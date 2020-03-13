ПСЖ – «Ницца»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1584079235

сегодня, 09:00

В 29 туре французской Лиги 1 ПСЖ на стадионе «Парк-де-Пренс» примет «Ниццу». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на предстоящий поединок.

ПСЖ

В минувший вторник парижский гранд взял необходимую победу над дортмундской «Боруссией» и пробился в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Голы Неймара и Хуана Берната обеспечили необходимый счет для команды Томаса Тухеля (2:0).

В Лиге 1 действующий чемпион уверенно мчит на встречу очередному титулы, имея преимущество над вторым «Марселем» в виде 12 очков. В последнем матче парижане разгромили на своем поле «Дижон» (4:0).

«Ницца»

«Орлы» набрали восемь очков в четырех последних матчах Лиги 1 и закрепились на шестой позиции в рейтинге. «Ницца» отстает от первой четверки на восемь очков и еще тешит себя надеждами зацепиться за зону еврокубков.

Команда Патрика Виейра в последнем матче чемпионата Франции разобралась на своем поле с «Монако» (2:1). Перед этим «Орлята» делили очки с «Бордо» (1:1) и «Брестом» (2:2), а также обыграли в гостях «Тулузу» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит ПСЖ – 1.134

– 1.134 Ничья – 9.390

Победит «Ницца» — 16.820

Статистика

ПСЖ выиграл 4 последних домашних матча в чемпионате Франции.

выиграл 4 последних домашних матча в чемпионате Франции. Ницца не проигрывала в 5 последних гостевых поединках Лиги 1 – 4 ничьи и 1 победа.

В 4 из 5 предыдущих очных встречах команд проходила ставка на ТМ(3,5)

Прогноз

Предстоящий матч в Париже пройдет при пустых трибунах. К тому же, ПСЖ подойдет к поединку не в лучших физических кондициях. Команда Томаса Тухеля оставила много сил в противостоянии с «Боруссией». Возможно, тренерский штаб лидера Лиги 1 применит существенную ротацию, ввиду того, что команда уверенно лидирует в турнирной таблице.

Полагаем, что голевой феерии в этой встрече ждать не стоит. В БК Pinnacle ставку на ТМ(4,5) можно разместить по выгодному коэффициенту 1.700.