Перенос Евро. Влияние решения на европейский футбол

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сегодня, 17:30

«Соккер.ру» реагирует на официальную информацию – Евро проведут в 2021 году. Футбол подстраивается под обстоятельства.

Почему выбрали перенос на год?

Только так оставалась возможность сыграть клубные матчи в июне – если эпидемия коронавируса спадет к тому времени. Если было бы смещение Евро-2020 на зиму, как уже сделали с ЧМ -2022 в Катаре, то возникало слишком много организационных проблем.

Когда играть национальные лиги следующего сезона? Как поступить с еврокубками, если групповой раунд будет разделен целым чемпионатом Европы, где могут получить травмы в ноябре и декабре ведущие игроки? Футболисты не могут работать круглый год без передышек.

Поэтому перенос на следующий год – самое умное решение. Румыны с итальянцами оказались правы, Евро-2020 превращается в Евро-2021.

Кто пострадал от переноса?

Кроме болельщиков, отелей и туроператоров – еще и сборные, конечно. Но тут как с качеством поля – все в равных условиях, даже если речь о плохом газоне. Тем более, в случае с переносом даже команды, которые оказались бы готовы хуже к Евро-2020, не обязательно смогут набрать форму за год.

Тут нельзя угадать, а вот фавориты вряд ли сбавят. Не будет массового оттока исполнителей по возрасту, разве что португальцы страдают, ведь Роналду будет еще на год старше. Но, скорее всего, останется в футболе до лета 2021-го, поэтому и здесь проблем особых не будет. Наоборот, Бруну Фернандеш окрепнет в АПЛ , а Фелиш заиграет к тому времени в «Атлетико».

Французы остаются фаворитами, у сборной Англии не станет меньше шансов, как и у команды Нидерландов. Пожалуй, проигрывают итальянцы – в отборе Манчини хорошо настроил команду, через год могут играть иначе. Зато те же молодые немцы подрастут. И сборная России вряд ли за год станет хуже, тем более, группа попалась нормальная.

Разумеется, никто не собирался отдавать турнир Турции – размечтались, поэтому в 2021-м увидим тот же необычный формат. Баку, Санкт-Петербург, Рим и Лондон вместе с еще восемью городами примут футбольный праздник, и в этот раз никакой вирус, хочется верить, не помешает. А пока данное решение УЕФА влияет на клубный футбол.

Почему в УЕФА требуют компенсацию?

Финансово Чеферин вряд ли что-то потеряет, так что это самая странная информация. УЕФА якобы собирается получить 275 миллионов фунтов от клубов и лиг за то, что согласились перенести турнир с лета 2020 на год вперед. Во-первых, а разве были особые варианты? Гарантий, что можно сыграть со зрителями, например, в августе, точно нет.

Во-вторых, причем тут клубы? Не они виноваты в пандемии. И вот здесь уже можно строить теорию, подкрепленную аргументами. Чеферин выторгует себе компенсацию, поскольку дал клубному футболу летнее время, чтобы закрыть пробоины в календарях. Фактически Евро-2020 использовали для торгов. Не хотите платить – потеряете сотни миллионов, заплатите за решение о переносе – все выиграют.

Хочется верить, что в УЕФА новая власть не настолько циничная, ведь тут на кону здоровье молодых людей и жизнь возрастных и больных. Финансовые потери будут у всех, и хотя понятно, что теперь даже АПЛ и Ла Лига при успешности карантина смогут доиграть чемпионаты летом, как минимум после футбольной диеты все бросятся смотреть большой футбол в топ-5.

Получается, РПЛ и топ-5 смогут доиграть?

Раз Евро-2020 не мешает, а чемпионат Южной Америки тоже перенесли, то летом европейский клубный футбол может успеть сыграть все оставшиеся матчи, не теряя ни Месси, ни Неймара. Понятно, что лучше бы карантин не был настолько длительным, но тут гадают все, даже врачи-инфекционисты.

