ГлавнаяНовости

Ярошик: «Пока без работы, но учусь на тренерских курсах»

сегодня, 10:10

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик рассказал о своей жизни после завершения карьеры игрока.

Пока без работы, но учусь на тренерских курсах, чтобы получить лицензию Pro. Осталось немного, скоро заканчиваю.  Пишу дипломную работу, которую должен сдать в мае. Надеюсь, все будет хорошо и я получу лицензию УЕФА Pro.

Живем в Праге. У нас собственный дом. Мою жену зовут Злата. Она очень довольна, потому что здесь много русскоговорящих людей. У нас много друзей. Недавно она начала работать.

Злата любит готовить, что-то делать по дому. Я рад, что она счастлива. Дети, конечно, растут. У нас две дочки — пятилетняя София и трехлетняя Виктория. Обе ходят в садик, потом занимаются танцами, гимнастикой. Хорошо, что они растут здоровыми.

Как обычно отдыхаем? Я не из тех, кто идет на пляж, мажется кремом и целый день валяется на солнце. Люблю активный отдых. В прошлом году мы два месяца провели в Испании — я проходил стажировку в команде «Леванте». Утром я шел на тренировку, а во второй половине дня мы проводили время на пляже — играли, плавали. Замечательно отдохнули! Я по натуре игровик, люблю заниматься самыми разными видами спорта. Но в последнее время еще много читаю, мне это надо по учебе. А еще мне очень нравится копаться в огороде.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Лучшее из соцсетей: Энергетический ужас «Тоттенхэма» и жеребёнок Мюллера
12 мартаЕвгений Петров в блоге Модный разговор
Золотые мячи Бундеслиги. Выбираем самую красивую девушку немецкого футбола
11 мартаЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии18
Битва за корону «мисс Эль Класико». Сравниваем подруг футболистов «Реала» и «Барселоны»
03 мартаЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии27
Жена Семака: «По ночам слышу, как Сергей молится у икон»
27 февраля Комментарии37
СлухиКулибали купил дом в Париже
27 февраля Комментарии4
Роналду показал фото из джакузи
25 февраля ФотоКомментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Игорь Томм
Игорь Томм
сегодня в 11:43
А жена интересно знает как на Самарской набережной девчонок клеил?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:17
удачи иржику!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100