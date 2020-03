Артета, Гарай и Ругани. Футболисты, подхватившие коронавирус

«Соккер.ру» желает здоровья всем, кто заразился вирусом. Важно спокойно, но серьезно относиться к проблеме.

Почему так много заболевших футболистов?

Как объяснила бывший врач «Челси» Ева Карнейро, футбольные звезды как утки-наседки, то есть плохо защищены от нападения, в данном случае – различных вирусов.

Сказываются постоянные перелеты (самолеты частные, аэропорты — общие), нередко сниженный иммунитет из-за нагрузок (футболисты всю зиму играют и тренируются при довольно низких температурах).

Добавьте общие бутылки с водой, проживание в двухместных номерах, плохой режим сна, постоянный тесный контракт с десятками людей на стадионах, и получите идеальные условия для заражения различными вирусами.

Какой смысл в запрете жать руки, если после игры меняются потными футболками, а в борьбе друг на друга дышат? Руни прав – пару недель во многих странах проводили эксперимент с футболистами, проверяя, будут ли заражаться? Ответ знаем, ведь есть показательные примеры.

Микель Артета («Арсенал»)

Сложно сказать, заразился тренер «Арсенала» в Греции, где у владельца «Олимпиакоса» Евангелоса Маринакиса нашли коронавирус, поэтому на карантин отправили целую команду, или в Лондоне? В Британии тоже хватает случаев.

Все «канониры» на карантине, но поскольку Артете всего 37 лет, а вирусу для превращения в серьезную пневмонию нужна «почва» — сопутствующие болезни и состояния, то жена тренера передает оперативную информацию: у Артеты были симптомы обычной простуды, но их больше нет.

Сама жена и дети в порядке – тесты негативные, Микель от них изолирован, ждет, когда анализы два дня подряд покажут отсутствие коронавируса. Тогда досидит карантин и вернется домой. Тут смущают только заголовки и манипуляции. Глупо писать, что «из-за Артеты остановили чемпионат Англии».

Розыгрыш остановили, чтобы не рисковать здоровьем возрастных тренеров и персонала клубов. И чтобы молодые футболисты не заразили мать или отца, если им за 55 лет. Тут вопрос не паники, а статистики. Молодые пациенты переживают болезнь в 99.8 % случаев, возрастные и больные – намного реже.

0.2 % — такие случаи, как с молодым испанцем, который болел лейкемией, тренировал детский клуб в 21 год, и организм не выдержал двойную нагрузку. За футболистами «Арсенала» следят, но поскольку у болезни есть инкубационный период, то остается только ждать. Пока сообщений о заражении игроков нет.

Даниэле Ругани («Ювентус»)

Защитник жалуется, что устал смотреть фильмы, рекомендует испанский триллер «Невидимый гость» (не шедевр, но закрученный). С Ругани все в порядке, но в Италии дела обстоят хуже. Огромный процент возрастных пациентов и привычная для итальянцев социальная активность – даже пенсионеры много путешествуют, привели к серьезным показателям смертности.

Если вам за восемьдесят, то пневмония – страшная болезнь. Хорошо, что хотя бы за футболистами внимательно следят – при первых симптомах получили возможность протестировать игрока, Ругани сразу изолировали. В худшем случае пьет жаропонижающие, если температура высокая, если ее уже нет – просто ждет, когда организм победит вирус. Как и у Артеты, состояние стабильное, нет симптомов, ждет, когда выпустят из карантина.

Гарай, Гайя и Мангала («Валенсия»)

«Валенсия» не обвинит в неосторожности гостей из Бергамо, которые принесли в клуб коронавирус, ведь в Испании тоже болеют, а Гарай и Мангала – двое из пяти работников левантийцев с положительным анализом, с «Аталантой» второй матч не играли. Зато играл Гайя, и в этом случае видим пример резкого распространения.