Профессора лучших клиник просто делают прогнозы, не более. Например, как владелец «Хоффенхайма» Дитмар Хопп, чья фармацевтическая компания уже имеет вакцину от вируса, планирует испытывать ее на животных, затем на людях, и отказалась продавать формулу Трампу, который ждет победу над вирусом к концу лета. Все гадают и ждут развязки.

А футбол будет ждать до той поры, когда не увидит отмашку властей на местах. Сейчас клубы не хотят играть при закрытых трибунах, ведь это неинтересно игрокам и бьет по клубным бюджетам, но что будет через три недели? В УЕФА точно дадут каникулы для финансового «фейр-плей» — не исключено, что сейчас идеальный момент, чтобы его модифицировать, так что думать надо о безопасности участников игр и о футболе.

Благодаря переносу Евро шансы на то, что все ведущие лиги континента доиграют, просто через паузу, вырастает в разы. Если в Англии, Испании, Италии, Германии и Франции, что по графику заражения прошли пик и начали падать, как уже успели южные корейцы, где врачи и власти сработали идеально, насколько позволяла ситуация, то по одному будут возвращать большие лиги – в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Времени, чтобы сыграть все туры, достаточно, ведь Евро-2020 подразумевал раннее завершение сезона по правилам УЕФА . Теперь можно потратить несколько недель лета на Лигу чемпионов и Лигу Европы – доиграть все матчи плей-офф, определить победителей в конкурентной борьбе. Дальше может быть короткая летняя пауза, трансферное окно точно сместят в сторону сентября. Если все завершится благополучно, то футбол вернется быстрее, чем мог бы, если бы в УЕФА упрямо сместили Евро, а не перенесли.

Принято компромиссное решение, поскольку Чеферин боялся бунта ведущих клубов – он дает им возможность получить всю прибыль от матчей плей-офф еврокубков, и при этом не бьет по доходам от телеправ, ведь центральные матчи посмотрят и в марте, и в июне – тут разницы никакой нет. Обидно, что этим летом остаемся без чемпионата Европы. Но если меры безопасности приведут к тому, что тысячи людей сохранят свои жизни, то дискомфорт оправдан для всей старушки Европы.

Сначала важно, чтобы эпидемия пошла на спад, позже в идеале нужно пройти все клинические испытания с рабочей вакциной, и в результате ничто новому сезону не будет угрожать. Плюс в том, что УЕФА не устроил войну с клубами, и хотя предложение о компенсации попахивает шантажом, если только Примера могла потерять 611 млн евро от полной остановки чемпионата Испании, то выгоднее договориться. Рынок всегда приспосабливается, и хотя конкретный вирус коварен тем, что у многих пациентов нет симптомов, и его в итоге обуздают.

Здоровье важнее денег и календарей, поэтому держим кулаки за футболистов «Валенсии», где уже девять инфицированных – хорошо, что пока все болеют без симптомов и могут выйти из карантина, не пострадав, желаем всем вокруг пройти мимо капель чужого кашля и остаться здоровым, и ждем. Конкретно РПЛ остановлена минимум до 10 апреля, но если выбранные методы социальной изоляции сработают – уже через три недели увидим и матч ЦСКА против «Зенита», и другие важные поединки.

В лигах, где клубы вынуждены были отдавать сотни миллионов евро держателям абонементов, купившим билеты и недополучить прибыль от рекламы и продажи телеправ, ситуация аналогичная. Все мечтают доиграть сезоны, не говоря о том, что в УЕФА четко дают понять – в Лигах чемпионов и Европы тоже будет победитель в этом сезоне. Вряд ли пессимисты окажутся правы, если все поберегутся несколько недель. И поскольку вирус еще пройдет проверку настоящей теплой весной, есть маленькая, но живучая надежда, что футбол поставили на паузу, он затаил дыхание, но клубный сезон завершится привычными финалами и празднованиями титулов, а вот Евро подождем еще один год.