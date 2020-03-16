Гендир DFL: «Чемпионат Германии может не продолжиться после 2 апреля»

Генеральный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Сайферт прокомментировал приостановку чемпионата Германии до 2 апреля из-за пандемии коронавируса. Ранее лига перенесла матчи 26-го тура первой и второй Бундеслиги.

Всё, что раньше казалось безопасным и обычным, теперь таковым не является. Сейчас нет ясности, что нас ждёт дальше. Борьба с коронавирусом — приоритет. Ситуация гораздо больше, чем просто несколько матчей Бундеслиги, это вопрос выживания. Приостановка до 2 апреля не означает, что мы снова будем играть с 3 апреля. Мы планируем провести совещание 30 марта.