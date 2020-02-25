«Ювентус» отказал болельщикам в возврате денег за билеты

По информации итальянских СМИ, руководство «Ювентуса» отказалось возвращать болельщикам деньги за билеты на матч против «Интера». Напомним, центральный матч тура решили провести без участия болельщиков из-за эпидемии коронавируса.
Уже известно, что выручка от продажи билетов на эту встречу составила свыше 3 млн евро. Помимо этого сообщается, что «Милан», который также примет матч против «Дженоа» на стадионе без зрителей, уже приступил к возврату денег за билеты.
кто,кому что должен?
кто,кому что должен?
нужно было просто перенести этот ключевой матч,вот и все
нужно было просто перенести этот ключевой матч,вот и все
Вероятно это какая-то ошибка.
Сумму ставки вижу, а выбранный исход и кэф - почему-то нет.
Будем разбираться, в чём проблема.
Вероятно это какая-то ошибка.
Сумму ставки вижу, а выбранный исход и кэф - почему-то нет.
Будем разбираться, в чём проблема.