Футбол на карантине. Как проводят время кумиры?

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вчера, 19:35

Ведущие европейские чемпионаты взяли паузу, футбольные клубы объявили карантин и самоизоляцию. «Соккер.ру» изучил, как скучают звезды футбола.

Даниэле Ругани стал первым из известных футболистов, у которого диагностировали коронавирус. После этого защитник «Ювентуса» выступил с обращением:

Вы прочли новость обо мне, и поэтому я хочу успокоить всех, кто беспокоится о моем здоровье: я в порядке. Однако в этот момент я чувствую за собой обязанность поблагодарить всех врачей и медсестер, которые ведут борьбу в больницах, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией. Призываю всех придерживаться правил гигиены, потому что вирус не делает различий. Давайте сделаем это для себя, своих близких и тех, кто нас окружает!

Сегодня о заражении коронавирусом сообщил бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай:

2020 год начался плохо. Я сдал положительный анализ на коронавирус. В данный момент я чувствую себя очень хорошо, но в ближайшее время буду находиться в изоляции по решению органов здравоохранения.

Всего в «Валенсии» зафиксировано уже пять случаев заражения.

Тем временем Карим Бензема уже изнывает от скуки:

Кажется, я не готов к жизни на карантине. Я стою в саду, и мне совершенно нечего делать. Все, пока.

Instagram | Benzema: “I ain’t about that quarantine life. In my garden with nothing to do.” pic.twitter.com/5vf0H5dbqn — Real Madrid Info (@RMadridInfo) March 13, 2020

Криштиану Роналду не показал, чем занимается в Португалии, где его настиг карантин, зато высказался о коронавирусе очень серьезно:

Весь мир сейчас находится в трудном положении, из которого мы сможем найти выход вместе. Обращаюсь к вам не как футболист, а как сын, отец и человек, обеспокоенный сложившейся ситуацией. Давайте будем следовать советам ВОЗ и медицинских организаций, чтобы поскорее справиться с этим. Защита человеческой жизни важнее всего. Я мысленно со всеми, кто потерял близких, шлю свою поддержку каждому, кто борется с вирусом прямо сейчас, как мой одноклубник Даниэле Ругани.

Выполнил свою социальную миссию и Лионель Месси:

Это трудные времена для всех. Мы переживаем из-за происходящего и хотим помочь тем, кому сейчас хуже всего. Здоровье всегда на первом месте, и я хочу пожелать всем и каждому много сил. Сейчас исключительный момент, и я призываю следовать рекомендациям здравоохранительных организаций и правительств, только так мы можем эффективно бороться с вирусом. Лучшее, что все мы можем делать сейчас — оставаться дома. Смотрите на это как на возможность провести больше времени с близкими — теми, кому мы не всегда можем уделить достаточно внимания. Обнимаю всех вас и надеюсь, что очень скоро все будет хорошо.

Совету капитана «Барселоны» следует капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос. Защитник проводит время с семьей и не забывает поддерживать спортивную форму.

Многие футболисты и даже президент ФИФА Джанни Инфантино приняли участие в челлендже «Чистые руки». Мастер-класс от Алиссона:

Но еще более широкую популярность обрел усложненный вариант этого челленджа для футболистов: нужно одновременно чеканить мяч и тереть руки. Шкодран Мустафи, оказывается, весьма неплох. Чемпион мира все-таки.

Матийс де Лигт проделал то же самое, только в роли мяча у него рулон туалетной бумаги.

Лоренцо Инсинье наверняка смог бы не хуже, но капитан «Наполи» вместо этого решил продемонстрировать свои вокальные данные и спел во славу Неаполя.

А Роберто Фирмино даже сел за пианино.

Неймар и Мбаппе запустили хештег #CoronaOut.

Поль Погба выступил с дельным предложением: использовать свой фирменный жест даб для борьбы с коронавирусом:

Даб, когда кашляешь. Даб, когда чихаешь. Даб, чтобы победить коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения одобряет.

Не унывает Алекс Окслейд-Чемберлен, который вместе со своей подругой Перри Эдвардс доказывают, что самоизоляция может быть весьма интересной.

Дугласу Косте повезло больше других: он нашел себе спарринг-партнера, чтобы погонять мяч.

Лаутаро Мартинес подчеркивает, что уважает карантин и тренируется дома. Выглядит вполне счастливым.

Большинство футболистов восприняли сложившуюся ситуацию серьезно, а общий посыл такой: не так уж плохо проводить время со своей семьей, когда в мире бушует зараза.

Всем здоровья!