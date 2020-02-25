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УЕФА может отменить Евро-2020 из-за коронавируса

сегодня, 18:29

УЕФА может отменить все турниры под эгидой организации, если коронавирус будет распространяться по Европе. Под угрозой также находится и Евро-2020. Об этом рассказал вице-президент УЕФА Мишель Ува.

Мы смотрим, как будет развиваться ситуация. Футбол должен подстраиваться под такие обстоятельства. Мы стараемся не останавливать соревнования. Если ситуация ухудшится, то у нас не будет другого выбора.

Ранее сообщалось, что болельщики подали 18 тысяч заявок на получение Fan ID.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Зенит С-ПБ
сегодня в 20:13
Город живет газом
Faustello
Faustello
сегодня в 20:03
Ну таракан фартовый вообще, на ЧМ нас не пустят, а ЧЕ отменят!!! Да ему надо в казино ночевать
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
сегодня в 20:03
Надо запасаться картохой.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
сегодня в 20:02
С ума все по сходили с этим гриппом, отменяй не отменяй это не поможет в решении проблемы
мангo
мангo
сегодня в 19:51
людям сейчас не до футбола
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:51
Это серьезно!!!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 19:41
Однако!
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
сегодня в 19:22
Туринские новости)))
Tuttosport
Dima salev
Dima salev
сегодня в 19:20
И тут Китай рулит
Red blu
Red blu
сегодня в 19:18
Началось в деревне утро.
ДСА
ДСА
сегодня в 19:15
Просто пугают.
kastites
kastites
сегодня в 19:13
К этому все идет
МапС
МапС ответил ildar_3871
сегодня в 19:12
Господа не чихайте на монитор , еще заразите !
В Китае выражение "да чхать на тебя" прировняли к покушению на убийство.
112910415
112910415
сегодня в 19:12
дело-то не шуточное
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 19:10
Россию отстранили на четыре года от всех соревнований.Срок идёт,соревнования стоят.Закончится дисквалификация-закончится коронавирус.
Зенит С-ПБ
Зенит С-ПБ
сегодня в 19:09
плохо если отменят! В Санкт Петербурге должны пройти 4 матча. Город живет этим!
VIPded
VIPded
сегодня в 18:59
Опять Россия будет виновата... Наши ж не просто так евровесну дружно просаботировали...)))
3ton
3ton
сегодня в 18:59
Пора соккер закрывать .Мало ли что ...
ildar_3871
ildar_3871 ответил h8you
сегодня в 18:58
так они и появятся в лучшем случае через месяцев 6,это если в экстренном варианте разрешат
Китайцы так и говорят , через 8 мес. до нас дойдет через пару лет , , пока документы оформят ....
h8you
h8you ответил ildar_3871
сегодня в 18:56
Китай объявил, что нашел вакцину против коронавируса, отметив, что все применяемые против COVID-19 китайские препараты эффективны интересно сколько будет стоить эта таблетка в России 1 млн , 2 ?
так они и появятся в лучшем случае через месяцев 6,это если в экстренном варианте разрешат
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 18:56
Господа не чихайте на монитор , еще заразите !
h8you
h8you
сегодня в 18:55
реально все серьезно
LOpp
LOpp
сегодня в 18:54
Господя, щас вакцину придумают и через 2-3 месяца про этот коровий вирус никто и не вспомнит
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 18:49
Ну китайцы...
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 18:48
Китай объявил, что нашел вакцину против коронавируса, отметив, что все применяемые против COVID-19 китайские препараты эффективны


интересно сколько будет стоить эта таблетка в России 1 млн , 2 ?
Nety-net
Nety-net
сегодня в 18:47
Лучше если отменят. Что то ситуация не очень такая.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 18:45
Пусть играют в защитных костюмах)))
h8you
h8you
сегодня в 18:45
Степа хахахаха
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 18:42
Чемпионат России скоро отменят !
ildar_3871
ildar_3871 ответил Vasya Oblomov
сегодня в 18:40
Перенести в Питер.
Думаешь в Питере вируса меньше ?
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