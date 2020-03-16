Обнуляй и властвуй

Президент «Лиона» — один из главных любителей поговорить во французском футболе. «Соккер.ру» — о заявлении Жана-Мишеля Ола, которое возмутило всех в Лиге 1.
Когда во всех новостных сводках и кухонных разговорах слово «футбол» заменено на «коронавирус», основные поводы для обсуждений тоже дает это заболевание, а не результаты матчей. Поэтому во Франции уже несколько дней главным околофутбольным предметом разговоров стали слова президента «Лиона» Жана-Мишеля Ола, который в интервью Le Monde просто предложил обнулить (модное нынче словечко) результаты текущего сезона, который в Лиге 1 приостановлен:
Лучшим решением будет признать этот сезон несостоявшимся. Это позволит клубам из нижней части таблицы избежать разбирательств с LFP и FFF относительно вылета из Лиги 1. В регламенте прописано, что команды вылетают в конце сезона. В противном случае есть риск возникновения разбирательств, которые могут очень дорого обойтись. Самое логичное решение — это сказать: «Мы всё отменяем и начнём так же, как начинали в нынешнем сезоне». Что касается еврокубков, конечно, команды, претендующие на них, будут расстроены, но правила, которые будут применены к тем, кто борется за выживание, должны быть применены и к тем, кто находится в верхней части таблицы. Подиум нужно занимать по окончании сезона. Если «Тур де Франс» прервут на 12-м этапе, вряд ли кто-то скажет, что у этого сезона есть победитель.
Разумеется, реакция на слова Ола была достаточно однозначной: кто-то хитро улыбнулся в ответ, кто-то покрутил пальцем у виска. Но почти все догадались – президент «Лиона» хочет обнулить в первую очередь неудачный сезон для своего клуба. Ведь пауза на 28-м туре чемпионата Франции застала «Лион» на седьмом месте в турнирной таблице. Тогда как по итогам прошлого сезона, к которым Ола хочет вернуться, его команда завоевала место в Лиге чемпионов. Несложно догадаться, кто при таком обнулении будет главным победителем. И это не только клубы, вылетающие из Лиги 1, о которых якобы заботится Ола.
К слову, Ола не единственный, кого спрашивали, как действовать в такой ситуации. Достаточно взвешенную позицию занял президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер:
Если вдруг нам не удастся закончить чемпионат, то у нас нет регламента на этот счет. Некоторые скажут, что нужно оставить все в текущем положении, но другие не согласятся. Ведь не все со всеми сыграли. Еще кто-то предложит сформировать среднюю таблицу за последние пять лет, например. Можно предлагать разные сценарии. Но я лишь надеюсь, что футбол проявит солидарность. Идеальным было бы все же возобновить чемпионат и закончить до конца июня, потому что это время окончания футбольных контрактов. Но мы не в силах контролировать сценарий развития пандемии.
Ола еще не очень повезло с тем, когда он о своей мечте-позиции рассказал. Как раз в это время футбольные и общеспортивные СМИ достаточно голодны до тем, поскольку спортивные мероприятия отменены, даже тренировки футбольные клубы отменили. Говорить не о чем, обсуждать нечего. И тут Ола со своим предложением на белом коне. Разумеется, его обмусолили все, а главное, начали о нем расспрашивать коллег Ола из других клубов. Они к нему и так-то относятся как к человеку, который болтает много и не очень уважает позиции других, так что подобные слова стали хорошим поводом высказаться так, чтобы выглядеть на фоне президента «Лиона» белыми и пушистыми. Кто-то заявил, что сейчас не о футболе надо думать, другие сказали, что не Ола принимать решение. Разумеется, жестче остальных высказался президент «Марселя» Жак-Анри Эйро, чей клуб сейчас занимает второе место в Лиге 1:
Нам известна навязчивая воля Ола всеми силами защищать «Лион». Но на этот раз он переборщил. Можно ли считать, что человек любит и уважает футбол, когда без малейшего обсуждения он предлагает отрицать 28 сыгранных туров: 25 200 минут труда, радости и переживаний, 25 200 минут работы для игроков Лиги 1. Когда лихорадка утихнет, Ола увидит непристойность своего предложения. Должны ли мы растворяться в эгоизме того, единственным мерилом для которого является участие его клуба в Лиге чемпионов? Если игроки «Лиона» не могут попасть в Лигу чемпионов, остается джокер: коронавирус.
Неприличным назвали предложение Ола и в «Ренне», который сейчас занимает третье место. То есть чем выше позиция клуба, за исключением ПСЖ, которому вообще все равно, какой сезон брать за основу, тем резче реакция на слова главы «Лиона». До руководства Лиги 1 болтающиеся без дела французские журналисты тоже добрались. Но там скорее отмахнулись, заявив, что еще рано о чем-то таком говорить, а решение в любом случае будет приниматься коллегиально (хотя учитывая нарастающее напряжение, это тоже будет сделать непросто). В Федерации футбола Франции коротко Ола и Эйро попросили не смешить людей и не вести себя несолидно для их статуса.
И вот когда уже все отправили свой фидбек, а волны ненависти докатились до социальных сетей «Лиона» и самого Ола, клуб и президент посчитали нужным пояснить позицию. В большом заявлении на официальном сайте «Лиона» Ола подчеркивает, что его слова вырвали из контекста, а предложение он свое делал для тех условий, когда доиграть нынешний чемпионат будет невозможно физически, подчеркнув, что «Лион» сделает все, чтобы сезон был все же доигран. Одного пресс-релиза Ола показалось мало, он его репостнул у себя в Твиттере, прикрепив сообщение для Эйро: «Ты был отвратителен». Пожелал боссу «Марселя» справляться впредь с ситуациями, которые тот не сможет предвидеть, намекая на нетривиальность любого решения, которое будет принято относительно дальнейшей судьбы чемпионата Франции.
Про аннулирование вообще не говорю - это бред
Про аннулирование вообще не говорю - это бред