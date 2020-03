Футбол на карантине. Как проводят время кумиры?

Ведущие европейские чемпионаты взяли паузу, футбольные клубы объявили карантин и самоизоляцию. «Соккер.ру» изучил, как скучают звезды футбола.

Даниэле Ругани стал первым из известных футболистов, у которого диагностировали коронавирус. После этого защитник «Ювентуса» выступил с обращением:

Сегодня о заражении коронавирусом сообщил бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай:

Всего в «Валенсии» зафиксировано уже пять случаев заражения.

Тем временем Карим Бензема уже изнывает от скуки:

Instagram | Benzema: “I ain’t about that quarantine life. In my garden with nothing to do.” pic.twitter.com/5vf0H5dbqn