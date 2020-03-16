Обнуляй и властвуй

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сегодня, 10:30

Президент «Лиона» — один из главных любителей поговорить во французском футболе. «Соккер.ру» — о заявлении Жана-Мишеля Ола, которое возмутило всех в Лиге 1.

Когда во всех новостных сводках и кухонных разговорах слово «футбол» заменено на «коронавирус», основные поводы для обсуждений тоже дает это заболевание, а не результаты матчей. Поэтому во Франции уже несколько дней главным околофутбольным предметом разговоров стали слова президента «Лиона» Жана-Мишеля Ола, который в интервью Le Monde просто предложил обнулить (модное нынче словечко) результаты текущего сезона, который в Лиге 1 приостановлен:

Лучшим решением будет признать этот сезон несостоявшимся. Это позволит клубам из нижней части таблицы избежать разбирательств с LFP и FFF относительно вылета из Лиги 1. В регламенте прописано, что команды вылетают в конце сезона. В противном случае есть риск возникновения разбирательств, которые могут очень дорого обойтись. Самое логичное решение — это сказать: «Мы всё отменяем и начнём так же, как начинали в нынешнем сезоне». Что касается еврокубков, конечно, команды, претендующие на них, будут расстроены, но правила, которые будут применены к тем, кто борется за выживание, должны быть применены и к тем, кто находится в верхней части таблицы. Подиум нужно занимать по окончании сезона. Если «Тур де Франс» прервут на 12-м этапе, вряд ли кто-то скажет, что у этого сезона есть победитель.

Разумеется, реакция на слова Ола была достаточно однозначной: кто-то хитро улыбнулся в ответ, кто-то покрутил пальцем у виска. Но почти все догадались – президент «Лиона» хочет обнулить в первую очередь неудачный сезон для своего клуба. Ведь пауза на 28-м туре чемпионата Франции застала «Лион» на седьмом месте в турнирной таблице. Тогда как по итогам прошлого сезона, к которым Ола хочет вернуться, его команда завоевала место в Лиге чемпионов. Несложно догадаться, кто при таком обнулении будет главным победителем. И это не только клубы, вылетающие из Лиги 1, о которых якобы заботится Ола.

К слову, Ола не единственный, кого спрашивали, как действовать в такой ситуации. Достаточно взвешенную позицию занял президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер:

Если вдруг нам не удастся закончить чемпионат, то у нас нет регламента на этот счет. Некоторые скажут, что нужно оставить все в текущем положении, но другие не согласятся. Ведь не все со всеми сыграли. Еще кто-то предложит сформировать среднюю таблицу за последние пять лет, например. Можно предлагать разные сценарии. Но я лишь надеюсь, что футбол проявит солидарность. Идеальным было бы все же возобновить чемпионат и закончить до конца июня, потому что это время окончания футбольных контрактов. Но мы не в силах контролировать сценарий развития пандемии.

Ола еще не очень повезло с тем, когда он о своей мечте-позиции рассказал. Как раз в это время футбольные и общеспортивные СМИ достаточно голодны до тем, поскольку спортивные мероприятия отменены, даже тренировки футбольные клубы отменили. Говорить не о чем, обсуждать нечего. И тут Ола со своим предложением на белом коне. Разумеется, его обмусолили все, а главное, начали о нем расспрашивать коллег Ола из других клубов. Они к нему и так-то относятся как к человеку, который болтает много и не очень уважает позиции других, так что подобные слова стали хорошим поводом высказаться так, чтобы выглядеть на фоне президента «Лиона» белыми и пушистыми. Кто-то заявил, что сейчас не о футболе надо думать, другие сказали, что не Ола принимать решение. Разумеется, жестче остальных высказался президент «Марселя» Жак-Анри Эйро, чей клуб сейчас занимает второе место в Лиге 1:

Нам известна навязчивая воля Ола всеми силами защищать «Лион». Но на этот раз он переборщил. Можно ли считать, что человек любит и уважает футбол, когда без малейшего обсуждения он предлагает отрицать 28 сыгранных туров: 25 200 минут труда, радости и переживаний, 25 200 минут работы для игроков Лиги 1. Когда лихорадка утихнет, Ола увидит непристойность своего предложения. Должны ли мы растворяться в эгоизме того, единственным мерилом для которого является участие его клуба в Лиге чемпионов? Если игроки «Лиона» не могут попасть в Лигу чемпионов, остается джокер: коронавирус.

Неприличным назвали предложение Ола и в «Ренне», который сейчас занимает третье место. То есть чем выше позиция клуба, за исключением ПСЖ , которому вообще все равно, какой сезон брать за основу, тем резче реакция на слова главы «Лиона». До руководства Лиги 1 болтающиеся без дела французские журналисты тоже добрались. Но там скорее отмахнулись, заявив, что еще рано о чем-то таком говорить, а решение в любом случае будет приниматься коллегиально (хотя учитывая нарастающее напряжение, это тоже будет сделать непросто). В Федерации футбола Франции коротко Ола и Эйро попросили не смешить людей и не вести себя несолидно для их статуса.

И вот когда уже все отправили свой фидбек, а волны ненависти докатились до социальных сетей «Лиона» и самого Ола, клуб и президент посчитали нужным пояснить позицию. В большом заявлении на официальном сайте «Лиона» Ола подчеркивает, что его слова вырвали из контекста, а предложение он свое делал для тех условий, когда доиграть нынешний чемпионат будет невозможно физически, подчеркнув, что «Лион» сделает все, чтобы сезон был все же доигран. Одного пресс-релиза Ола показалось мало, он его репостнул у себя в Твиттере, прикрепив сообщение для Эйро: «Ты был отвратителен». Пожелал боссу «Марселя» справляться впредь с ситуациями, которые тот не сможет предвидеть, намекая на нетривиальность любого решения, которое будет принято относительно дальнейшей судьбы чемпионата Франции.