ГлавнаяБлогиМодный разговор

Футбол на карантине. Как проводят время кумиры?

вчера, 19:35
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Неймар
Неймар
Нападающий

Ведущие европейские чемпионаты взяли паузу, футбольные клубы объявили карантин и самоизоляцию. «Соккер.ру» изучил, как скучают звезды футбола.

Даниэле Ругани стал первым из известных футболистов, у которого диагностировали коронавирус. После этого защитник «Ювентуса» выступил с обращением:

Вы прочли новость обо мне, и поэтому я хочу успокоить всех, кто беспокоится о моем здоровье: я в порядке. Однако в этот момент я чувствую за собой обязанность поблагодарить всех врачей и медсестер, которые ведут борьбу в больницах, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией. Призываю всех придерживаться правил гигиены, потому что вирус не делает различий. Давайте сделаем это для себя, своих близких и тех, кто нас окружает!

Сегодня о заражении коронавирусом сообщил бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай:

2020 год начался плохо. Я сдал положительный анализ на коронавирус. В данный момент я чувствую себя очень хорошо, но в ближайшее время буду находиться в изоляции по решению органов здравоохранения.

Всего в «Валенсии» зафиксировано уже пять случаев заражения

Тем временем Карим Бензема уже изнывает от скуки:

Кажется, я не готов к жизни на карантине. Я стою в саду, и мне совершенно нечего делать. Все, пока.

Криштиану Роналду не показал, чем занимается в Португалии, где его настиг карантин, зато высказался о коронавирусе очень серьезно:

Весь мир сейчас находится в трудном положении, из которого мы сможем найти выход вместе. Обращаюсь к вам не как футболист, а как сын, отец и человек, обеспокоенный сложившейся ситуацией. Давайте будем следовать советам ВОЗ и медицинских организаций, чтобы поскорее справиться с этим. Защита человеческой жизни важнее всего. Я мысленно со всеми, кто потерял близких, шлю свою поддержку каждому, кто борется с вирусом прямо сейчас, как мой одноклубник Даниэле Ругани.

Выполнил свою социальную миссию и Лионель Месси:

Это трудные времена для всех. Мы переживаем из-за происходящего и хотим помочь тем, кому сейчас хуже всего. Здоровье всегда на первом месте, и я хочу пожелать всем и каждому много сил. Сейчас исключительный момент, и я призываю следовать рекомендациям здравоохранительных организаций и правительств, только так мы можем эффективно бороться с вирусом. Лучшее, что все мы можем делать сейчас — оставаться дома. Смотрите на это как на возможность провести больше времени с близкими — теми, кому мы не всегда можем уделить достаточно внимания. Обнимаю всех вас и надеюсь, что очень скоро все будет хорошо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son días complicados para todo el mundo. Vivimos preocupados por lo que está ocurriendo y queremos ayudar poniéndonos en el lugar de aquellos que peor lo están pasando, o bien porque les afectó directamente a ellos o sus familiares y amigos, o porque están trabajando en primera línea para combatirlo en hospitales y centros de salud. Quiero enviarles mucha fuerza a todos ellos. La salud debe ser siempre lo primero. Es un momento excepcional y hay que seguir las indicaciones tanto de las organizaciones sanitarias como de las autoridades públicas. Sólo así podremos combatirlo de manera efectiva. Es el momento de ser responsable y quedarse en casa, además es perfecto para disfrutar ese tiempo con los tuyos que no siempre se puede tener. Un abrazo y ojalá consigamos darle vuelta a esta situación cuanto antes. #QuedateEnCasa #StayAtHome

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

Совету капитана «Барселоны» следует капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос. Защитник проводит время с семьей и не забывает поддерживать спортивную форму.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teletrabajo. // Teleworking. 🏃🏻‍♂ 🏋🏻‍♂ #YoEntrenoEnCasa #ITrainAtHome

Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos)

Многие футболисты и даже президент ФИФА Джанни Инфантино приняли участие в челлендже «Чистые руки». Мастер-класс от Алиссона:

Но еще более широкую популярность обрел усложненный вариант этого челленджа для футболистов: нужно одновременно чеканить мяч и тереть руки. Шкодран Мустафи, оказывается, весьма неплох. Чемпион мира все-таки.

Матийс де Лигт проделал то же самое, только в роли мяча у него рулон туалетной бумаги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#StayAtHomeChallenge 🏡🤹‍♂️⚽️ @mdeligt_

Публикация от 433 (@433)

Лоренцо Инсинье наверняка смог бы не хуже, но капитан «Наполи» вместо этого решил продемонстрировать свои вокальные данные и спел во славу Неаполя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facciamo cantare Napoli. IO ci sono @officialsscnapoli 🤣💙🤣💙🤣🤣 #hadapassaanuttata8

Публикация от Lorenzo Insigne (@lorinsigneofficial)

А Роберто Фирмино даже сел за пианино.

Неймар и Мбаппе запустили хештег #CoronaOut.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keep going 👊🏽🔥 #CoronaOut 🦠

Публикация от ene10ta Érre 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🦠👊🏽👀... #CoronaOut

Публикация от Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Поль Погба выступил с дельным предложением: использовать свой фирменный жест даб для борьбы с коронавирусом:

Даб, когда кашляешь. Даб, когда чихаешь. Даб, чтобы победить коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения одобряет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Dab to beat #coronavirus. Follow @WHO advice to Be Ready for #COVID19

Публикация от Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Не унывает Алекс Окслейд-Чемберлен, который вместе со своей подругой Перри Эдвардс доказывают, что самоизоляция может быть весьма интересной.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precautionary self isolation can be fun❗️

Публикация от Perrie Edwards ✌️🌻 (@perrieedwards)

Дугласу Косте повезло больше других: он нашел себе спарринг-партнера, чтобы погонять мяч.

Лаутаро Мартинес подчеркивает, что уважает карантин и тренируется дома. Выглядит вполне счастливым.

Большинство футболистов восприняли сложившуюся ситуацию серьезно, а общий посыл такой: не так уж плохо проводить время со своей семьей, когда в мире бушует зараза.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No todo de estar en casa encerrado va a ser malo💙#Theo

Публикация от Isco Alarcon Suarez (@iscoalarcon)

Всем здоровья!

Поделиться
Другие материалы по теме
ВОЗ поддержала идею Погба делать «дэб» для борьбы с коронавирусом
14 марта ФотоКомментарии11
Спасаем футбол от коронавируса! Ваши предложения?
13 мартаАлександр Чистяков в блоге За и противКомментарии38
Вылет «Ливерпуля» и покер Иличича. Топ-10 событий евронедели
13 мартаАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии5
Перед вынужденным антрактом 
13 мартаОлег Лыткин в блоге Вне зоны доступаКомментарии2
СлухиСезон Бундеслиги может досрочно завершиться из-за коронавируса
12 марта Комментарии5
ОфициальноМатчи УПЛ будут проходить без зрителей из-за коронавируса
12 марта Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
nba05
nba05
вчера в 21:51
В таких апартаментах кому угодно будет хорошо на карантине сидеть, с такой погодой еще)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100