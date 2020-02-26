«Арсенал» - «Олимпиакос»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:17

Представляем прогноз и обзор предложений БК Pinnacle на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором сыграют «Арсенал» и «Олимпиакос».

«Арсенал»

«Канониры» добились минимальной победы в Греции и существенно повысили свои шансы пройти в следующий тур Лиги Европы. В составе «Арсенала» голом отметился Александр Ляказетт, который набрал оптимальные кондиции после реабилитации от травмы.

На выходных подопечные Микеля Артеты провели непростой матч в АПЛ . С боями «Арсенул» удалось обыграть дома «Эвертон» со счетом 3:2. Эта виктория стала третьей кряду для «Пушкарей» во всех турнирах.

«Олимпиакос»

До первой встречи в Греции шансы «Олимпиакоса» в этой паре рассматривались аналитиками весьма высоко. Но неудачный результат в домашнем поединке отвел «Красно-белым» статус явного аутсайдера данного противостояния.

После минимального поражения от «Арсенала», подопечные Педро Мартинша встречались в греческой Суперлиге с прямым конкурентом в лице ПАОК . Автогол в ворота соперника позволил «Олимпиакосу» вернуться домой с тремя очками в кармане.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» - 1.534

Ничья – 4.310

Победит «Олимпиакос» - 6.050

Статистика

«Арсенал» выиграл 3 из 4 домашних матча против «Олимпиакоса»

«Олимпиакос» пропускал минимум 2 гола в 4 гостевых поединках против «Арсенала».

«Канониры» выиграли 4 из 5 предыдущих домашних матчей – 1 ничья.

Прогноз

Стоит признать, что Микель Артета сумел вывести «Арсенал» из кризиса, что подтверждают не только последние результаты, но и уверенная игра команды, особенно в атаке.

В Лондоне «Канониры» не могут позволить себе вольностей, поскольку минимальная победа в Греции не дает им существенного преимущества. В первом поединке «Олимпиакос» крайне блекло выглядел в атаке, поэтому вряд ли греки смогут претендовать на положительный исход в Англии. Букмекерская контора Pinnacle предлагает за ставку Ф1(-1) коэффициент 1.925.