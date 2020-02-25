«Ювентус» отказал болельщикам в возврате денег за билеты

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сегодня, 14:27

По информации итальянских СМИ , руководство «Ювентуса» отказалось возвращать болельщикам деньги за билеты на матч против «Интера». Напомним, центральный матч тура решили провести без участия болельщиков из-за эпидемии коронавируса.

Уже известно, что выручка от продажи билетов на эту встречу составила свыше 3 млн евро. Помимо этого сообщается, что «Милан», который также примет матч против «Дженоа» на стадионе без зрителей, уже приступил к возврату денег за билеты.