Футбол на карантине. Как проводят время кумиры?

Ведущие европейские чемпионаты взяли паузу, футбольные клубы объявили карантин и самоизоляцию. «Соккер.ру» изучил, как скучают звезды футбола.
Даниэле Ругани стал первым из известных футболистов, у которого диагностировали коронавирус. После этого защитник «Ювентуса» выступил с обращением:
Вы прочли новость обо мне, и поэтому я хочу успокоить всех, кто беспокоится о моем здоровье: я в порядке. Однако в этот момент я чувствую за собой обязанность поблагодарить всех врачей и медсестер, которые ведут борьбу в больницах, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией. Призываю всех придерживаться правил гигиены, потому что вирус не делает различий. Давайте сделаем это для себя, своих близких и тех, кто нас окружает!
Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. In questo momento però sento ancora di più il dovere di ringraziare tutti i medici e gli infermieri che stanno lottando negli ospedali per fronteggiare questa emergenza. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda. #grazie
Сегодня о заражении коронавирусом сообщил бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай:
2020 год начался плохо. Я сдал положительный анализ на коронавирус. В данный момент я чувствую себя очень хорошо, но в ближайшее время буду находиться в изоляции по решению органов здравоохранения.
Всего в «Валенсии» зафиксировано уже пять случаев заражения.
Тем временем Карим Бензема уже изнывает от скуки:
Кажется, я не готов к жизни на карантине. Я стою в саду, и мне совершенно нечего делать. Все, пока.
Instagram | Benzema: “I ain’t about that quarantine life. In my garden with nothing to do.” pic.twitter.com/5vf0H5dbqn— Real Madrid Info (@RMadridInfo) March 13, 2020
Криштиану Роналду не показал, чем занимается в Португалии, где его настиг карантин, зато высказался о коронавирусе очень серьезно:
Весь мир сейчас находится в трудном положении, из которого мы сможем найти выход вместе. Обращаюсь к вам не как футболист, а как сын, отец и человек, обеспокоенный сложившейся ситуацией. Давайте будем следовать советам ВОЗ и медицинских организаций, чтобы поскорее справиться с этим. Защита человеческой жизни важнее всего. Я мысленно со всеми, кто потерял близких, шлю свою поддержку каждому, кто борется с вирусом прямо сейчас, как мой одноклубник Даниэле Ругани.
Выполнил свою социальную миссию и Лионель Месси:
Это трудные времена для всех. Мы переживаем из-за происходящего и хотим помочь тем, кому сейчас хуже всего. Здоровье всегда на первом месте, и я хочу пожелать всем и каждому много сил. Сейчас исключительный момент, и я призываю следовать рекомендациям здравоохранительных организаций и правительств, только так мы можем эффективно бороться с вирусом. Лучшее, что все мы можем делать сейчас — оставаться дома. Смотрите на это как на возможность провести больше времени с близкими — теми, кому мы не всегда можем уделить достаточно внимания. Обнимаю всех вас и надеюсь, что очень скоро все будет хорошо.
Son días complicados para todo el mundo. Vivimos preocupados por lo que está ocurriendo y queremos ayudar poniéndonos en el lugar de aquellos que peor lo están pasando, o bien porque les afectó directamente a ellos o sus familiares y amigos, o porque están trabajando en primera línea para combatirlo en hospitales y centros de salud. Quiero enviarles mucha fuerza a todos ellos. La salud debe ser siempre lo primero. Es un momento excepcional y hay que seguir las indicaciones tanto de las organizaciones sanitarias como de las autoridades públicas. Sólo así podremos combatirlo de manera efectiva. Es el momento de ser responsable y quedarse en casa, además es perfecto para disfrutar ese tiempo con los tuyos que no siempre se puede tener. Un abrazo y ojalá consigamos darle vuelta a esta situación cuanto antes. #QuedateEnCasa #StayAtHome
Совету капитана «Барселоны» следует капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос. Защитник проводит время с семьей и не забывает поддерживать спортивную форму.
Hay que ver el lado bueno, disfrutar de la familia. ¡Os quiero! ❤💜❤ We have to look on the bright side, enjoy time with the family. Love you! ❤💜❤ #YoMeQuedoEnCasa #NosotrosNosQuedamosEnCasa #IStayAtHome #WeStayAtHome @pilarrubio_oficial #SergioJr #Marco #alejandrovalente
Многие футболисты и даже президент ФИФА Джанни Инфантино приняли участие в челлендже «Чистые руки». Мастер-класс от Алиссона:
#COVID19 @DrNataliaBecker and I are happy to answer @DrTedros call to join @WHO 's #SafeHands challenge.— Alisson Becker (@Alissonbecker) March 14, 2020
I challenge @mterstegen1 @tsilva3 @filipeluis pic.twitter.com/ClUS0T1ZaF
Но еще более широкую популярность обрел усложненный вариант этого челленджа для футболистов: нужно одновременно чеканить мяч и тереть руки. Шкодран Мустафи, оказывается, весьма неплох. Чемпион мира все-таки.
Thanks @433 for the nomination! We all need to spread the awareness how important it is to #StayAtHome 🏡. My nominees for the #StayAtHomeChallenge are 1⃣. @aubameyang97 2⃣. @lacazettealex ( I had to because of your celebration 🤝 ) 3⃣. @danielhanslik 👋🏻 #LetsDoThis 👊🏻
Матийс де Лигт проделал то же самое, только в роли мяча у него рулон туалетной бумаги.
Лоренцо Инсинье наверняка смог бы не хуже, но капитан «Наполи» вместо этого решил продемонстрировать свои вокальные данные и спел во славу Неаполя.
А Роберто Фирмино даже сел за пианино.
Неймар и Мбаппе запустили хештег #CoronaOut.
Поль Погба выступил с дельным предложением: использовать свой фирменный жест даб для борьбы с коронавирусом:
Даб, когда кашляешь. Даб, когда чихаешь. Даб, чтобы победить коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения одобряет.
Не унывает Алекс Окслейд-Чемберлен, который вместе со своей подругой Перри Эдвардс доказывают, что самоизоляция может быть весьма интересной.
Дугласу Косте повезло больше других: он нашел себе спарринг-партнера, чтобы погонять мяч.
Лаутаро Мартинес подчеркивает, что уважает карантин и тренируется дома. Выглядит вполне счастливым.
Большинство футболистов восприняли сложившуюся ситуацию серьезно, а общий посыл такой: не так уж плохо проводить время со своей семьей, когда в мире бушует зараза.
Всем здоровья!