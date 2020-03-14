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ВОЗ поддержала идею Погба делать «дэб» для борьбы с коронавирусом

сегодня, 10:29

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддержала способ борьбы с коронавирусом, предложенный полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба.

Поль предложил делать «дэб», его фирменный жест.

Правильный дэб (прикрывая рот и нос сгибом локтя), когда вы кашляете или чихаете – это отличный способ защитить себя и других от коронавируса. Спасибо Полю Погба за поддержку.

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Все комментарии
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 14:33
если бы погбе было лет 10 , то еще можно было бы понять этот 41 .
Но мужику под 30 . . .
Стыдно за него , лучше бы не тявкал из лазарета !
shur
shur
сегодня в 13:53
...когда нет никакой пользы от игрока,там всегда реклама,говорильня,показуха,тошнит!
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 13:50
Погба дал правельный совет чтобы чихать в локоть, это помогает избегать распостранения вируса потому что если чихать прикрываясь ладонью то потом здороваешся или трогаеш вещи руками и передаеш всем вирус а локтем ты не чего не трогаеш и вирус там останется. Погба молодец!
Triem
Triem
сегодня в 12:50
Угрожают огнестрелом? Жизнь на волоске? Предлагаем сделать дэб!
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
сегодня в 12:29
п...ц, маразм крепчал...
Faustello
Faustello
сегодня в 11:18
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 10:47
    Какие глупые специалисты в этом ВОЗ, что принимают ересь от глупого и бездарного зулуса.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    сегодня в 10:45
    Повязки носить уже не модно?
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 10:41
    Какие глупости....
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 10:38
    Обычно негры думают о расизме.
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