Букмекер Betcity заранее рассчитал пари на чемпионства Ливерпуля и ПСЖ

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вчера, 16:58

Букмекерская компания Betcity предлагает своим клиентам долгосрочные пари на победителей сезона. Обычно такие ставки рассчитываются после фактического завоевания клубом титула, но в этом году букмекер, оценив ситуацию в двух топовых европейских лигах, пошел на беспрецедентный шаг. Все клиенты Betcity, поставившие на чемпионства “Ливерпуля” и ПСЖ , получили свои выигрыши уже 27 февраля!

До финиша Лиги 1 осталось 12 туров, английской Премьер-Лиги - 11, но сбросить лидеров турнирной таблицы с вершины едва ли кому-то удастся. Отрыв ПСЖ на сегодня составляет 13 очков, а “Ливерпуль” опережает “Манчестер Сити” на все 22! Парижане изначально считались главным претендентом на победу в чемпионате, всё-таки на счету клуба 6 титулов в последних 7 розыгрышах. А вот предсказать успех мерсисайдцев было несколько сложней - перед стартом гонки фаворитом был “Манчестер Сити”. Нет ничего удивительного в том, что самый большой выигрыш на сегодня забрал счастливчик, загрузивший на “Ливерпуль” 100 000 рублей.