6 матчей 26-го тура Серии А пройдут без зрителей, включая дерби Италии

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сегодня, 11:13

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора подтвердил, что матчи 26-го тура Серии А, сыгранные на территориях, пораженных коронавирусом, будут проходить без зрителей.

Всего за закрытыми дверями будут сыграны шесть матчей: