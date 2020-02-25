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«Ювентус» отказал болельщикам в возврате денег за билеты

сегодня, 14:27

По информации итальянских СМИ, руководство «Ювентуса» отказалось возвращать болельщикам деньги за билеты на матч против «Интера». Напомним, центральный матч тура решили провести без участия болельщиков из-за эпидемии коронавируса.

Уже известно, что выручка от продажи билетов на эту встречу составила свыше 3 млн евро. Помимо этого сообщается, что «Милан», который также примет матч против «Дженоа» на стадионе без зрителей, уже приступил к возврату денег за билеты.

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Все комментарии
Я И Блан
Я И Блан ответил h8you
сегодня в 15:35
таких людей единицы,в основном люди приезжают за день до матча
И на самолёт, если летишь с целью только матч посмотреть, билет у того же аэрофлота будешь брать без возврата, т.к. нет смысла переплачивать за багаж и т.д.
Sana Sotyy
Sana Sotyy
сегодня в 15:33
Это не хорошо .
Я И Блан
Я И Блан ответил h8you
сегодня в 15:33
таких людей единицы,в основном люди приезжают за день до матча
А билет то в любом случае заранее будешь брать. Думаешь в день матча на такую игру можно будет достать билет?
abramjan
abramjan ответил h8you
сегодня в 15:32
ты за неделю до матча приезжаешь?да ладно
за месяц он 8!!!! игр посмотрел...наверное играли для него специально по две в неделю)))...товарищ прапорщик что то попутал их ребята приезжают только на пару часов(шпиль глянуть у церкви) и сразу обратно)))
Maximiliano_777
Maximiliano_777
сегодня в 15:31
Ювентус такой ювентус... Вот Милан уже начал возвращать деньги, говорят. Они уважают своих болел. А ювентус... Стыдно, товарищи. Очень некрасиво.
DXTK
DXTK
сегодня в 15:29
если Юве опять не выиграет ЛЧ, или обделается в финале, у них будет реальная отмаза Корновирус.
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 15:29
Туринские жлобы, да. А что вы от главной итальянской мафии хотели? Вот оно, лицо Турина.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил h8you
сегодня в 15:28
Ухань источник вируса,конечно там не работает транспорт.В Италии же пытаются предотвратить вспышку пока малой кровью.Неужели это разжёвывать Вам нужно??!
h8you
h8you ответил Я И Блан
сегодня в 15:27
Я месяц в Италии находился, 8 игр Серии А посмотрел и слава Богу, ни одна игра не была перенесена. Билеты на матчи, которые можно было купить на сайте, я брал заблаговременно, пока были хорошие места. Примерно за месяц, а то и за 2 месяца до игры я покупал билеты. На тот же матч Рома - Юве, который состоялся 12 января, я билет покупал ещё в конце ноября.
таких людей единицы,в основном люди приезжают за день до матча
Я И Блан
Я И Блан ответил h8you
сегодня в 15:25
ты за неделю до матча приезжаешь?да ладно
Я месяц в Италии находился, 8 игр Серии А посмотрел и слава Богу, ни одна игра не была перенесена. Билеты на матчи, которые можно было купить на сайте, я брал заблаговременно, пока были хорошие места. Примерно за месяц, а то и за 2 месяца до игры я покупал билеты. На тот же матч Рома - Юве, который состоялся 12 января, я билет покупал ещё в конце ноября.
Шатаут
Шатаут
сегодня в 15:24
Какие болельщики.... Зарплату дрыг-ноге надо платить... А то нырять перестанет...
abramjan
abramjan
сегодня в 15:23
иш как ватаны обеспокоились судьбой итальянских болельщиков...а как им пенсионный возраст подняли так все как один заголосили ..одобряем!!!!
h8you
h8you ответил Евгений Макрушин
сегодня в 15:23
У Вас как с логикой,нет проблем???!Если закрыть общественный транспорт это парализует все сферы жизни города...Это не идёт не в какое сравнение с матчем без болельщиков,пусть и очень важном матче.Почему не перенести???Не знаю,в ФФИ тоже не глупее Вас наверное люди сидят...А в чем проблема вернуть людям деньги,если они не на стадионе???По моему это справедливо...
параллизует?а то,что школы,торговые центры и тд закрывают это норма?если вы серьезно боретесь и принимаете меры,то закрывать нужно больше.И да,почему в Ухане тогда не работает общественный транспорт,а ведь там населения под 12 млн
h8you
h8you ответил Я И Блан
сегодня в 15:19
Ну и как бы ты себя чувствовал, приехав в Италию ради этого матча, ещё и приобретя дорогой билет на центральную трибуну??? Уж явно ты бы это сейчас не писал и не защищал свой клуб.
