разносторонний нападающий с опытом международных выступлений, пусть даже в самой большой команде, куда его заносило — лондонском «Арсенале», Перес не сумел себя проявить. Теоретически Лукас готов обсуждать трансфер в «Барселону», если «Алавесу» поступит хорошее предложение. То же самое скажет и 32-летний Анхель Родригес, если его спросить, и хотя он пока в самом низу списка, вычеркивать форварда «Хетафе» рано, потому что это вариант «верняк», к которому придется обратиться, если все остальные сорвутся.