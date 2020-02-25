6 матчей 26-го тура Серии А пройдут без зрителей, включая дерби Италии

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора подтвердил, что матчи 26-го тура Серии А, сыгранные на территориях, пораженных коронавирусом, будут проходить без зрителей.
Всего за закрытыми дверями будут сыграны шесть матчей:
«Милан» - «Дженоа» (воскресенье);
«Парма» - СПАЛ (воскресенье);
«Сассуоло» - «Брешиа» (воскресенье);
«Ювентус» - «Интер» (воскресенье);
«Сампдория» - «Верона» (понедельник).
The first vaccine targeting China’s coronavirus could be available in 18 months, “so we have to do everything today using available weapons”, World Health Organization chief Tedros Adhanom Ghebreyesus said in Geneva on Tuesday.
The first vaccine targeting China’s coronavirus could be available in 18 months, “so we have to do everything today using available weapons”, World Health Organization chief Tedros Adhanom Ghebreyesus said in Geneva on Tuesday.
Выигрыши фармацевтических компаний здесь небольшие, коронавирусом заболели 80 тыс человек, и, может быть, заболеют еще 100-200 тыс, а гриппом каждый год болеет 80 миллионов и 50 миллионов инфицированы ВИЧ, например.
Потери мировой экономики при этом несравнимо большие.
Кроме этого, просто факты - большая вирулентность, большая смертность - 3.3% на сегодняшний момент, 200 случаев повторного заражения уже. А ведь само заболевание появилось только в декабре прошлого года.
Да и вакцины никакой нет и не будет разработано в ближайшие полгода точно, не нужно читать Мейлру перед завтраком, как говорил классик.
Просто эпидемии время от времени - это норма, когда новые штаммы вирусов случайно попадают от животных к людям, с ними бывает сложно бороться.
Я могу напомнить, что от вируса имуннодефицита человека найти вакцину не могут уже 40 лет.
Выигрыши фармацевтических компаний здесь небольшие, коронавирусом заболели 80 тыс человек, и, может быть, заболеют еще 100-200 тыс, а гриппом каждый год болеет 80 миллионов и 50 миллионов инфицированы ВИЧ, например.
Потери мировой экономики при этом несравнимо большие.
Кроме этого, просто факты - большая вирулентность, большая смертность - 3.3% на сегодняшний момент, 200 случаев повторного заражения уже. А ведь само заболевание появилось только в декабре прошлого года.
Да и вакцины никакой нет и не будет разработано в ближайшие полгода точно, не нужно читать Мейлру перед завтраком, как говорил классик.
Просто эпидемии время от времени - это норма, когда новые штаммы вирусов случайно попадают от животных к людям, с ними бывает сложно бороться.
Я могу напомнить, что от вируса имуннодефицита человека найти вакцину не могут уже 40 лет.
Может, хоть действо получится на славу? У нас вон несколько лет назад Спартак и Зенит сыграли огненный матч без болельщиков на стадионе.
Может, хоть действо получится на славу? У нас вон несколько лет назад Спартак и Зенит сыграли огненный матч без болельщиков на стадионе.