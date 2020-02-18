Как изменились участники ЛЧ по сравнению с групповой стадией?

1582039350

сегодня, 18:22

У «Барселоны» новый тренер, а у дортмундской «Боруссии» - новый лидер атак. «Соккер.ру» подчеркивает важные изменения в командах.

Трансферы, травмы и изменчивая конкуренция ощутимо поменяли облик нескольких команд, в то время как другие остаются стабильными. Отдельно нужно пояснить по трансферам. Мы привыкли, что в Лиге чемпионов футболист может сыграть только за один клуб в рамках одного розыгрыша. Однако в прошлом году регламент был изменен, и теперь, согласно пункту 45.02, допускается, что дозаявленные зимой футболисты играли в квалификации или на групповой стадии за другой клуб. Поэтому, например, Эрлинг Холанд, забивавший осенью за «Зальцбург», не прощается с Лигой чемпионов, а продолжит покорять ее уже в составе дортмундской «Боруссии». А теперь переходим к главной теме.

«Боруссия» (Дортмунд)

Зимой состав «Боруссии» пополнил 19-летний нападающий Эрлинг Холанд, который на групповой стадии играл за «Зальцбург» и забил 8 голов в шести матчах, причем не уходил с поля без забитого мяча в пяти первых матчах. Этот сезон — дебютный для норвежца в Лиге чемпионов. В Дортмунде Эрлинг начал просто волшебно: 9 голов в шести первых матчах за «желто-черных». ПСЖ нервничает не по-детски.

Вторым зимним новичком «Боруссии» стал Эмре Джан, который перешел из «Ювентуса». Он не был заявлен за «Старую Синьору» на групповой этап ЛЧ . Немецкий полузащитник тоже получил место в основе у Люсьена Фавра. Меж тем, покинули «Боруссию» Пако Алькасер и Юлиан Вайгль, а в матчах против «Пари Сен-Жермен» «шмели» не могут рассчитывать на своего капитана Марко Ройса, получившего очередную травму.

ПСЖ

На групповой стадии Неймар из-за дисквалификации и травмы принял участие только в двух матчах: вышел на замену на «Сантьяго Бернабеу» и сыграл с первых минут против «Галатасарая» в заключительном туре. Сейчас бразилец безвылазно играет в основе, выполняет установки Тухеля и готовится разрывать «Боруссию».

«Атлетико»

Травма Жоау Фелиша меняет планы Диего Симеоне в атаке, Диего Коста и Альваро Мората тоже только-только выбрались из лазарета, из-за этого в последних двух матчах связку в атаке составляли Витоло и Корреа. Также зимой в «Атлетико» из китайских странствий вернулся Янник Феррейра-Карраско, а Маркос Льоренте в последних играх зарекомендовал себя в качестве игрока основы, хотя на протяжении большей части сезона у него был дефицит игровой практики.

«Ливерпуль»

В «Ливерпуле» ничего не меняется, да и нужно ли что-то менять, когда дела идут настолько хорошо? Зимний новичок Такуми Минамино — резервный игрок, пока японец не внес серьезных изменений в футбольный облик «Ливерпуля», а все футболисты стартового состава и основной обоймы в строю.

«Валенсия»

Главное «приобретение» «Валенсии» по сравнению с групповым этапом — Гонсалу Гедеш, который осенью сыграл только в одном матче из-за травмы лодыжки, однако на этом хорошие новости заканчиваются. «Лос Чес» лишились двух ведущих центрбеков — Эсекьеля Гарая и Габриэля Паулисты, а подписанный зимой Алессандро Флоренци заболел ветрянкой и в матче против «Аталанты» своей новой команде не поможет. Основным вратарем вследствие травмы Яспера Силлессена стал Хауме Доменек, в лазарете также ведущий игрок атаки Родриго, который осенью забил победные голы в выездных матчах против «Челси» и «Аякса», благодаря чему «Валенсия», собственно, и играет в плей-офф.

«Аталанта»

Команда Джан Пьеро Гасперини продолжает гнуть свою линию, рушить каноны и забивать много голов (63 в Серии A). У «Аталанты» всегда есть определенная ротация в обороне и в средней линии в зависимости от задач и противника, но глобальных изменений по сравнению с осенью не произошло.

«РБ Лейпциг»

Зимой «Лейпциг» отпустил нескольких игроков, редко проходивших в состав, и одного игрока стартового состава: Диего Демме перешел в «Наполи». Вместо него в полузащите появился игрок атакующего склада — Дани Ольмо, который играл в осенней части Лиги чемпионов за загребское «Динамо» и стал лучшим дриблером группового этапа. Кроме того, «РБ» взял в аренду у «Манчестер Сити» левого бека Анхелиньо. Обоих Юлиан Нагельсманн активно использует в стартовом составе.

