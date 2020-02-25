УЕФА может отменить Евро-2020 из-за коронавируса

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сегодня, 18:29

УЕФА может отменить все турниры под эгидой организации, если коронавирус будет распространяться по Европе. Под угрозой также находится и Евро-2020. Об этом рассказал вице-президент УЕФА Мишель Ува.

Мы смотрим, как будет развиваться ситуация. Футбол должен подстраиваться под такие обстоятельства. Мы стараемся не останавливать соревнования. Если ситуация ухудшится, то у нас не будет другого выбора.

Ранее сообщалось, что болельщики подали 18 тысяч заявок на получение Fan ID.