ты за неделю до матча приезжаешь?да ладно
Я И Блан
Я И Блан ответил h8you
сегодня в 15:13
Ювентус», как и остальные клубы Серии А, не будет возвращать деньги за приобретённые билеты, если трибуны действительно будут закрыты, поскольку в соглашении при приобретении билетов имеется пункт о форс-мажоре. Отметим, что во время предыдущего «Дерби Италии» на «Альянц Стэдиум» «Ювентус» реализовал билеты на более чем 3 млн евро. кто,кому что должен?
Ну и как бы ты себя чувствовал, приехав в Италию ради этого матча, ещё и приобретя дорогой билет на центральную трибуну??? Уж явно ты бы это сейчас не писал и не защищал свой клуб.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил h8you
сегодня в 15:13
У Вас как с логикой,нет проблем???!Если закрыть общественный транспорт это парализует все сферы жизни города...Это не идёт не в какое сравнение с матчем без болельщиков,пусть и очень важном матче.Почему не перенести???Не знаю,в ФФИ тоже не глупее Вас наверное люди сидят...А в чем проблема вернуть людям деньги,если они не на стадионе???По моему это справедливо...
Я И Блан
Я И Блан ответил h8you
сегодня в 15:11
Ювентус стал заложником ситуации,нужно было просто перенести матч и все
Некуда переносить. Клуб обязан возвратить деньги людям оставшимся без зрелища. За что они заплатили Юве, что бы посмотреть матч по телику???
h8you
h8you ответил Я И Блан
сегодня в 15:11
Что за бред, возвращать деньги должен клуб. С удовольствием бы посмотрел на тебя в этой ситуации, если бы ты приехал в Италию ради этого матча и такой облом. И при этом деньги бы не вернули.
Ювентус», как и остальные клубы Серии А, не будет возвращать деньги за приобретённые билеты, если трибуны действительно будут закрыты, поскольку в соглашении при приобретении билетов имеется пункт о форс-мажоре. Отметим, что во время предыдущего «Дерби Италии» на «Альянц Стэдиум» «Ювентус» реализовал билеты на более чем 3 млн евро.
кто,кому что должен?
h8you
h8you ответил Я И Блан
сегодня в 15:10
Что за бред, возвращать деньги должен клуб. С удовольствием бы посмотрел на тебя в этой ситуации, если бы ты приехал в Италию ради этого матча и такой облом. И при этом деньги бы не вернули.
Ювентус стал заложником ситуации,нужно было просто перенести матч и все
Я И Блан
Я И Блан ответил h8you
сегодня в 15:09
пусть у ФФИ требуют,причем тут Ювентус
Что за бред, возвращать деньги должен клуб. С удовольствием бы посмотрел на тебя в этой ситуации, если бы ты приехал в Италию ради этого матча и такой облом. И при этом деньги бы не вернули.
Саня Локомотив
Саня Локомотив
сегодня в 15:08
Некрасиво,очень некрасиво...
h8you
h8you ответил Евгений Макрушин
сегодня в 15:08
И.е. Вы не поддерживаете решение играть без болельщиков???Нужно было ничего не менять и подвергнуть людей опасности???От оплаты болельщиками билетов на этот матч кто получил деньги?
подвергать опасности?давайте тогда общественный транспорт закроем и тд
нужно было просто перенести этот ключевой матч,вот и все
Я И Блан
Я И Блан
сегодня в 15:05
Слава Богу, я успел в Италию съездить до коронавируса.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил h8you
сегодня в 15:04
И.е. Вы не поддерживаете решение играть без болельщиков???Нужно было ничего не менять и подвергнуть людей опасности???От оплаты болельщиками билетов на этот матч кто получил деньги?
cielo notturno
cielo notturno ответил Шишанутый
сегодня в 14:58
Нужно было раньше думать, за кого болеют. А теперь пусть подталкивают, а то Роналду обидется.
cielo notturno
cielo notturno
сегодня в 14:57
Надо же голубому зарплату платить. Вот и не хотят возвращать.
alexgurzan
alexgurzan ответил drug01
сегодня в 14:53
Добрый день! Почему игрок "Дрессировщик хряпов" группы К.Бескова сделал 23 февраля 2020 г. ставку на матч ПСЖ-Бордо, а результата до сих пор нет !!!!!!
Добрый день.
Вероятно это какая-то ошибка.
Сумму ставки вижу, а выбранный исход и кэф - почему-то нет.
Будем разбираться, в чём проблема.
drug01
drug01
сегодня в 14:52
Странное решение!!!!
Ptaha91
Ptaha91
сегодня в 14:52
наверное боятся , что и их отчислят из ЛЧ на пару сезонов, вот и собиряют с людей дань , хоть какой то доход
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 14:51
Не красиво. По хорошему надо вернуть деньги. Болелщики то чем виноваты??
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