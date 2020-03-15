Ярошик: «Пока без работы, но учусь на тренерских курсах»

Бывший полузащитник ЦСКА рассказал о своей жизни после завершения карьеры игрока.

Пока без работы, но учусь на тренерских курсах, чтобы получить лицензию Pro. Осталось немного, скоро заканчиваю. Пишу дипломную работу, которую должен сдать в мае. Надеюсь, все будет хорошо и я получу лицензию УЕФА Pro.

Живем в Праге. У нас собственный дом. Мою жену зовут Злата. Она очень довольна, потому что здесь много русскоговорящих людей. У нас много друзей. Недавно она начала работать.

Злата любит готовить, что-то делать по дому. Я рад, что она счастлива. Дети, конечно, растут. У нас две дочки — пятилетняя София и трехлетняя Виктория. Обе ходят в садик, потом занимаются танцами, гимнастикой. Хорошо, что они растут здоровыми.

Как обычно отдыхаем? Я не из тех, кто идет на пляж, мажется кремом и целый день валяется на солнце. Люблю активный отдых. В прошлом году мы два месяца провели в Испании — я проходил стажировку в команде «Леванте». Утром я шел на тренировку, а во второй половине дня мы проводили время на пляже — играли, плавали. Замечательно отдохнули! Я по натуре игровик, люблю заниматься самыми разными видами спорта. Но в последнее время еще много читаю, мне это надо по учебе. А еще мне очень нравится копаться в огороде.