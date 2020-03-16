«Ливерпуль», «Зенит» и «Барселону» могут объявить досрочными чемпионами

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сегодня, 22:20

В случае длительной остановки ведущих европейских лиг «Соккер.ру» ждет от УЕФА сложного решения.

Тут нет правильного выхода, идеального, устраивающего всех. Даже правового решения нет – в регламентах чемпионатов не прописан пункт о пандемии.

Не тратьте время на пустые споры, а вот высказывать идеи и мнения – самое время. Тем более, уже завтра в УЕФА могут принять сложное и волевое решение.

Если из-за карантина футбольные соревнования в Европе прервут не на несколько недель, а на месяц-полтора, то доиграть чемпионаты не получится чисто физически. Что делать?

Первый выход – объявить сезон 2019/20 таким, что не состоялся. Но тут сразу грубо нарушается спортивный принцип. Во многих лигах прошли две трети пути, а вот рубиться при пустых трибунах не хотят нигде.

Аннулировать чемпионаты? Не дело. Отдельные федерации оставляют за собой права лишать чемпионских званий – был пример «Марселя», которого лишили титула во Франции, а позже и «Ювентус» наказывали, то есть могут найти возможность и назначать чемпионов.

Уже так делали – «Интер» получил «золото» соперника. И хотя во Франции ПСЖ не отдали чемпионство «Марселя», сейчас ситуация другая. Пожалуй, только в Англии, если собрать клубы АПЛ и попросить проголосовать, то подавляющее большинство отдаст титул «Ливерпулю» - Клоппу не хватило двух побед, и он их точно может завоевать.

Никто не сомневается, что «красные» заслужили трофей, но если не будет гарантии безопасности, то какой смысл рисковать здоровьем игроков? Больше вопросов по местам в ЛЧ и других еврокубках, ведь пострадает МЮ — мог догнать и переиграть «Челси». Ситуация уникальная, в УЕФА вынуждены выбирать лучший вариант из плохих.

Судя по тому, что Федун предлагает отдать «Зениту» титул, то на уровне миллиардеров разговоры ведутся о серьезном карантине. Даже если на изоляции будет только Москва, то РПЛ уже нельзя доиграть, даже без зрителей. Хватит одного подтвержденного случая заражения футболиста, чтобы на карантин ушел целый клуб, и тогда 15 оставшихся команд не смогут сыграть.

Остается решить вопрос с теми, кто вылетает. Если карантин будет коротким, то могут договориться о плей-офф на вылет. Еще можно оставить всех и на год расширить лиги, чтобы потом вылетело больше клубов – англичане склоняются к такому сценарию. Вторую лигу тоже нельзя будет доиграть, но этот вариант не всем подойдет.

С другой стороны, в РПЛ проголосовали за 18 клубов, собирались изменить систему в 2021 году, но могут передумать и оставить всех, добавив две команды из ФНЛ . В лигах, где 18 команд, такой вариант тоже сработает, а вот тем же итальянцам объективно не до футбола. Одновременно только чемпионство «Ливерпуля» большинство воспримет как должное – заслужили и не имеют реальных конкурентов, только теоретических.

Другое дело – Испания. «Барселона» уже собирается судиться, если сезон аннулируют, но отрыв-то маленький. Газзаев может кричать, что нельзя допускать досрочный титул «Зенита», Широков может ерничать, что Федун согласен на чемпионство петербуржцев, поскольку «Спартак» при фиксации окончательного результата сезона по итогам 20 туров точно не вылетит, а в случае продолжения чемпионата летом – могут.

Но тут решающая роль заключается во времени. Пессимистический сценарий – коронавирус будет убивать где-то полгода, и тогда даже старт нового сезона будет отложен, не только трансферные окна. Но есть и более оптимистичные варианты – получится вернуться через 2-3 недели. Но в таком случае помните о переносе Евро-2020, тут нужно чем-то жертвовать. Все турниры всунуть в календарь нельзя, футболистам нужен и отдых, и сборы.

Простой бьет по всем сферам, топ-5 очень пострадает экономически – никто не заплатит за футбольные матчи, которые не сыграют. Возможно, «Ливерпуль», «Ювентус», ПСЖ , «Барселона» и «Бавария» получат золотые медали по решению УЕФА , Лига чемпионов и Лига Европы постараются добраться до стадии полуфиналов чуть позже, а потом сыграют финалы четырех.

