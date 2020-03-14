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«Арсенал» Тула – «Рубин»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 09:46

Тульский «Арсенал» в 22-м туре РПЛ на своем стадионе примет казанский «Рубин». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Арсенал» Тула

В прошлом туре РПЛ «Канониры» прервали победную серию, которая насчитывала три поединку кряду. В гостевом матче против «Оренбург» клуб из Тулы уступил с «сухим» счетом 0:2, упустив возможность подобраться к первой пятерке в турнирной таблице.

До этого «Арсенал» занес себе в актив победы над «Сочи» (2:1), «Локомотивом» (4:0) и ЦСКА (1:0). Набрав 28 очков, «Канониры» расположились на седьмой позиции в рейтинге.

«Рубин»

Коллектив из Казани оказался в очень непростой ситуации, из которой, был призван помочь выбраться Леонид Слуцкий.  В дебютном поединке опытного тренера «Рубин» разделил в гостях очки с «Тамбовом» (0:0).

В прошлом туре РПЛ «Рубин» провалил домашний матч с «Крыльями Советов», уступив прямому конкуренту с минимальным счетом (0:1). Двадцать набранных очков располагают команду на предпоследнем месте в турнирной таблице. Чтобы выбраться в безопасную зону, команде нужно ликвидировать гандикап в два зачетных пункта от 12 позиции.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Арсенал» — 2.270
  • Ничья – 3.110
  • Победит «Рубин» — 3.600

Статистика

  • В матче первого круга РПЛ «Рубин» с обыграл «Арсенал» (1:0).
  • «Рубин» не проигрывает «Арсеналу» с 2016 года – 3 победы и 3 ничьи.
  • Ставка на ТМ(2,5) сыграла в 7 из 9 очных встречах команд.

Прогноз

Статус фаворита в предстоящем поединке на себе примеряют хозяева. Но «Рубин» сейчас очень нуждается в очках, поэтому гости кинут все силы на то, чтобы увести из Тулы хотя бы один зачетный пункт.

Скорей всего, нас ожидает упорное противостояние, в котором гости сыграют от строгой обороны. Вскрыть несколько эшелонов защиты «Канонирам» будет сложно. Предлагаем сыграть ставку на Х2, за которую БК Pinnacle предлагает выгодный коэффициент 1.72.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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