«Тоттенхэм»

В «Тоттенхэме» весьма заметные изменения. В плей-офф «шпорам» не поможет Харри Кейн, который выбыл из-за травмы до конца сезона, и Кристиан Эриксен, перебравшийся в «Интер». Зато прибыли Стевен Бергвейн и Жедсон Фернандеш. Голландец сходу заиграл в стартовом составе, его место — слева в атаке, португалец пока преимущественно выходит на замены, а на острие атак в отсутствие Кейна Жозе Моуриньо использует Сона или Моуру.

«Реал»

Эден Азар получил травму в предпоследнем матче группового этапа против ПСЖ , лечился почти три месяца и вернулся в строй аккурат к возобновлению Лиги чемпионов. Зидан пользуется широкой обоймой игроков, иногда даже расплачивается за излишнее доверие дублерам — например, вылетом из Кубка Короля. Еще можно отметить сошедший на нет «эффект Родриго», а ведь юный бразилец даже хет-триком отметился в матче с «Галатасараем».

«Манчестер Сити»

Отмечаем возвращение в строй Эмерика Ляпорта и сомнения относительно участие в противостоянии с «Реалом» Рахима Стерлинга, но это обычная кадровая текучка, главное, конечно — это приезд Хосепа Гвардиолы на «Сантьяго Бернабеу» под угрозой двухлетнего отлучения «Манчестер Сити» от еврокубков.

«Челси»

«Челси» избавился от трансферного бана, но за покупками в зимнее трансферное окно не ходил. Зийеха подписали уже за рамками дозаявочного периода, марокканец из «Аякса» приедет в Лондон летом. Таким образом, главным остается вратарский вопрос: Фрэнк Лэмпард потерял доверие к Кепе, дал шанс опытному Кабальеро, но Вилли пока тоже не то чтобы геройствует.

«Бавария»

«Бавария» под руководством Ханси Флика вышла на первое место в Бундеслиге и планирует самоутверждаться не только с помощью внутреннего первенства, но и в Лиге чемпионов. Травмирован Иван Перишич, зато вернулся в строй Люка Эрнандес, хотя в стартовом составе ему пока места не находится: пару центральных защитников составляют Боатенг и Алаба, а слева действует Альфонсо Дэвис. В последнее время перестал проходить в стартовый состав и Филиппе Коутиньо, сыгравший во всех матчах группового этапа.

«Барселона»

Пожалуй, именно «Барселона» может похвастаться (хотя, скорее пожаловаться) на самые большие изменения среди всех команд, добравшихся до плей-офф Лиги чемпионов. Во-первых, каталонцы произвели рокировку на тренерском мостике: Кике Сетьен вместо Эрнесто Вальверде. Сетьен дебютирует в Лиге чемпионов. Во-вторых, «Барса» лишилась ведущего форварда: Луис Суарес получил травму и выбыл из строя на длительный срок. В-третьих, не вернется, как предполагалось Усман Дембеле (сыграл в четырех матчах группового этапа): француз получил новую травму, когда уже завершал восстановление от предыдущего повреждения.

«Наполи»

Любопытно, что в 1/8 финала друг против друга сыграют две команды, которые добывали путевку в плей-офф с другими тренерами. Соперник «Барселоны» - «Наполи», расставшийся с Карло Анчелотти после крупной победы над «Генком» в заключительном туре группового этапа. Теперь у руля неаполитанцев Дженнаро Гаттузо, есть и зимние трансферы, из которых в Лигу чемпионов заявлены трое: опорник из «Сельты» Лоботка, Диего Демме из «РБ Лейпциг», а также Маттео Политано, взятый в аренду у «Интера». Все трое уже играли в старте у Гаттузо, но идеальное сочетание Рино пока не нашел.

«Лион»

Мемфис Депай не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов из-за разрыва крестообразной связки колена, аналогичная травма у Аделаида. Вместо них «ткачи» заявили бразильского полузащитника Бруно Гимараеса и камерунского форварда Карла Экамби, которые пришли зимой из «Атлетико Паранаэнсе» и «Вильярреала» соответственно. Камерунец уже прописался в старте: забил 2 гола и сделал результативный пас в пяти первых матчах за «Лион».

«Ювентус»

Главный «трансфер» «Ювентуса» - возвращение в строй Джорджо Кьеллини. Ну, и Криштиану Роналду набрал блестящую форму, от него будет многое зависеть в плей-офф. На групповой стадии португалец себя не особенно утруждал и забил всего лишь два мяча — Месси на смех.