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6 матчей 26-го тура Серии А пройдут без зрителей, включая дерби Италии

сегодня, 11:13

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора подтвердил, что матчи 26-го тура Серии А, сыгранные на территориях, пораженных коронавирусом, будут проходить без зрителей.

Всего за закрытыми дверями будут сыграны шесть матчей:

«Милан» - «Дженоа» (воскресенье);
«Парма» - СПАЛ (воскресенье);
«Сассуоло» - «Брешиа» (воскресенье);
«Ювентус» - «Интер» (воскресенье);
«Сампдория» - «Верона» (понедельник).

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Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Groove000
сегодня в 12:42
80к заразилось, и уже 30к выздоровело. Сомневаюсь, что у Китая нет вакцины
Знаешь английский немного, сможешь вот это заявление главы ВОЗ перевести?

The first vaccine targeting China’s coronavirus could be available in 18 months, “so we have to do everything today using available weapons”, World Health Organization chief Tedros Adhanom Ghebreyesus said in Geneva on Tuesday.
Groove000
Groove000 ответил Тень Аналитика
сегодня в 12:31
Ты очень далек от темы. Выигрыши фармацевтических компаний здесь небольшие, коронавирусом заболели 80 тыс человек, и, может быть, заболеют еще 100-200 тыс, а гриппом каждый год болеет 80 миллионов и 50 миллионов инфицированы ВИЧ, например. Потери мировой экономики при этом несравнимо большие. Кроме этого, просто факты - большая вирулентность, большая смертность - 3.3% на сегодняшний момент, 200 случаев повторного заражения уже. А ведь само заболевание появилось только в декабре прошлого года. Да и вакцины никакой нет и не будет разработано в ближайшие полгода точно, не нужно читать Мейлру перед завтраком, как говорил классик. Просто эпидемии время от времени - это норма, когда новые штаммы вирусов случайно попадают от животных к людям, с ними бывает сложно бороться. Я могу напомнить, что от вируса имуннодефицита человека найти вакцину не могут уже 40 лет.
80к заразилось, и уже 30к выздоровело. Сомневаюсь, что у Китая нет вакцины
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Союзник противников
сегодня в 11:52
Сейчас все болезни(социальные и физиологические) будут списывать на коронавирус.Афера века,очередная. Это же надо :В 37 странах мира -30 случаев заболеваний(кроме Китая)!Уже сегодня объявили,что лекарство есть,и его можно даже в профилактических целях принимать! Ясно,что все ломанутся в аптеки,а стоимость его будет не рядовая.Впрочем,и на дешёвых масках хорошо заработали.
Ты очень далек от темы.

Выигрыши фармацевтических компаний здесь небольшие, коронавирусом заболели 80 тыс человек, и, может быть, заболеют еще 100-200 тыс, а гриппом каждый год болеет 80 миллионов и 50 миллионов инфицированы ВИЧ, например.

Потери мировой экономики при этом несравнимо большие.

Кроме этого, просто факты - большая вирулентность, большая смертность - 3.3% на сегодняшний момент, 200 случаев повторного заражения уже. А ведь само заболевание появилось только в декабре прошлого года.

Да и вакцины никакой нет и не будет разработано в ближайшие полгода точно, не нужно читать Мейлру перед завтраком, как говорил классик.

Просто эпидемии время от времени - это норма, когда новые штаммы вирусов случайно попадают от животных к людям, с ними бывает сложно бороться.

Я могу напомнить, что от вируса имуннодефицита человека найти вакцину не могут уже 40 лет.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:35
Безопасность прежде всего
Дон Диего
Дон Диего
сегодня в 11:32
Тёмные дела будут Ирратти с Довери мутить. Интеру только победы на классе.
particular
particular
сегодня в 11:30
Пожалуй, для пУщего эффекта, необходимо запретить контактную борьбу, плевки, рукопожатия перед матчем, а мяч протирать спиртом после каждого стандарта..:))
Groove000
Groove000 ответил Союзник противников
сегодня в 11:28
Сейчас все болезни(социальные и физиологические) будут списывать на коронавирус.Афера века,очередная. Это же надо :В 37 странах мира -30 случаев заболеваний(кроме Китая)!Уже сегодня объявили,что лекарство есть,и его можно даже в профилактических целях принимать! Ясно,что все ломанутся в аптеки,а стоимость его будет не рядовая.Впрочем,и на дешёвых масках хорошо заработали.
Я вот то же самое написал вчера, но меня один юзер обвинил в "бедах с башкой"))
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 11:28
Ну это вообще печалька... Один из ключевых матчей чемпионата будет сыгран в атмосфере предсезонного товарняка. Болельщики обеих сторон к таким баталиям готовятся как следует, по ходу игры создают необходимый антураж и заводят футболистов. А теперь зрители будут слушать истошные крики тренеров и игроков)
Может, хоть действо получится на славу? У нас вон несколько лет назад Спартак и Зенит сыграли огненный матч без болельщиков на стадионе.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:27
Сейчас все болезни(социальные и физиологические) будут списывать на коронавирус.Афера века,очередная. Это же надо :В 37 странах мира -30 случаев заболеваний(кроме Китая)!Уже сегодня объявили,что лекарство есть,и его можно даже в профилактических целях принимать! Ясно,что все ломанутся в аптеки,а стоимость его будет не рядовая.Впрочем,и на дешёвых масках хорошо заработали.
Groove000
Groove000
сегодня в 11:17
Жаль. Трансляция хоть будет?
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