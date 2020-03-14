«Арсенал» Тула – «Рубин»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Тульский «Арсенал» в 22-м туре РПЛ на своем стадионе примет казанский «Рубин». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.
«Арсенал» Тула
В прошлом туре РПЛ «Канониры» прервали победную серию, которая насчитывала три поединку кряду. В гостевом матче против «Оренбург» клуб из Тулы уступил с «сухим» счетом 0:2, упустив возможность подобраться к первой пятерке в турнирной таблице.
До этого «Арсенал» занес себе в актив победы над «Сочи» (2:1), «Локомотивом» (4:0) и ЦСКА (1:0). Набрав 28 очков, «Канониры» расположились на седьмой позиции в рейтинге.
«Рубин»
Коллектив из Казани оказался в очень непростой ситуации, из которой, был призван помочь выбраться Леонид Слуцкий. В дебютном поединке опытного тренера «Рубин» разделил в гостях очки с «Тамбовом» (0:0).
В прошлом туре РПЛ «Рубин» провалил домашний матч с «Крыльями Советов», уступив прямому конкуренту с минимальным счетом (0:1). Двадцать набранных очков располагают команду на предпоследнем месте в турнирной таблице. Чтобы выбраться в безопасную зону, команде нужно ликвидировать гандикап в два зачетных пункта от 12 позиции.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Арсенал» — 2.270
- Ничья – 3.110
- Победит «Рубин» — 3.600
Статистика
- В матче первого круга РПЛ «Рубин» с обыграл «Арсенал» (1:0).
- «Рубин» не проигрывает «Арсеналу» с 2016 года – 3 победы и 3 ничьи.
- Ставка на ТМ(2,5) сыграла в 7 из 9 очных встречах команд.
Прогноз
Статус фаворита в предстоящем поединке на себе примеряют хозяева. Но «Рубин» сейчас очень нуждается в очках, поэтому гости кинут все силы на то, чтобы увести из Тулы хотя бы один зачетный пункт.
Скорей всего, нас ожидает упорное противостояние, в котором гости сыграют от строгой обороны. Вскрыть несколько эшелонов защиты «Канонирам» будет сложно. Предлагаем сыграть ставку на Х2, за которую БК Pinnacle предлагает выгодный коэффициент 1.72.