Анализ может быть положительным, но человек останется несколько недель без симптомов. Если его надежно изолировать, то фактически получите домашних арест без последствий. И футболист будет знать, что позже не сможет заразить родных, и за него не будут переживать – переболел, второе заражение крайне маловероятно.

Но почему плохо для врачей, когда болеет именно футболист? Сразу нужно тратить время на обследование, опрос и изоляцию нескольких сотен людей. Когда болеет домосед, то все намного проще – можно лечить его и следить за ближайшими родственниками, а в случае того же «Ювентуса» на карантине 121 человек, и почти у всех – семьи, делают много, много тестов.

Далеко не всех отправляют в больницы – например, Гарай, Гайя и Мангала сидят дома. Снова в конце истории хорошие новости: состояние защитников хорошее, в их случае тесты могли провести даже до появления серьезных симптомов. Не исключено, что у них будет только кашель, даже насморк появляется не всегда.

Каллум Хадсон-Одои («Челси»)

Нападающий «Челси» болел всего пару дней, теперь здоров. Молодой сильный организм заразился – чаще всего врачи не понимают, где именно, но быстро убил болезнь и теперь Каллум просто сидит в изоляции, чтобы никого не заразить.

Во многих странах, когда речь о молодых пациентах без серьезных нарушений дыхания, их просто оставляют дома, врачи дважды в день узнают состояние. Народ кашляет, есть температура, но сбивается обычным парацетамолом, состояние хорошее. Это – случай Хадсона-Одои, сказал, что вылечился.

Но весь «Челси» теперь на строгом карантине, а Маунта за его нарушение должны оштрафовать. И это правильно – только если те, кто близко контактировали с заболевшим, будут в изоляции, эпидемия пойдет на спад. А если у них не хватит ума – сами не почувствуют последствия, то других заразят.

Можно ли составить общую статистику?

Нельзя, случаи единичные и не обо всех рассказывают, это ведь врачебная тайна. Но раз в Москве за сутки обнаружили 20 новых случаев из 30 по всей России, то очевидно, что футболисты столичных клубов в зоне риска. Или кто-то уже заражен, но пока без симптомов. Например, что творит Шюррле? Андре улетел в Германию, а по прилете в Россию засядет на 14 дней в самоизоляцию.

Это если вернется, ведь введены ограничения на авиасообщение с ФРГ , а чуть позже границу могут временно закрыть. Шюррле, надеемся, не заболеет. А вот кто из футболистов стран, где чемпионаты уже прервали, еще с вирусом – загадка. Значительная часть пациентов сразу не знают, что болеют. Впрочем, если говорим о футболе, то клубы пока не скрывают информацию.

Только «Валенсия» не назвала три имени (Черышев сейчас здоров, это узнавали отдельно). Пока география не обширная, даже в Италии и Испании заболевших игроков статистически мало, и это прекрасная новость. Например, сотрудники «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форест» прошли тесты, и у всех отрицательный результат, хотя заболел владелец этих двух клубов. Вирус косит не только стариков, но юные тела почти всегда справляются.

Что говорят эпидемиологи?

Скрещиваем пальцы, чтобы вирус вырождался в результате новых мутаций, и чтобы врачи, уже нашедшие ряд вакцин, смогли доказать их эффективность, как в случае с другими похожими болезнями. Но примеров достаточно, чтобы понимать тревожность людей.

Точно глупо поступать так, как представитель ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), который выложил на стол одну из обычных математических моделей, а по ней вирусом переболеет две трети населения Земли. Не умрет, а переболеет – совсем разные вещи, а людей этот дед напугал сразу!

Вероятнее всего, ни о каких миллиардах речь не идет, это один из сотен сценариев, причем самый плохой. Нужно не пугать, а объяснять. Врачи рекомендуют часто мыть руки – полезно при любых инфекционных болезнях. Причем не так, как показал Инфантино. Вот здесь грамотная инструкция, не какой-то специальный метод, а давно опробованный врачами и утвержденный ВОЗ (даже дети радостно разучивают и легко запоминают порядок):

