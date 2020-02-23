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сегодня, 11:20

Футбол настолько распространен и проник во все сферы жизни, оказывая на них влияние, что справедливо и обратное. «Соккер.ру» - о том, как коронавирус и футбол порой пересекаются.

Еще только начало 2020 года, а уже можно с уверенностью утверждать, что одним из главных слов и понятий этого года после его окончания станет «коронавирус». Сколько о нем говорится, пишется. Почти каждый начинает свое утро с получения сводок «с фронта» борьбы против COVID-2019 – такое официальное название получил от Всемирной организации здравоохранения этот вирус. Сколько еще заразились, сколько людей он погубил, сколько вылечилось, какие страны и регионы оказались под ударом.

Там, где его нет, принимаются беспрецедентные меры предосторожности. Там, куда ему удалось протиснуться, эти меры еще более жесткие. Безусловно, эта всепроникающая особенность коронавируса, причем даже не в физическом смысле, а в информационном, создает переплетения и с другими сферами жизни. Страдают целые экономики, не говоря уже об отдельных отраслях, регионах и городах. Футбол как одна из наиболее массовых, а главное - основанных на глобализации, областей, не мог не коснуться коронавируса. Точнее, он его.

Последним громким «делом» коронавируса в мире футбола стала отмена целого ряда матчей в Италии, включая встречи Серии А. Сначала стало известно о смерти человека в Италии от коронавируса. Затем у 38-летнего футболиста любительского клуба «Кодоньо» диагностировали это заболевание. И это сразу наносит огромный удар, повышая риск. Ведь футболисты одни из самых подвижных людей, они имеют очень широкий круг контактов, причем в разных регионах. Уже известно, что симптомы болезни есть и у его близких, но им пока диагноз не поставили.

Соответствующим образом отреагировали и итальянские власти, которые приняли решение на правительственном уровне отменить все спортивные мероприятия в регионе Ломбардия, где был зафиксирован этот случай. Также там ограничена трудовая и учебная деятельность. А в общей сложности более 40 матчей различного уровня было отменено, включая запланированные на сегодня игры Серии А между «Вероной» и «Кальяри», «Аталантой» и «Сассуоло», «Интером» и «Сампдорией».

На карантин постепенно уходит и европейский футбол. Азиатский, разумеется, пострадал от этого заболевания еще раньше. Так, чемпионат Китая вообще не стали начинать в нынешнем году, отложив его старт на неопределенный срок. А это связано с большим количеством бюрократических и юридических вопросов, ведь у китайских клубов на контрактах немало дорогостоящих зарубежных футболистов, которые, получается, теперь просто сидят в сторонке и получают зарплату.

Этот вопрос еще предстоит решить – пока всем не до него. Избежать такой участи получилось, например, у Хавьера Пасторе, который должен был нынешней зимой перейти в китайских клуб из «Ромы». Но переход по совершенно очевидным причинам сорвался. В Китае вообще многие спортивные мероприятия отменены, о чем, наверное, даже и говорить лишний раз не стоит. Речь и о боксерских поединках, и даже об этапе «Формулы-1» - «Гран-при Китая» в 2020 году не будет. Страна оказалась полностью выключенной из мировой коммуникации для сдерживания коронавируса. Но, как видно, этого мало – он выключает постепенно и другие районы Земли из коммуникации.

В соседней с Китаем Японии тоже пристально следят за тем, как коронавирус себя ведет – на островах он уже тоже зафиксирован, однако МОК пока не видит причин переносить Олимпиаду 2020 года из Токио. Это было бы совсем уж колоссальным ударом по спорту. Но с учетом того, сколько самых разных людей со всего мира приезжает на Олимпийские игры, Японии придется приложить буквально невероятные усилия, чтобы оградить участников и гостей. И страшно представить, что случится, если в многотысячной толпе окажутся зараженные. К слову, наверняка Олимпиада станет одной из самых непосещаемых, что в свою очередь ударит уже по экономике Японии, которая вложила огромные деньги в ее организацию, но та вряд ли окупится.

Отдельные клубы из стран, где еще нет массовых и официальных ограничений, вводят их для себя сами. Кто-то ограничивает продажу билетов, кто-то корректирует планы по сборам и выездам. Например, «Манчестер Юнайтед» даже на коротких сборах в испанской Марбелье сменил отель, узнав, что перед ним в той гостинице, где МЮ должен был останавливаться, жили футболисты китайского «Далянь Ифан».

Есть у пересечения футбола и коронавируса и нюанс, отмеченный некой смесью черного, расистского и неуместного юмора. В России таким отметился Дмитрий Тарасов, как все помнят. Его история в Instagram, где он пошутил про коронавирус, находясь в кадре с парикмахером азиатской внешности, взбудоражила общественность. Тарасову пришлось извиниться, а РФС – комментировать ситуацию, и он извинился за свою шутку. Завелась даже организация FARE (Футбол против расизма в Европе). Но РФС наказывать в итоге Тарасова не стал.

Но ладно Тарасов. Отметился неудачной шуткой даже великий Джанлуиджи Буффон, который раздавал автографы после матча Кубка Италии «Ювентуса» с «Миланом», а увидев фаната азиатской внешности, сказал: «Я слежу за тобой, корона… ты из Уханя?». Буффон рассмеялся и потрепал болельщика по голове, приободрив. Но шутка оказалась в Сети, и пользователи, конечно, осудили итальянца, который, кстати, извинился тоже, но заметив, что сделал бы так еще раз, поскольку просто шутил, разряжал обстановку и налаживал коммуникацию с фанатами.

Извиняться пришлось и полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли, который в соцсетях опубликовал видео, где снят азиатской внешности человек, а англичанин шутит про коронавирус. Впрочем, Алли быстро сориентировался, видео удалил и извинился. Всякие необычные происшествия и потрясения создают нервозную обстановку и заставляют принимать не всегда верные решения. Важнее, чтобы пресловутый коронавирус все же перестал вытеснять все из информационного пространства и жизненного.