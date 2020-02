Будем знакомы! Фанат «Челси» в составе «Баварии»

1582651810

сегодня, 20:30

«Соккер.ру» знакомится с самым малоизвестным игроком стартового состава «Баварии» - 19-летним канадцем Альфонсо Дэвисом.

Как Альфонсо попал в основу «Баварии»?

Кто мог себе представить в начале сезона, что Альфонсо Дэвис станет основным левым защитником «Баварии»? Подчеркнуть следует каждое слово. Во-первых, просто взгляните на «парк» крайних защитников мюнхенцев: тут и замечательный Алаба, и чемпионы мира Эрнандес с Паваром, и Киммих, которого при желании можно поставить на правый фланг, а универсального Павара перевести налево, если вдруг захворает соотечественник Люка или понадобится подмена Давиду Австрийскому.

После трансферов прошлого читался следующий состав обороны справа налево: Павар, Зюле, Эрнандес, Алаба. Но Люка притащил с собой из «Атлетико» проблемы, которые продолжили его преследовать в последний год, а Зюле порвал «кресты». Это привело к возвращению в стартовый состав Жерома Боатенга и смещению в центр обороны Давида Алабы, но в таком случае оставался сиротой левый фланг. Где к судьбоносному для нашего героя матчу против «Униона» в 9-м туре успели сыграть Алаба, Эрнандес и Павар.

Дэвис стал четвертым левым защитником «Баварии» в сезоне, он дебютировал в этой роли 26 октября в домашней игре с «Унионом», уже в следующей игре грянуло поражение 1:5 от «Айнтрахта» (Альфонсо отметился результативным пасом) и отставка Нико Ковача. На положении Дэвиса смена тренера никак не сказалась: вот уже четыре месяца канадец безвылазно в основе «Баварии», он сыграл 20 матчей подряд — все, кроме одного, где был заменен за 10 минут до конца, от звонка до звонка, выполнил 6 результативных передач.

А знаете, почему еще было трудно представить такой прорыв Альфонсо? Потому что он вообще-то ни разу не левый защитник. Год назад канадец переходил в «Баварию» из «Ванкувер Уайткэпс» как вингер, он стал рекордной продажей для всея МЛС (15 млн долларов, сумма может возрасти до 22), по ту сторону океана Дэвиса сравнивали исключительно с форвардами. Вот, к примеру, прямая речь Крейга Далримпла, тренера Дэвиса в «Ванкувере»:

Каждый мальчишка сейчас мечтает быть похожим на Месси, но Месси уникален. Но и Альфонсо — уникальный. Он может стать наполовину Месси, наполовину Роналду, хотя на мой взгляд он больше похож на Килиана Мбаппе из-за силы и скорости. Мне еще на ум приходит молодой Тьерри Анри — вижу у Альфонсо те же повадки и грацию. Посмотрим, как он будет прогрессировать в течение следующих лет.

Линия развития талантливого канадца изогнулась удивительным образом и завела его в оборону. Удивлен ли этому прежний тренер Дэвиса, и кому в «Баварии» пришла такая идея? Впервые Альфонсо занял позицию, которая становится для него родной еще прошлой весной. Тогда Дэвис выходил на замену, подменяя обычно игроков группы атаки — Комана, Хамеса, Гнабри, но в матче с «Майнцем» при счете 5:0 Ковач поменял Алабу на Дэвиса, и Альфонсо забил дебютный гол за «Баварию» формально с позиции левого защитника, хотя действовал как заправский форвард.

«С детства за „Челси“»

Конечно, трудно ожидать от Альфонсо Дэвиса накануне матча с «Челси» признания в чувствах к «синим», но канадец тем не менее опосредованно выразил свое отношение к противнику «Баварии» по Лиге чемпионов:

Мой папа всегда был большим поклонником «Челси». Когда я рос, мы не пропускали ни одной игры «синих». Он очень страстно болеет за «Челси» по сей день, для меня это осталось в детстве, но могу сказать, что я стал большим фанатом Дидье Дрогба.

Родился в Гане, играет за Канаду

Альфонсо Дэвис появился на свет в лагере для беженцев Будубурам на территории Ганы в 2000 году, а его родители родом из Либерии, где президентом сейчас обладатель «Золотого мяча» Джордж Веа. На стыке веков в Либерии было неспокойно, шла гражданская война, и многие семьи уезжали в поисках лучшей жизни. Семья Дэвисов дождалась прекрасной возможности.

Когда Альфонсо было 5 лет, они переехали в Канаду, сначала обосновались в Виндзоре, позже — в Эдмонтоне, где футболист «Баварии» и пошел в футбольную секцию. В 15 лет Дэвис получил канадское гражданство и стал вызываться в юношеские сборные, а в 2017-м дебютировал за главную команду «кленовых листьев», став самым молодым футболистом в истории сборной Канады, за которую он сыграл 17 матчей и забил 5 голов в свои 19 лет.

Талантливый человек талантлив во всем

Если у Дэвиса вдруг не получится в футболе, парень наверняка не затеряется в шоу-бизнесе. Вот Альфонсо поет песню Уитни Хьюстон «I will always love you» на ужине «Баварии»:

А вот видео из популярного аккаунта Дэвиса в TikTok. Альфонсо разыграл сценку и спел «I Want It That Way» группы «Backstreet Boys».

Весьма талантливо, нужно сказать. Впрочем, чего еще ожидать от парня, который вот так сходу переквалифицировался из нападающего в левого защитника?