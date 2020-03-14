ВОЗ поддержала идею Погба делать «дэб» для борьбы с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддержала способ борьбы с коронавирусом, предложенный полузащитником «Манчестер Юнайтед» .

Поль предложил делать «дэб», его фирменный жест.

Правильный дэб (прикрывая рот и нос сгибом локтя), когда вы кашляете или чихаете – это отличный способ защитить себя и других от коронавируса. Спасибо Полю Погба за поддержку.