В таком случае, если будет время, можно выкатить дополнительные кубки – футболистам нельзя простаивать так долго, им нужна реальная практика. Прямо сейчас в УЕФА консультируются с большими клубами, ведь боятся, что под шумок в атаку пойдет Аньелли и боссы «Баварии» — давно носились с идеей Суперлиги, которую можно играть хоть в Саудовской Аравии, ведь ее будут смотреть где угодно.

Необычные времена наступили, зато теперь знаем – футбол нельзя поставить на паузу. Уникальный случай серьезно ударил по всему – доходам, спортивной справедливости и, разумеется, по настроению. «Ливерпуль» не сможет отпраздновать титул в толпе фанатов, даже если получит его уже завтра, ведь Клопп справедливо ругался с болельщиками, что тянули руки к игрокам.

Здоровье важнее футбола, поэтому просто нужно выбрать сценарий, который можно реализовать. Если чемпионаты вернутся в середине апреля, а клубы согласны несколько матчей сыграть без зрителей, которые вернутся чуть позже, то можно говорить о продлении чемпионатов, просто Евро переберется на следующее лето. А вот если все сложится хуже, то решение УЕФА остановить лиги и отдать титулы текущим лидерам – единственное возможное.

Нельзя предложить финалы четырех, ведь в каждом чемпионате разные отрывы лидеров – «Ливерпуль» не заслужил проиграть «Лестеру» титул. Подобное решение выгодно «Барселоне», «Ювентусу», но в целом спортивный принцип точно будет нарушен, если борьба с коронавирусом продлится два или три месяца. Болезнь слишком заразная и ее легко спутать с обычным гриппом, чтобы в УЕФА взяли на себя ответственность за чужие жизни и здоровье.

Футбольные власти редко связаны с такими дилеммами, поэтому ставлю на то, что чемпионаты не продолжат, а если вдруг хватит времени – нас побалуют мини-кубками. Футбол организуется, но можно понять чувства многих фанатов. Если в их окружении никто не заболеет, но из-за пандемии любимая команда потеряет шансы на титул – разозлятся.

Но здоровье важнее футбольных результатов, так что если у Евро-2020 еще есть призрачные шансы быть проведенным летом – хотя со смещением, то у национальных лиг Англии, Испании, Италии, Германии и Франции таких вариантов почти не осталось. В России чуть меньше туров, но ситуацию усугубляет наличие четырех клубов из одного города, уже закрытого на карантин. Нет тут гениального выхода, одновременно техничного и справедливого.

Остается только томительное ожидание, остается только вера, что в дальнейшем футбол не столкнется с вирусом, что заставил играть без зрителей, поставил под риск здоровье возрастных родственников игроков – спортсмены в группе риска, случайно приговорить бабушку или отца из-за выезда в ЛЧ врагу не пожелаешь. Вроде как не виноват – а чувство вины будет у многих молодых людей.

Так что думают о жизни, а не о футболе, и поскольку время поджимает, играть еще много матчей, то ждем объявление досрочных чемпионов. «Зенит» ведь не виноват, что коронавирус распространяется в России. Впрочем, когда разрыв в два пункта, как в Испании между «Барселоной» и «Реалом», досрочному чемпиону не к лицу слишком радоваться – кабинетный титул получится, как его ни крути.

Иногда правильного выхода нет. Мир с радостью забудет коронавирус как страшный сон, а футбольная индустрия точно выживет – представьте, с какой радостью немцы, англичане или россияне пойдут на футбол, когда этот поход снова будет безопасным для здоровья. Пока же получим серию кабинетных чемпионов по решениям УЕФА . Болезнь за неделю не уйдет. Спады в разных странах, как в Китае, начнутся в разное время. А лето – время если не для Евро, то для полноценных сборов.

Готовимся к худшему, а надеемся на лучшее – иных вариантов нет. Но до чего обидно, что не увидим массу великолепных сражений. Отмена матча ЦСКА и «Зенита» — предвестник, что РПЛ уйдет на паузу. Впрочем, если повезет, то российский сезон доиграют – если перенесут Евро-2020, то будет смысл. Но разве так быстро разрешат проход болельщиков? В таком случае получите возможность свести сами команды, но клубы откажутся бегать на пустых аренах, и в этом тоже будет логика.