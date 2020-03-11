«Реал» — «Эйбар»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:28

В стартовом поединке 28-го тура испанской Ла Лиги «Реал» сыграет в Мадриде против «Эйбара». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на предстоящий матч.

«Реал»

Команда Зинедина Зидана продолжает демонстрировать заметную нестабильность. Две недели назад «Сливочные» по всем статьям обыграли в Мадриде «Барселону» (2:0), вернув себе статус единоличного лидера чемпионата Испании.

Но продержался «Королевский клуб» на вершине турнирной таблице ровно семь дней. В прошлом туре Ла Лиги «Реал» уступил в гостях «Бетису» (1:2), чем охотно воспользовался прямой конкурент из Каталонии, вернувший себе статус первой команды.

«Эйбар»

«Оружейники» на финише текущего сезона оказались в непростой ситуации. После 27 сыгранных туров «Эйбар» набрал 27 очков и занимает 16 строчку в рейтинге, а гандикап перед зоной вылета составляет всего два зачетных пункта.

В последних двух турах «Эйбар» совсем не набирал очков. Сначала «Оружейники» уступили дома «Мальорке» (1:2), а затем в присутствии своих болельщиков проиграли «Реал Сосьедаду» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» — 1.251

Ничья – 6.400

Победит «Эйбар» — 12.630

Статистика

«Реал» еще не проигрывал в Мадриде в текущем сезоне Ла Лиги – 9 побед и 4 ничьи.

В активе «Эйбара» только 1 победа в 13 гостевых поединках проходящего чемпионата Испании – 5 ничьих и 7 поражений.

«Реал» выиграл 6 из 6 домашних матчей против «Эйбара» — 1 ничья.

Прогноз

После провального матча в прошлом туре «Реал» больше не может позволить себе потери очков, тем более, во встрече с посредственным соперникам на домашнем стадионе. Увеличение отставания от «Барселоны» может поставить крест на чемпионских амбициях «Сливочных».

«Эйбар» в текущем сезоне если и показывает содержательный футбол, то делает это на своей арене. В гостях же «Оружейники» крупно проиграли всем лидерам чемпионата. Предлагаем ставку на Ф1(-1,5), за которую БК Pinnacle дает выгодный коэффициент 1.740.